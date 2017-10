Latvijas 3x3 izlases basketbolisti nenosargā 4 punktu pārsvaru un zaudē Pasaules tūres finālposma pusfinālā

Latvijas komanda turnīrā startēja ar nosaukumu "Riga", tajā spēlējot Agnim Čavaram, Kārlim Lasmanim, Naurim Miezim un Jānim Antropam, kurš šajā turnīrā aizstāja ceļgala krustenisko saišu traumu guvušo Edgaru Krūmiņu.

Vispirms svētdien "Riga", kas turnīrā bija izlikta ar sesto numuru, grūtā ceturtdaļfināla cīņā ar 11:9 uzvarēja Slovēnijas vienību "Kranj", bet pēc tam spēlē par vietu finālā dramatiskā mačā ar 18:21 zaudēja vēlākajai turnīra uzvarētājai Serbijas komandai "Zemun", kam bija ticis ceturtais numurs.

Ceturtdaļfināls bija ļoti sīvs, jo sākumā vadībā bija slovēņi, taču pēc tam Miezis ar tālmetienu Latvijai panāca vadību 6:4. Nepilnas divas minūtes pirms mača beigām Lasmanis Latvijai jau deva četru punktu pārsvaru 9:5, tomēr "Kranj" spēja starpību samazināt līdz minimumam. Minūti pirms spēles noslēguma "Riga" bija priekšā ar 11:8, bet beigās slovēņi vienu punktu atspēlēja. Pēdējās sekundes bija ļoti saspringtas, beigās "Kranj" komandai tiekot pie iespējas izpildīt brīvu tālmetienu, taču tas par laimi nebija precīzs.

Abas komandas jau tikās augusta beigās, kad "Riga" uzvarēja FIBA Pasaules tūres posmā Ungārijā.

Tikmēr nākamā pretiniece "Zemun" ceturtdaļfinālā ar 14:12 uzvarēja citu Slovēnijas komandu "Ljubljana".

Pusfināla cīņa bija vēl aizraujošāka. Tās sākumā Latvijas basketbolisti ieguva vadību 5:1, tomēr drīz vien serbi panāca neizšķirtu 6:6. Vēl nedaudz vēlāk Lasmanis atkal atguva vadību "Riga" komandai (10:9), tomēr tad serbi veica vēl vienu izrāvienu, panākot 14:11 savā labā.

Beigas bija dramatiskas, jo divas minūtes un 17 sekundes pirms beigām Miezis ar tālmetienu panāca minimālo 15:16, bet vēl pēc pusminūtes tablo rādīja jau neizšķirtu 17:17. Diemžēl ieķerties spēlē neizdevās, jo "Zemun" spēlētāji Bogdans Dragovičs un Lazars Rašičs ar diviem tālmetieniem nodrošināja serbiem uzvaru, spēlei beidzoties 51 sekundi pirms sirēnas, jo "Zemun" sasniedza 21 punkta robežu.

"Riga" un "Zemun" iepriekšējo reizi tikās septembra beigās Ķīnā FIBA Pasaules tūres posma pusfinālā, serbiem uzvarot ar 20:16.

"Zemun" komanda finālā tikās ar sacensību galveno favorīti "Novi Sad AlWahda" no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, izcīnot dramatisku uzvaru ar 19:17. Vēl minūti pirms mača beigām ar pirmo numuru izliktā "Novi Sad AlWahda" atradās vadībā, taču pēc tam "Zemun" panāca izlīdzinājumu 17:17, savukārt pēdējā sekundē Dragovičs ar ļoti grūtu tālmetienu "Zemun" komandai izrāva fantastisku uzvaru.

Jau vēstīts, ka sestdien apakšgrupas pirmajā spēlē latvieši ar 18:21 zaudēja "Humpolec" vienībai no Čehijas, bet tad ar sev vēlamo rezultātu 21:17 uzvarēja Serbijas komandu "Liman", kura lieliski aizvada sezonas beigas, jo iepriekš uzvarēja divos Pasaules tūres etapos.

Tā kā "Liman" pirms tam ar 21:14 bija uzvarējusi "Humpolec", tad visām trim komandām bija vienāda bilance, bet pateicoties vairāk gūtajiem punktiem pirmo vietu apakšgrupā ieņēma Latvijas basketbolisti.

Latvijas 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā bija Krūmiņš, Čavars, Lasmanis un Nauris Miezis, jūlija sākumā Amsterdamā sensacionāli triumfēja Eiropas kausā un kopš tā laika parādījusi, ka ir viena no labākajām pasaulē. Turpinājumā latvieši uzvarēja trijos "Challenger" kategorijas posmos, kas deva iespēju piedalīties trijos Pasaules tūres etapos, bet tajos komanda līdz šim vienmēr apstājusies pusfinālā.

Krūmiņam oktobra vidū tika veikta ceļgala krustenisko saišu un meniska operācija, tāpēc Pasaules tūres finālposmā viņa vietā sastāvā iekļauts Jānis Antrops, kurš ikdienā spēlē klasisko basketbolu "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) augšgala vienībā "Ogre".

3x3 basketbols no 2020.gada būs olimpisko spēļu programmā.

Citi šobrīd lasa Ratiņbasketbolista Kaspara Turka sapnis - savā 35. jubilejā ar motociklu apbraukt apkārt pasaulei Daudzbērnu tēvs Kārlis Leiškalns: “Bērniem foršākais vecums ir līdz 5 gadiem. Jo tad viņi nerunā pretī!" Spēcīgajā vētrā Eiropā jau gājuši bojā cilvēki; Berlīnē izsludina ārkārtas stāvokli