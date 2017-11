Porziņģis pēc sava rezultatīvākā NBA mača atklāj "Knicks" uzvaras iemeslus

Jau vēstīts, ka aizvadītajā cīņā "Knicks" ar rezultātu 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17) savā laukumā apspēlēja Indiānas "Pacers", kaut divas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām vēl zaudēja ar 19 punktiem.

Porziņģis īpaši fantastiski nospēlēja trešās ceturtdaļas beigās un ceturtās sākumā, kad iemeta 15 savas komandas punktus pēc kārtas, bet kopā spēles pēdējās 14 minūtēs viņš guva 24 punktus. Pirms tam mačā "Knicks" vienība bija spēlējusi pelēcīgi, ilgstoši neiesaistoties cīņā par uzvaru.

"Uzvarējām ar spēli aizsardzībā. Komandai bija milzīga enerģija, pilnīgi neticama. Uzbrukumā mēs spēlējām gudri, taču neko ārkārtēju nerādījām, tāpēc viss sākās ar to, ka sakārtojām savu aizsardzību," lieliskās atspēlēšanās iemeslus uzsvēra Porziņģis, piebilstot, ka "Knicks" svētdien spēlējuši ar ņujorkiešu mentalitāti.

Latvietis šajā mačā laukumā bija 37 minūtes, kuru laikā trāpīja 13 no 20 divpunktu raidījumiem, divus no četriem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem. Tāpat viņš izcēlās ar astoņām atlēkušajām bumbām un sešiem blokiem.

"Ar savu lomu komandā es jūtos ļoti komfortabli. Katru vakaru pretinieki cenšas pret mani spēlēt ļoti fiziski, un praktiski katru reizi man nākas saskarties ar dažādām aizsardzības sistēmām. Tomēr nav svarīgi, pret ko jāspēlē, zinu, ka spēšu izdarīt to, ko vēlos. Esmu kļuvis stiprāks, tāpēc uzbrukumā varu darboties agresīvāk," piebilda Porziņģis.

Viņš septiņās no deviņām šīs sezonas spēlēm tagad ir guvis vismaz 30 punktus, bet šosezon vidēji mačā izcēlies ar 30,2 punktiem, ieņemot otro vietu līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā aiz Jaņņa Adetokunbo, kurš vidēji sametis 31,0 spēlē.

Latvijas basketbolistu slavēja arī "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks. "Komanda spēles beigās parādīja ļoti saliedētu sniegumu, puiši cīnījās viens par otru. Protams, Porziņģis realizēja ļoti svarīgus metienus, bet vēl nozīmīgāka bija viņa piespēle Frankam Nilikinā, kurš ar tālmetienu izvirzīja mūs vadībā," par latvieša devumu uzvarā sacīja Hornačeks.

Ar piecām uzvarām deviņās spēlēs "Knicks" komanda pakāpusies jau uz septīto vietu Austrumu konferencē.

Nākamajā cīņā "Knicks" otrdien uzņems Šarlotes "Hornets" vienību, kas arī tikusi pie piecām uzvarām, taču desmit spēlēs, turnīra tabulā atrodoties vienu pozīciju aiz Ņujorkas kluba.