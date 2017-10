Porziņģa spožā spēle palīdz "Knicks" negaidīti sagraut zvaigžņoto "Cavaliers"

Līdz ar to vismaz 30 punktus Porzinģis iemetis četrās no piecām šīs sezonas spēlēm, kas latvietim dod vietu līgas rezultatīvāko spēlētāju pieciniekā.

Porziņģis šoreiz laukumā bija 36 minūtes, trāpot 11 no 22 divpunktu raidījumiem, divus no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Tāpat latvietis savāca 12 atlēkušās bumbas, noformējot otro "double-double" šosezon, bloķēja divus metienus, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja četras piezīmes.

"Knicks" jau pirmajā ceturtdaļā veica 13 punktu izrāvienu iegūstot drošu vadību. Otrajā ceturksnī "Cavaliers" uz īsu brīdi panāca izlīdzinājumu, kam sekoja nākamais pretinieku izrāviens. Ceturtās ceturtdaļas ievadā laukumā pilnībā dominēja Klīvlendas spēlētāji un atkal ievērojami pietuvojās pretiniekiem, tomēr mača beigu daļā jau atkal pārliecinošāka bija "Knicks" komanda, noslēgumā par uzvaru vairs neuztraucoties.

"Knicks" rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Tims Hārdevejs juniors, kurš pirms tam šosezon nebija pat sasniedzis 15 punktu robežu.

Tikmēr ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Eness Kanters, bet 15 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Kortnijam Lī.

"Cavaliers" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Kevins Lavs, kamēr līgas superzvaigzne Lebrons Džeimss, kurš dažbrīd mačā sedza tieši Porziņģi, atzīmējās ar 16 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

Savukārt 15 punktus guva Deriks Rouzs, kurš iepriekšējo sezonu pavadīja "Knicks" komandā.

Porziņģis šosezon ceturto reizi sasniedzis 30 gūtos punktus, labākajā no reizēm izceļoties ar 33 punktiem, kamēr pirmajās trijās sezonās kopā viņam bija vien trīs šādi dueļi. Svētdien veiktie 27 metieni no spēles ir Porziņģa karjeras rekords. Pirmajos divos gados viņam lielākais skaits bija 23 metieni mačā, bet šosezon latvietis vairāk izpildījis trijās no piecām reizēm.

"Knicks" komanda bija zaudējusi iepriekšējās desmit spēlēs pret "Cavaliers", tomēr vicečempioni sezonu iesākuši neveiksmīgi, svētdien ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.

Spēles sākuma daļā Porziņģis realizēja divus ļoti tālus pustālos metienus un pēc Enesa Kantera bumbas trieciena viesi panāca 8:4 vadību. Tomēr turpinājumā jau "Cavaliers" realizēja trīs tālmetienus pēc kārtas, divreiz izceļoties Lavam, un Ņujorkas komanda jau bija iedzinējos ar 10:13. Tomēr pēc minūtes pārtraukuma "Knicks" pusotrā minūtē veica septiņu punktu izrāvienu, kurš vēlāk tika pagarināts līdz pat 13 punktiem.

Porziņģis iemeta vēl divus tālus divpunktu raidījumus, tomēr ceturtdaļas beigās arī tika vairākas reizes apturēts zem groza. "Knicks" pēc 12 minūtēm bija priekšā ar 29:19, pa desmit punktiem iemetot Porziņģim un Hārdevejam.

Tā kā pirmajā ceturtdaļā latvietis darbojās bez maiņām, otrās spēles daļas pirmo pusi viņš atpūtās, bet "Knicks" saglabāja vadību, ko gan palielināt neizdevās. Kad īsā laikā latvietis iemeta trīs soda metienus, "Knicks" panāca 49:42. Uz to "Cavaliers" atbildēja ar septiņu punktu izrāvienu un trīs ar pusi minūtes pirms puslaika beigām panāca izlīdzinājumu. Tomēr vadību pretinieki neļāva iegūt un tagad jau sekoja "Knicks" izrāviens, pēc 24 spēlētām minūtēm viesiem esot priekšā ar 62:54.

Pirmajā puslaikā Hārdevejs iemeta 24 punktus, tomēr pēdējā minūtē arī guva kājas traumu, kas gan vēlāk neliedza dueli turpināt.

Otrā puslaika pirmajās divās minūtēs Porziņģis guva piecus punktus, sasniedzot 20 punktu robežu. "Knicks" visu laiku turējās priekšā, turklāt trešās ceturtdaļas vidū veica vēl vienu desmit punktu izrāvienu, panākot jau 84:67.

