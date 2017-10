Rīgas "Dinamo" atkal zaudējums - šoreiz visstiprākajiem

Rīgas "Dinamo" labā vārtus šajā mačā guva Brendons Makmilens un Denijs Kristo, kamēr pretiniekiem izcēlās Jevgēņijs Ketovs, Nikolajs Prohorkins un Sergejs Širokovs.

Lai arī laukumā tikās līgas spēcīgākā un vājākā komanda, pirmajā trešdaļā starp abām vienībām bija diezgan līdzvērtīga cīņa. Jau pašā spēles sākumā laba iespēja atklāt rezultātu bija Miķelim Rēdliham, tomēr viņa metienu tvēra SKA vārtsargs Miko Koskinens. Tikmēr iepriekšējo maču Rīgas "Dinamo" varonim Jānim Kalniņam spēlē iesaistīties pat nenācās pārāk bieži, lai arī Sanktpēterburgas vienības hokejisti centās kontrolēt ripu un uzbrukt. Rīdzinieki laukumā demonstrēja skatāmu hokeju, cenšoties pretiniekus pārsteigt ar kādu pretuzbrukumu, tomēr ar vārtu iekarošanu gan nesekmējās.

Mača 11.minūtē Edgars Kulda par sitienu ar ceļgalu nopelnīja 5+20 minūšu sodu. Rīgas "Dinamo" piecu minūšu mazākumu izturēja, nospēlējot stabili un neļaujot SKA radīt 100% vārtu gūšanas iespējas. Neilgi pēc mazākuma izturēšanas rīdzinieki veica lielisku pretuzbrukumu, bet tā noslēgumā Miķelim Rēdliham neizdevās pielikt nūju pēc partnera piespēles uz tukšiem vārtiem. Uzreiz pēc tam sekoja mājinieku uzbrukums, kurā Ketovs atklāja rezultātu. Tiesa, līdz rīdzinieku atbildei nebija ilgi jāgaida, jo 19.minūtē pretuzbrukumā pēc Uvja Balinska piespēles kritienā ar metienu no distances Koskinenu pārspēja Makmilens.

Pašā pirmās trešdaļas izskaņā SKA pirmo vārtu autors Ketovs nopelnīja divu minūšu noraidījumu, bet rīdzinieki to nerealizēja. Rīgas "Dinamo" turpināja izrādīt cienījamu pretestību KHL līderei - otrā perioda sākumā bīstams metiens no neērtās puses padevās Gunāram Skvorcovam, bet 25.minūtē otro noraidījumu šajā mačā nopelnīja Ketovs. Mazākumu SKA izturēja ļoti meistarīgi, jo rīdziniekiem neizdevās nopietni apdraudēt mājinieku vārtus. Savukārt mača 28.minūtē uz Latvijas komandas vārtiem tika nozīmēts soda metiens, jo ātrā uzbrukumā Prohorkinu neatļauti kavēja Kristaps Zīle. Ar "bullīti" Kalniņš tika galā meistarīgi, neļaujot Sanktpēterburgas komandai no jauna izvirzīties vadībā.

Otrā perioda izskaņā lieliska iespēja gūt vārtus kritienā bija Karlam Stolerijam, tomēr SKA no vārtu zaudējuma glāba Koskinens. Pēdējās minūtēs pirms pārtraukuma Sanktpēterburgas vienība kontrolēja ripu un centās iekarot rīdzinieku vārtus, taču Rīgas "Dinamo" ļoti sekmīgi aizsargājās. Tomēr trīs sekundes pirms signāla mājinieki tomēr guva savus otros vārtus, kad izcēlās Prohorkins.

Trešo trešdaļu SKA hokejisti iesāka ar lielu enerģiju, kamēr Latvijas komandai iespējas gūt vārtus bija diezgan maz, lai gan viesi pie pirmās izdevības meta pa vārtiem un cerēja tikt pie atlēkušajām ripām. Tomēr mača 49.minūtē Rīgas "Dinamo" nonāca iedzinējos ar 1:3 - pretuzbrukumā, ieturot nelielu pauzi, vārtus guva Širokovs, kurš raidīja ripu Kalniņa sargāto vārtu devītniekā.

