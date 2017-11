Savas NBA karjeras pirmajās piecās sezonās Vaitsaids ne reizi neizpildīja tālmetienus, bet šosezon situācija ir diametrāli pretēja. Viņš piedalījās sezonas pirmajā "Heat" mačā, kurā realizēja vienu izmesto trejaci, bet pēc tam guva kreisās kājas traumu un laukumā atgriezās trešdien, palīdzot savai komandai ar 97:91 uzvarēt Čikāgas "Bulls".

Hasana Vaitsaida pirmās precīzais trīspunktu metiens - video:

Trešdienas spēlē Vaitsaids izcēlās ar "double-double", iemetot 13 punktus un savācot 14 atlēkušās bumbas, tomēr ievērības cienīgs ir fakts, ka viņš atkal izpildīja tālmetienu un atkal bija precīzs.

NBA rekordists realizētajos tālmetienos ir tieši Vētra, kurš savā karjerā no perimetra metra trīs reizes un allaž bija precīzs. Līdz ar to tagad Vaitsaids vairs tikai par vienu metienu atpaliek no latvieša.

Vaitsaida karjeras otrais tālmetiens - video:

Zīmīgi, ka Vaitsaidam nav ilgākā karjera no spēlētājiem, kuri iemetuši divus tālmetienus, jo savulaik 527 spēles 11 sezonu laikā aizvadīja Edijs Karijs, kurš arī realizēja divus no diviem mēģinājumiem.

Vētra 1992./1993.gada sezonā spēlēja NBA klubā Minesotas "Timberwolves", kura sastāvā 13 mačos vidēji iemeta 3,5 punktus. Viņš bija pirmais latvietis NBA.