Uzreiz pēc tam Porziņģis, kurš bija sasniedzis 24 punktus, tika nomainīts, bet "Knicks" ļoti droši saglabāja vadību, dominējot duelī ar NBA vicečempioniem.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā "Cavaliers" iemeta pirmos septiņus punktus, samazinot deficītu līdz 82:92. Turpinājumā izrāviens sasniedza pat 13:2. Kaut Porziņģim šajā svarīgajā brīdī neizdevās uzņemties līdera lomu un viņa metieni lidoja garām, Lī tālmetiens ceturtās ceturtdaļas vidū atkal izvirzīja "Knicks" priekšā ar 101:88.

"Knicks" deviņu punktu izrāvienu pārtrauca Lavs ar diviem soda metieniem pēc Porziņģa piezīmes. Savukārt savu ieilgušo klusuma periodu latvietis pārtrauca ar tālmetienu pret Džeimsu. Vēl pēc brīža viņš arī veica caurgājienu un trāpīja vēl vienu tālmetienu, atjaunot "Knicks" 18 punktu pārsvaru un viesi dueli noveda līdz drošai uzvarai.

Šī "Knicks" komandai bija otrā uzvara sezonas piecos dueļos, kas dod vien 12.vietu Austrumu konferencē, tomēr tajā jau katra vienība zaudējusi vismaz divas reizes.

Savukārt "Cavaliers" komanda ar trim uzvarām septiņos mačos ir vien desmitajā vietā konferencē.

Jaunajā nedēļā "Knicks" pirmdien, trešdien un piektdien sagaida mājas spēles pret Denveras "Nuggets", Hjūstonas "Rockets" un Fīniksas "Suns".

Bertānam neliels spēles laiks un zaudējums

Latvijas izlases basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs" svētdien cieta zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē.

"Spurs" izbraukumā ar rezultātu 94:97 (24:26, 24:27, 16:15, 39:29) piekāpās Indiānas "Pacers", ciezdama otro zaudējumu pēc kārtas, kas seko pēc četrām uzvarām sezonas ievadā.

"Spurs" lielāko daļu mača atradās iedzinējos, bet ceturtajā ceturtdaļā izdevās pārņemt vadību un iekrāt deviņu punktu pārsvaru. Tiesa, tas tika izsēts un mača galotnē aizritēja sīva cīņa par uzvaru. Desmit sekundes pirms finālsvilpes "Pacers" aizsargs Viktors Oladipo ar precīzu tālmetienu atņēma "Spurs" komandai vadību, ko atlikušajā laikā neizdevās atgūt.

Bertāns tikai trešo reizi sezonā devās laukumā, trīs minūšu laikā paspēdams pārtvert vienu piespēli un aizmest garām vienu tālmetienu. Bertānam esot laukumā, Sanantonio komanda iemeta par vienu punktu vairāk nekā ielaida.

Latvieša pārstāvētajā komandā ar 28 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Lamarkuss Oldridžs, bet 17 punkti, septiņas bumbas zem groziem un pieci bloķēti metieni spānim Po Gasolam. Pa desmit punktiem "Spurs" rindās sameta Denijs Grīns, Rūdijs Gejs un Petijs Milss.

Uzvarētājiem 23 punktus iemeta Oladipo, bet 22 punkti un 12 atlēkušās bumbas lietuvietim Domantam Sabonim, kurš realizēja visus deviņus metienus no spēles. Ar 15 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās horvāts Bojans Bogdanovičs, bet 12 punktus guva Tadeuss Jangs.

"Pacers" līdz pirmās ceturtdaļas vidum bija panākuši 11 punktu pārsvaru (20:9), pa sešiem punktiem iemetot Sabonim un Bogdanovičam. Ceturtdaļas otrajā pusē "Spurs" pakāpeniski deldēja mājinieku pārsvaru un pēc mača pirmā nogriežņa komandas šķīra vien divi punkti - 26:24 "Pacers" labā. Bertāns reizi laukumā devās otrās ceturtdaļas sākumā, iemēģinādams roku aiz tālmetienu līnijas, taču viņa raidījums nebija precīzs. Ar Bertānu laukumā "Spurs" neizdevās pārņemt vadību, un ceturtdaļas ceturtajā minūtē laukumā atgriezās Oldridžs, latvietim dodoties uz rezervistu soliņu.