Pēc šāda pavērsiena Sanktpēterburgas vienība nedaudz atlaida spēles grožus, Rīgas "Dinamo" hokejistiem ik pa brīdim saasinot situāciju pie mājinieku vārtiem. Tiesa, 54.minūtē rīdzinieki nopelnīja noraidījumu par skaitliskā sastāva pārkāpumu, bet vairākumu SKA neizmantoja. Pēdējās divās minūtēs rīdzinieki nomainīja Kalniņu pret sesto laukuma spēlētāju, kas vainagojās panākumiem, jo vienu minūti un 49 sekundes pirms beigām vārtus guva Kristo. Tikai nelielu brīdi vēlāk SKA pamanījās nopelnīt noraidījumu, kad par rupjību sodu saņēma Iļja Kablukovs.

Līdz ar to minūti un desmit sekundes pirms pamatlaika beigām Rīgas "Dinamo" varēja spēlēt vairākumā. Kalniņš vārtos tā arī neatgriezās, rīdziniekiem spēlējot seši pret četri, tomēr iekarot SKA vārtus Latvijas komanda tā arī nespēja.

SKA komanda šosezon 29 mačos ir izcīnījusi 27 uzvaras, piedevām nevienā no mačiem nezaudējot pamatlaikā un tiekot pie 79 punktiem. Sezonas sākumā SKA tika pie 20 uzvarām pēc kārtas, uzstādot jaunu līgas rekordu. Tikmēr rīdziniekiem ir vien 14 punkti un pēdējā vieta turnīra tabulā.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējos četros mačos bija tikusi pie punktiem, kas bija garākā šāda sērija sezonā, lai gan pie uzvarām Ģirta Ankipāna vadītā komanda tika vien divas reizes piecās mājas spēlēs.

Rīdzinieki šosezon ar SKA vienību KHL čempionātā jau tikās, mājās zaudējot ar 1:3.

SKA komandas lielākās zvaigznes ir Pāvels Dacjuks un Iļja Kovaļčuks, kuri savulaik bija spīdekļu statusā arī Nacionālajā hokeja līgā (NHL).

Svētdien Latvijas klubs "Arēnā Rīga" papildlaikā ar 1:2 zaudēja Minskas "Dinamo" vienībai. Šo maču klātienē vēroja arī Znaroks, kurš sezonas laikā bieži iegriežas Latvijā, kuras izlasi viņš kādreiz pārstāvēja un trenēja, kamēr tagad bez SKA stūrēšanas viņš un Vītoliņš vairākus gadus jau ir arī Krievijas izlases treneri.

"Dinamo" pirmdien trīs spēļu izbraukumā devās ar 26 spēlētājiem, mājās paliekot vairākiem traumētiem hokejistiem.

Šajā izbraukumā devušies vārtsargi Jānis Kalniņš, Mants Armalis un Antons Naumovs; aizsargi Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Guntis Galviņš, Georgijs Pujacs, Krišjānis Rēdlihs, Ansi Salmela, Karls Stolerijs un Kristaps Zīle; uzbrucēji Oskars Batņa, Māris Bičevskis, Staņislavs Čistovs, Emīls Ģēģeris, Georgs Golovkovs, Miks Indrašis, Denijs Kristo, Edgars Kulda, Roberts Lipsbergs, Brendons Makmilens, Gints Meija, Frenks Razgals, Miķelis Rēdlihs, Gunārs Skvorcovs un Nikolajs Žerdevs.

Savukārt traumas ir Aleksandram Jerofejevam, Vitālijam Pavlovam, Koltonam Gilīsam, kurš šosezon varējis aizvadīt vien sešus mačus, un Ņikitam Jevpalovam.

Pēc cīņas ar SKA rīdziniekiem ceturtdien būs jātiekas arī pret Mārtiņa Karsuma pārstāvēto Maskavas "Dinamo", bet sestdien rīdzinieki duelēsies ar Jaroslavļas "Lokomotiv" vienību, kurā par vārtsargu treneri strādā Sergejs Naumovs.

Jau vēstīts, ka septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.