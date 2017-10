Porziņģa iepriekšējais rezultativitātes rekords tika uzstādīts pagājušā gada novembrī, kad viņš iemeta 35 punktus mačā pret Detroitas "Pistons". Tāpat latvietis jau piektajā no šīs sezonas pirmajām sešām spēlēm iemetis vismaz 30 punktus. Nekas tāds sezonas ievadā "Knicks" vēsturē vēl nebija padevies nevienam citam basketbolistam.

"Knicks" šajā mačā aizvadīja lielisku pirmo puslaiku, jo to, demonstrējot teicamu komandas basketbolu, noslēdza ar 22 punktu vadību (65:43), tomēr otrā puslaika ievadā mājinieku sniegums bija pamatīgi pasliktinājies, kas Denveras vienībai ļāva veikt 27:2 izrāvienu un pat izvirzīties vadībā.

Ņujorkas komandas basketbolisti šo sezonu sāka ar trim zaudējumiem pēc kārtas, taču nu ir trīs panākumu sērija, kas ļauj iesaistīties cīņā par Austrumu konferences pirmo astoņnieku.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 34 minūtes, kuru laikā no spēles grozā raidīja 14 no 26 metieniem. Latvietis trāpīja desmit no 19 divpunktniekiem, četrus no septiņiem tālmetieniem un visus sešus "sodiņus".

Tāpat Latvijas basketbolista rēķinā septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, piecas kļūdas un piecas piezīmes.

Porzinģis bija šīs spēles rezultatīvākais basketbolists, bet "Knicks" rindās ar 15 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Kails O'Kvins, bet 13 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors, kurš ar rezultativitāti atzīmējās vien noslēdzošajā ceturtdaļā.

Tikmēr "Nuggets" labā 28 punktus iemeta Nikola Jokičs, bet 20 punkti Džamalam Marejam.

Porziņģim un "Knicks" komandai mačs iesakās ļoti veiksmīgi, jo rezultātu ar pustālo metienu atklāja tieši latvietis un pēcāk viņš ar trīspunktnieku noslēdza 9:0 Ņujorkas vienības spēles sākuma izrāvienu. Lai arī "Nuggets" basketbolistiem pēc precīza Jokiča tālmetiena ceturtajā minūtē beidzot izdevās gūt pirmos punktus, mājinieki un Porziņģis turpināja lielisko spēles sākumu, grozam uzbrūkot ļoti agresīvi.

Mača pirmajās sešās minūtēs Porziņģis realizēja piecus no septiņiem metieniem, īsā laikā izceļoties ar 13 punktiem. Tikmēr "Knicks" jau pirmajā ceturtdaļā ieguva 15 punktu vadību, bet pirmās 12 minūtes mājinieki noslēdza ar desmit punktu pārsvaru (25:15). Pirmā ceturkšņa beigās latvietis tika nomainīts, tomēr arī pēc tam "Knicks" spēja turēties drošā vadībā.

Porzinģis laukumā atgriezās nepilnas septiņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, tobrīd Kortnijam Lī ar precīzu trīspunktnieku panākot jau 19 punktu vadību (51:32). Pēcāk latvietis atzīmējās arī ar precīzu pustālo, bet kopumā "Knicks" pirmajā puslaikā demonstrēja solīdu spēli, basketbolistiem nekautrējoties uzbrukumā kustināt bumbu. Īpaši laba sadarbība Porzinģim bija ar saspēles vadītā Džeretu Džeku, pēc viņa piespēlēm latvietim īsā laikā gūstot piecus punktus un panākot jau 63:41. Pirmajā puslaikā Džeks, kurš ar savu nesavtīgo spēli uzskatāmi mainījis "Knicks" sniegumu uz labo pusi, pamanījās veikt deviņas rezultatīvas piespēles.

"Knicks" pirmo puslaiku noslēdza ar 22 punktu vadību (65:43), turklāt pēdējos pāris uzbrukumos centrālo lomu spēlēja tieši Porziņģis, kurš ar grūtu pustālo metienu pār diviem sedzējiem guva mājinieku noslēdzošos divus punktus, bet pēc tam līdz ar beigu signālu bloķēja Pola Milsepa caurgājienu. Latvietis pirmo puslaiku noslēdza ar 22 gūtiem punktiem.

Otrais puslaiks "Knicks" nesākās tik veiksmīgi, jo mājinieku basketbolisti pieļāva vairāk kļūdu, kas "Nuggets" ļāva gūt 13 punktus pēc kārtas un pietuvoties vairs tikai līdz 59:69. Ieilgušo mājinieku klusuma brīdi ar pustālo metienu pārtrauca tieši Porziņģis. Tiesa, otrā puslaika sākumā Denveras komandas basketbolisti veica 27:2 izrāvienu, kas viesiem ļāva jau izvirzīties vadībā ar 73:71. "Knicks" sniegums bija pamatīgi mainījies, komanda pieļāva daudz kļūdu, turklāt arī aizsardzība vairs nebija augstā līmenī. Pēcāk Porziņģis ar diviem precīziem soda metieniem atjaunoja līdzsvaru (73:73).

Divas minūtes līdz trešās ceturtdaļas beigām "Knicks" bija atguvusi spēles pavedienu, un atkal galvenais varonis bija Porziņģis, kurš izmantoja lielisku Lī piespēli, lai veiktu "alley-oop" un panāktu 77:75, bet jau pēc mirkļa bloķēja "Nuggets" metienu. Nākamajā mājinieku uzbrukumā latvietis tika arī pie brīva trīspunktnieka, kas gan nebija precīzs. "Knicks" basketbolisti bija atguvuši vadību, bet trešā ceturkšņa beigās latvietis tika nomainīts.