Turpinājumā "Spurs" basketbolistiem trīs reizes izdevās izlīdzināt rezultātu, taču ne pārņemt vadību. Sanantonio vienība pirmo puslaiku zaudēja ar rezultātu 48:53. Arī trešajā ceturksnī viesi vairākas reizes mēģināja pietuvoties rezultātā, ceturtdaļas vidū Dedžontem Marejam pietuvojoties līdz mīnus vienam punktam (58:59).

Pēc ilgas cenšanās ceturtās ceturtdaļas otrajā minūtē Gejs ar diviem "sodiņiem" izvirzīja vadībā "Spurs", bet nedaudz vēlāk ar Milsa palīdzību viņš un Gasols panāca jau piecu punktu pārsvaru (73:68). "Pacers" komandai izdevās nedaudz apslāpēt "Spurs" deviņu punktu izrāvienu, taču ceturtdaļas sestajā minūtē pēc Kaila Andersona metieni viesi ieguva līdz šim lielāko pārsvaru mačā (82:73).

Tiesa, pēc vairākiem veiksmīgiem uzbrukumiem Sabonis četras minūtes pirms pamatlaika beigām ar neatlaidīgu cīņu zem groza panāca neizšķirtu 85:85. Nedaudz vēlāk Bogdanovičs un Sabonis panāca jau plus četrus punktus pretiniekiem (89:85). Tomēr viesi neļāva pretiniekiem attālināties un minūti pirms ceturkšņa beigām Grīns atguva vadību "Spurs" komandai (94:92).

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas desmit sekundes, Oladipo ar precīzu tālmetienu atņēma "Spurs" komandai vadības grožus. Pretējā laukuma pusē Oldridžs meta garām un neizmantoja iespēju atgūt vadību, turklāt "Pacers" saspēles vadītājs Korijs Džozefs tika pie izdevības mest "sodiņus", kurus arī realizēja (97:94). "Spurs" pēdējā uzbrukumā Milsa tālmetiens savu mērķi nesasniedza un komanda cieta zaudējumu.

"Spurs" basketbolisti piedzīvojuši otro zaudējumu pēc kārtas, jo piektdien viesos ar 87:114 piekāpās Orlando "Magic" komandai.

"Spurs" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ieņem piekto vietu Rietumu konferences kopvērtējuma tabulā, bet "Pacers" ar trim panākumiem sešās cīņās ir septītā Austrumos.

Zīmīgi, ka "Pacers" 2011.gada NBA draftā ar 15.numuru izraudzījās Kavai Lenardu, bet ar 42.numuru izvēlējās Bertānu, kuri kopā ar slovēni Erazemu Lorbeku tajā pat vakarā tika aizmainīti uz "Spurs", pretī saņemot Džordžu Hilu.

Sanantonio vienības spilgtākā zvaigzne Lenards iepriekšējās sezonas izslēgšanas turnīrā gūtās traumas dēļ vēl nevar palīdzēt komandai. Tāpat savainojumu dziedē francūži Tonijs Pārkers un Žofrijs Lovernjē.

Nākamajā mačā "Spurs" pirmdien izbraukumā spēkosies ar Bostonas "Celtics" basketbolistiem.

Bertāns savā NBA debijas sezonā regulārajā čempionātā gāja laukumā 67 spēlēs, kurās vidēji nospēlēja 12,1 minūti, iemeta 4,5 punktus un izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas. Viņš četros mačos iemeta vismaz 15 punktus, bet rezultatīvākā cīņa latvietim bija 7.janvārī, kad pret Šarlotes "Hornets" tika gūts 21 punkts.

Regulārajā turnīrā Grega Popoviča trenētā "Spurs" komanda ieņēma otro vietu Rietumu konferences un arī visas līgas kopvērtējumā, atpaliekot tikai no nākamās čempiones Goldensteitas "Warriors", kurai pēc tam piekāpās konferences finālsērijā.

Savā iepriekšējā sezonā Bertāns kļuva par pirmo latvieti, kurš izgājis laukumā NBA konferences finālā. Tāpat viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu pēc Andra Biedriņa, kurš piedalījies NBA izslēgšanas turnīrā. Biedriņš savulaik "play-off" mačos pārstāvēja Goldensteitas "Warrors" vienību, ar kuru 2007. un 2013.gadā sasniedza otro kārtu.

Arī šajā sezonā katra no NBA komandām aizvadīs 82 spēles, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu konferencēs iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Regulārā sezona noslēgsies 11.aprīlī, bet "play-off" sāksies trīs dienas vēlāk. Savukārt NBA čempioni būs zināmi jūnijā.