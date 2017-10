Vītolai 20 punkti "Gdiņas kluba zaudējumā

"Basket 90" mājās ar 58:62 (17:8, 15:25, 16:14, 10:15) atzina Vroclavas "Šlenza" vienības pārākumu.

Vītola spēlēja 35 minūtes, kuru laikā trāpīja astoņus no 13 divpunktu metieniem un vienu no trim tālmetieniem, kā arī realizēja vienu no diviem "sodiņiem".

Tāpat viņa izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas bumbas, nopelnot 20 efektivitātes rādītāja punktus.

Vītola bija rezultatīvā Gdiņas komandā, bet uzvarētājām Marisa Kastaneka sameta 21 punktu.

Jau ziņots, ka sestdien Elīna Dikeulaka (iepriekš Babkina) ar pieciem punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm palīdzēja Polkovices CCC komandai izcīnīt uzvaru 87:66 pret Sedlces PGE MKK komandu.

Kopvērtējumā septiņas uzvaras tikpat spēlēs ir izcīnījusi Bidgoščas "Artego" komanda, Gdiņas klubs ar četriem panākumiem ir ceturtajā vietā, bet Polkovices CCC ar trim panākumiem septiņos dueļos ir sestā.