Viens no iepriekšējās spēles varoņiem uzvarā pār "Cavaliers" komandu Tims Hārdevejs juniors savus pirmos punktus mačā pret "Nuggets" guva vien ceturtās ceturtdaļas sākumā, kad viņš ar vairākiem precīziem metieniem "Knicks" labā guva 11 punktus pēc kārtas un panāca 100:93.

Porziņģis laukumā atgriezās nepilnas septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām un uzreiz atzīmējās ar precīzu metienu no groza apakšas, gūstot savu 30.punktu, taču īsā laikā nopelnīja divas piezīmes, nonākot vairs tikai viena pārkāpuma attālumā no mača noslēgšanas priekšlaicīgi. Pēcāk latvietis guva vēl divus punktus, bet četras minūtes līdz pamatlaika beigām Jokičs iemeta tālmetienu un panāca 100:104, turklāt brīdi vēlāk viesi pietuvojās vēl par diviem punktiem.

Abas komandas aizvadīja spraigu cīņas galotni, bet pusotru minūti līdz pamatlaika beigām Porziņģis ar svarīgu pustālo metienu izvirzīja "Knicks" vadībā ar 110:104. Nākamajā uzbrukumā "Nuggets" divus punktus atguva, bet Hārdeveja divi soda metieni mājiniekiem 25 sekundes līdz beigām ļāva panākt nedaudz drošāko 112:106. 19,7 sekundes pirms pamatlaika beigām Porziņģis ar diviem soda precīziem soda metieniem panāca 114:107, tādējādi gūstot arī savu 36.punktu, kas ir jauns viņa karjeras rekords.

Savukārt 2,5 sekundes pirms beigām latvietis iemeta vēl divus soda metienus un uzstādīja mača galarezultātu, bet cīņas izskaņā Ņujorkas līdzjutēji Porziņģim par godu skandēja "MVP!".

Šī "Knicks" komandai bija trešā uzvara sezonas sešos dueļos, kas dod jau astoto vietu Austrumu konferencē, savukārt "Nuggets" komanda ar trim uzvarām septiņos mačos ir Rietumu konferences 11.pozīcijā.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs trešdien, kad savā laukumā gaidāma tikšanās ar Hjūstonas "Rockets", bet piektdien un svētdien turpat būs jāspēkojas arī ar Fīniksas "Suns" un Indiānas "Pacers".

Savā iepriekšējā mačā "Knicks" svētdien negaidīti izbraukumā ar 114:95 uzvarēja NBA čempioni Klīvlendas "Cavaliers".

Bertāns spēlē tikai mača galotnē

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā laukumā devās vien cīņas izskaņā, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda izbraukumā ar 94:108 (26:30, 23:24, 18:26, 27:28) piekāpās Bostonas "Celtics".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja nepilnas astoņas minūtes, kuru laikā guva trīs punktus, jo iemeta vienīgo divpunktnieku un vienu no diviem "sodiņiem", bet vienīgais trejacis lidoja grozam secen.

Vēl latvieša rēķinā divas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles.

"Spurs" sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Brendons Pols, kamēr Rūdijs Gejs pievienoja 14 punktus.

Savukārt "Celtics" labā 24 punktus iemeta Kairijs Ērvings, bet ar 18 punktiem atzīmējās Džeileins Brauns.

Lai arī maču labāk iesāka "Spurs", pirmajos uzbrukumos izvirzoties vadībā, pārsvaru tai neizdevās nosargāt. Kopumā pirmajā puslaikā vadībā bija te viena, te otra komanda, bet lielajā pārtraukumā ar piecu punktu pārsvaru (54:49) devās "Celtics" basketbolisti.

Tomēr otrajā puslaikā situācija laukumā krietni mainījās, jo "Celtics" ieguva iniciatīvu, kas tai noslēdzošā ceturkšņa sākumā jau deva teju 20 punktu vadību.

Bertāns laukumā nāca nepilnas astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām, kad rezultāts bija 74:93. Lai arī latvietis laukumā bija redzams, spēles likteni viņš un "Spurs" vienība neizmainīja, piedzīvojot pārliecinošu zaudējumu.

"Celtics" komandai šis bija piektais panākums pēc kārtas.

"Spurs" ar četrām uzvarām septiņos mačos atrodas Rietumu konferences piektajā vietā, kamēr "Celtics" ar pieciem panākumiem ir Austrumu konferences priekšgalā.

Sanantonio vienības spilgtākā zvaigzne Kavai Lenards iepriekšējās sezonas izslēgšanas turnīrā gūtās traumas dēļ vēl nevar palīdzēt komandai. Tāpat savainojumus dziedē francūži Tonijs Pārkers un Žofrijs Lovernjē.

"Spurs" nākamo maču aizvadīs ceturtdien, kad intriģējošā duelī viesosies pie pašreizējās NBA čempiones Goldensteitas "Warriors".

Arī šajā sezonā katra no NBA komandām aizvadīs 82 spēles, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu konferencēs iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Regulārā sezona noslēgsies 11.aprīlī, bet "play-off" sāksies trīs dienas vēlāk. Savukārt NBA čempioni būs zināmi jūnijā.