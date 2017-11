Peineram un Kuksikam spožas spēles Eirokausos

Peiners aizvadīja lielisku spēli, kurā guva 16 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra četras bumbas un bloķēja vienu metienu.

Viņš spēlēja 37 minūtes un 33 sekundes, kas bija ilgākais laiks komandā, trāpot trīs no pieciem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem "sodiņiem", kā arī nopelnot trīs piezīmes. Tas latvietim deva 26 efektivitātes rādītāja punktus, kas bija labākais sniegums šajā spēlē.

Uzvarētājiem ar 18 punktiem izcēlās Darjušs Lavrinovičs, bet Turcijas kluba rindās 20 punktus sameta Dežuans Sammerss.

Panevežas klubs spēli sāka neveiksmīgi, pēc pirmās ceturtdaļas zaudējot ar 12 punktiem, bet pēc puslaika esot iedzinējos ar 32:43. Savukārt trešajā spēles daļā "Lietkabelis" sāka pakaļdzīšanos, lielu lomu komandas sniegumā spēlējot Peineram. Tieši pēc viņa divpunktnieka viesi nokļuva minimālā attālumā (53:54), bet ceturtdaļas beigās latvietis guva piecus savas komandas punktus pēc kārtas, tobrīd starpību samazinot līdz 58:61.

Izlīdzinājumu "Lietkabelis" panāca nepilnas astoņas minūtes pirms pēdējās ceturtdaļas beigām, bet 196 sekundes pirms sirēnas viesi panāca 67:65 savā labā. Savukārt beigās, kad pa precīzam tālmetienam veica Peiners un Sims Jasaitis, "Lietkabelis" ieguva vadību 75:68, beigās svinot uzvaru.

Zīmīgi, ka maču Stambulā ar neseno ULEB Eirolīgas dalībnieci noraudzījās mazāk par 700 skatītājiem.

Panevežas komanda turnīrā B apakšgrupā izcīnīja otro uzvaru četros mačos, kamēr "Galatasaray Odeabank" cieta ceturto neveiksmi tikpat mačos. Grupas līderes ir Minhenes "Bayern" no Vācijas un Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes, kas uzvarējušas pirmajās trīs kārtas spēlēs.

Eirokausa sezonu "Lietkabelis" sāka ar uzvaru pār Izraēlas vienību Jeruzalemes "Hapoel Bank Yahav", tomēr pēc tam sekoja zaudējumi pret Minhenes "Bayern" no Vācijas, kā arī Itālijas vienību Redžio di Emīlijas "Grissin Bon".

Vēl trešdien ULEB Eirokausa ceturtās kārtas spēles aizvadīs latviešu basketbolistu Mārtiņa Meiera, Ojāra Siliņa un Anžeja Pasečņika pārstāvētās vienības.

ULEB Eirokausā pirmajā posmā 24 komandas sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas četras labākās vienības.

Kuksiks neglābj "Nevežis" no zaudējuma

Latvijas basketbolists Rihards Kuksiks trešdien guva 19 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa mačā, tomēr viņa pārstāvētā Lietuvas komanda Ķēdaiņu "Nevežis" savā laukumā ar 71:86 (27:18, 16:28, 11:15, 17:25) piekāpās Dānijas klubam Orhūsas "Bakken Bears".

Kaut deviņus no saviem punktiem ar tālmetieniem Kuksiks guva pēdējās trijās minūtēs, saglabāt intrigu viņam neizdevās, jo tobrīd "Nevežis" jau bija pārāk liels deficīts.

Kuksiks laukumā pavadītajās 27 minūtēs un desmit sekundēs grozā raidīja divus no trijiem divpunktu raidījumiem un piecus no deviņiem tālmetieniem. Tāpat latvieša rēķinā bija divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un divas piezīmes, kā arī 18 efektivitātes punkti.

Kuksiks kļuva par pārliecinoši rezultatīvāko un vērtīgāko savas komandas basketbolistu.

Pirms nedēļas, kad Kuksiks "Nevežis" rindās debitēja FIBA Eiropas kausā, viņš izcēlās ar 16 punktiem, palīdzot Lietuvas vienībai ar 84:83 uzvarēt Saratovas "Avtodor" no Krievijas.

Ķēdaiņu vienībā ir arī latvietis Roberts Stumbris, kurš gan smagas traumas dēļ laukumā atgriezīsies vien nākamajā gadā.

Sacensību B apakšgrupā "Bakken Bears" komandai ir divas uzvaras trijās spēlēs, pa vienam panākumam divos dueļos izcīnījusi "Avtodor" un Portugāles vienība Lisabonas "Benfica", bet "Nevežis" guvusi vienu panākumu trijos mačos.

FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā 32 komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā, bet no katras apakšgrupas divas labākās iekļūs nākamajā kārtā. Savukārt otrajā posmā 16 vienības būs sadalītas četrās grupās, kam sekos izslēgšanas turnīrs.

Strautiņam un Freimanim pieticīgas spēles

Latviešu Rolanda Freimaņa un Artūra Strautiņa pārstāvētās komandas trešdien piedzīvoja smagas sagrāves Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas spēlēs.

Freimanis debitēja Turcijas komandā "Gaziantep", kas ar 73:114 (24:30, 20:28, 15:28, 14:28) viesos piekāpās Klaipēdas "Neptūnas" vienībai no Lietuvas.

Savā debijas mačā Freimanis laukumā bija 22 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā iemeta divus punktus, trāpot vienu no četriem divpunktu raidījumiem, bet garām aizmetot visus trīs tālmetienus. Tāpat Freimaņa rēķinā bija piecas atlēkušās bumbas un divas piezīmes, latvietim dueli noslēdzot ar diviem efektivitātes koeficienta punktiem.

Freimanis oktobra sākumā pievienojās Latvijas čempionei "VEF Rīga", parakstot "atvērto" līgumu, kas viņam laba piedāvājuma gadījumā jebkurā brīdī ļauj pārtraukt kontraktu. Savukārt vienošanos ar "Gaziantep" spēlētājs panāca vien šīs nedēļas sākumā.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Edgars Zeļonis, kurš pavasarī ar "Ventspils" komandu kļuva par Latvijas vicečempionu.

Tikmēr bez panākumiem Čempionu līgā joprojām turpina cīnīties Strautiņa pārstāvētā Itālijas komanda Kapo d'Orlando "SikeliArchivi", kas trešdien ar 47:88 (12:26, 10:17, 16:23, 9:22) viesos kapitulēja pērnās sezonas turnīra čempionei Tenerifes "Iberostar" no Spānijas.

Strautiņš laukumā bija 12 minūtes un četras sekundes, iemetot trīs punktus. Latvietis realizēja vienu no četriem divpunktu raidījumiem un arī vienu no četriem soda metieniem, bet vienīgais viņa tālmetiens bija neprecīzs. Tāpat latvietis savāca divas atlēkušās bumbas, dueli noslēdzot ar -2 efektivitātes punktiem.

Šeit rezultatīvākais uzvarētājiem bija 13 punktus iemetušais amerikānis Maiks Tobijs.

Šīs četras komandas spēlē B apakšgrupā, kuras vēl vienā mačā trešdien Latvijas vicečempione "Ventspils" ar rezultātu 61:73 (16:23, 17:17, 17:18, 11:15) savā laukumā piekāpās Vācijas klubam Ludvigsburgas "MHP Riesen", ciešot pirmo zaudējumu savā laukumā šosezon.

Viss mačs notika bez straujiem izrāvieniem, tomēr jau no pirmajām minūtēm vadībā bija "MHP Riesen" komanda, novedot dueli līdz uzvarai. Pirms trešdienas spēlēm apakšgrupā vien trijos no 13 mačiem bija uzvarējuši viesi, kuri tagad savu bilanci uzlabojuši.

Latvijas komandā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Aigars Šķēle, kamēr 11 punktus sameta amerikānis Emanuēls Ubilla.

Tikmēr "MHP Riesen" vienībai ar 16 punktiem palīdzēja Kerons Džonsons.

Savukārt otrdien jau tika aizvadīts duelis, kurā iepriekšējās sezonas Francijas čempioni Šalonas pie Sonas "Elan" ar 75:61 uzvarēja Saloniku PAOK basketbolistus no Grieķijas.

Pēc četrām kārtām B apakšgrupā pa trim uzvarām ir "MHP Riesen", "Neptūnas" un "Iberostar" komandām.

Pa divām uzvarām četros mačos ir "Gaziantep", "Ventspilij" un "Elan", kamēr septītā ar vienu uzvaru četrās cīņās ir PAOK, bet tikai zaudējumus piedzīvojusi "SikeliArchivi".

"Ventspils" trešdien piedzīvoja vienu no retajiem mājinieku zaudējumiem, jo pirmajās četrās kārtās viesi šajā grupā uzvarējuši vien četros mačos.

Turnīrā 32 komandas sadalītas četrās apakšgrupās, apakšgrupu sacensībās izspēlējot 14 kārtas ilgu divu apļu turnīru.