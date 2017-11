Porziņģis ar fantastisku sniegumu gūst 40 punktus un sagādā uzvaru pār "Pacers"

Aizvadītajā cīņā "Knicks" ar rezultātu 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17) savā laukumā apspēlēja Indiānas "Pacers", kaut divas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām vēl zaudēja ar 19 punktiem.

Porziņģis īpaši fantastiski nospēlēja trešās ceturtdaļas beigās un ceturtās sākumā, kad iemeta 15 savas komandas punktus pēc kārtas, bet kopā spēles pēdējās 14 minūtēs viņš guva 24 punktus. Pirms tam mačā "Knicks" vienība bija spēlējusi pelēcīgi, ilgstoši neiesaistoties cīņā par uzvaru.

Porziņģis laukumā bija 37 minūtes, kuru laikā trāpīja 13 no 20 divpunktu raidījumiem, divus no četriem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem.

Tāpat latvietis izcēlās ar astoņām atlēkušajām bumbām un sešiem blokiem.

Porziņģis septiņās no deviņām šīs sezonas spēlēm tagad ir guvis vismaz 30 punktus, ieņemot otro vietu līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā aiz Jaņņa Adetokunbo. Aizvadītajā nedēļā viņš trijos no četriem mačiem guva vismaz 37 punktus.

Vēl svētdien "Knicks" komandā 16 punktus sameta Tims Hārdevejs juniors, kamēr lielisku ceturto ceturtdaļu aizvadīja arī jaunais Franks Nilikinā, kurš kopā izcēlās ar desmit punktiem. Tikmēr turku centram Enesam Kanteram bija 18 atlēkušās bumbas.

Savukārt "Pacers" komandā 18 punktus sameta Tadeuss Jangs, 17 punkti bija Viktoram Oladipo, bet ar 16 punktiem izcēlās lietuvietis Domants Sabonis.

Spēles ievadā Porziņģis palīdzēja "Knicks" vairākās epizodēs nospēlēt labi aizsardzībā, bet uzbrukumā pamanījās ceturtajā minūtē 11 sekunžu laikā izcelties divreiz - latvietis realizēja savu pirmo metienu, uzreiz sekoja mājinieku pārtverta bumba un ļoti skaists Porziņģa bumbas trieciens grozā no augšas. Latvietis arī trāpīja vēl vienu metienu no spēles un, kad pirmās ceturtdaļas beigās pie 21:23 tika nomainīts, viņš kopā jau bija sametis astoņus punktus.

Tomēr, kad laukumā izgāja Sabonis, "Pacers" pārņēma iniciatīvu un lietuvietis īsā laikā sameta astoņus punktus, iegūstot viesiem vadību.

Latvietis laukumā atgriezās, kad "Knicks" jau bija iedzinējos ar 31:43. Ņujorkas vienībai pirmajā puslaikā lauzt cīņas gaitu neizdevās un tā zaudēja ar 49:62. Porziņģis pirmā puslaika otrajā daļā savu punktu skaitu bija papildinājis līdz 14, bet publiku vēlreiz kājās latvietim izdevās piecelt noslēdzošajā minūtē, kad viņš skaisti nobloķēja Lensu Stīvensonu.

Otrā puslaika sākumā Porziņģis iemeta grūtu metienu un veica pāris blokus, tomēr īsta latvieša dominance notika trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā. Porziņģis laukumā atgriezās 103 sekundes pirms trešā nogriežņa beigām pie rezultāta 65:84 un atlikušajā laikā iemeta septiņus punktus. Pēc tam ceturtās ceturtdaļas sākumā viņam bija kārtējais skaistais "slam-dunk", samazinot deficītu līdz 74:84. Uz to uzreiz ar diviem tālmetieniem atbildēja Jangs, bet Porziņģis neapstājās un iemeta vēl sešus punktus. Līdz ar to Porziņģis kopā guva 15 "Knicks" punktus pēc kārtas.

Kad Porziņģis ar soda metieniem samazināja deficītu līdz 84:90, viņš pārspēja "Knicks" komandas rekordu sezonas pirmajās deviņās spēlēs gūto punktu skaitā. Turklāt mājinieki turpināja izrāvienu un Nilikinā tālmetiens ļāva pietuvoties līdz pat 89:92.

Neizšķirts 94:94 tika panākts četras minūtes pirms pamatlaika izskaņas. Turpinājumā Porziņģis kārtējo reizi iemeta divus grūtus punktus ar sodu, pārņemot savai komandai vadību, bet viņa punktu skaits bija sasniedzis 38. Sekojošajā aizsardzības epizodē latvietis izprovocēja noteikumu pārkāpumu Sabonim, bet, kad Porziņģis panāca 99:99, viņš pirmoreiz karjerā sasniedza 40 punktus spēlē.

Šādā brīdī latvietis arī neaizmirsa par piespēlēm un Nilikinā pēc viņa pirmās rezultatīvās piespēles mačā pusotru minūti pirms pamatlaika beigām ar trejaci panāca 102:99, turpinājumā mājiniekiem vairs uzvaru no rokām neizlaižot.

Ar piecām uzvarām deviņās spēlēs "Knicks" komanda pakāpusies jau uz astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Pacers" vienība ar pieciem panākumiem desmit mačos ir pozīciju zemāk.

Nākamajā cīņā "Knicks" otrdien uzņems Šarlotes "Hornets" vienību, kas arī tikusi pie piecām uzvarām deviņās spēlēs.

Kā ziņots, sezonu "Knicks" iesāka ar trim zaudējumiem, līdz ar to nākamajās sešās spēlēs gūti pieci panākumi.