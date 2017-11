Kāda Indijas pilsētas Gurguramas iedzīvotāja Bavana Agravala iesniegusi policijās sūdzību par Šarapovu, kuras dēļ viņa ir ieguldījusi prāvu naudas summu kāda elitāra ciemata celtniecībā, kura jau vairākus tā arī nav sākusies. Tenisistes vaina ir tajā, ka viņa piedalījusies šī negodprātīgā būvnieka reklāmas kampaņā.

Šarapova Indijā tiek vainota par sadarbošanos ar uzņēmumu "Homestead", kas tiek vainots krāpniecībā ar nekustamajiem īpašumiem, ziņo "Times of India".

Kā atklāja Bavana Agravala, viņa 2012, gadā bijusi viena no 1500 cilvēkiem, kuri investējuši elitāra dzīvojamā kompleksa būvniecībā. Celtniecības darbiem bija jāsākas 2016. gadā, bet tie nav iesākti vēl pat šodien.

Cietusī neslēpj, ka viņa piekrita iesaistīties tikai tāpēc, ka reklāmās redzējusi slaveno sportisti, kura bijusi kā projekta seja. Šarapova reklāmās esot solījusi kompleksā tenisa skolu un sporta apģērba veikalus, kas sievieti īpaši uzrunājājuši.

"Šarapova ne vien agresīvi virzīja šo krāpniecības projektu, bet arī to atbalstīja sabiedrības acīs. Līdz ar to viņa uzskatām par daļu no šīs krāpnieciskās vienošanās," skarbi paziņojusi Agravala.

Indijas tiesa ir pieņēmusi cietušo iedzīvotāju iesniegumu un nodevusi policijai uzsākt izmeklēšanu saistībā ar notikušo.