"Knicks" mājās ar rezultātu 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20) sagrāva Bruklinas "Nets" basketbolistus, tiekot pie pirmās uzvaras četros šosezon aizvadītos mačos.

Porziņģis kļuva par spēles varoni, jo guva ne tikai 30 punktus, bet arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un bloķēja trīs metienus. Latvietim tikai nedaudz pietrūka līdz sezonas otrajam "double-double", trešo reizi sezonā maču noslēdza ar vismaz 30 gūtajiem punktiem.

"Knicks" līderis spēlēja 29 minūtes un 23 sekundes, no spēles trāpot 13 no 24 metieniem. Viņš realizēja 12 no 18 divpunktu raidījumiem, vienu no sešiem tālmetieniem, kā arī realizēja trīs no trim "sodiņiem". Tāpat Porziņģis pārtvēra vienu bumbu un nopelnīja trīs piezīmes, bet "Knicks" ar Latvijas basketbolistu laukumā guva par 12 punktiem vairāk nekā ielaida, kad bija dalīts trešais labākais rādītājs vienībā.

Porziņģis bija pārliecinoši rezultatīvākais uzvarētāju rindās, kuriem 13 punktus pievienoja arī Kortnijs Lī, bet 12 sameta Eness Kanters, kuram gan pirmajā puslaikā bija problēmas ar veselību. Vēl 11 punktus pievienoja Tims Hārdavejs juniors, bet pirmos deviņus punktus NBA karjerā sameta šogad nodraftētais talants Franks Nilikinā, kurš izlaida iepriekšējās divas spēles.

Tikmēr Bruklinas komandā, kas sezonu bija sākusi ar trim uzvarām piecos mačos, ar 15 punktiem izcēlās D'Andželo Rasels, bet Kvinsijs Eisijs sameta 12 punktus. Zīmīgi, ka piektdien tika paziņots par Bruklinas kluba īpašnieka - krievu miljardiera Mihaila Prohorova - gatavību pārdot 49% sev piederošo kluba akciju Ķīnas interneta korporācijas "Alibaba Express" līdzdibinātājam Džozefam Cai.

"Knicks" divos no trim līdz šim šosezon aizvadītajiem mačiem bija piedzīvojuši bezierunu zaudējumus, taču šoreiz komanda darbojās daudz saskaņotāk, uzvaras pamatus ielikot trešajā ceturtdaļā, kurā viņu pārsvars sasniedza 20 punktus, spēles beigu daļā laukuma saimniekiem droši nosargājot pārsvaru.

Laukuma saimnieki lieliski darbojās aizsardzībā, jo "Nets" basketbolisti, kuri šosezon vidēji mačā bija guvuši 121,2 punktus, šoreiz sameta par 35 mazāk, no spēles trāpot tikai 40,5% metienu. Tāpat "Knicks" bija pārāki cīņā zem groziem, izcīnot 55 atlēkušās, tostarp 19 pie pretinieku groza, kamēr "Nets" šajā mačā ieguva 34 atlēkušās bumbas.

Porziņģis jau no spēles sākuma precīzi uzbruka pretinieku grozam no vidējās distances, gūstot sešus no astoņiem "Knicks" punktiem, mājiniekiem panākot vadību 8:0. Tiesa, turpinājums "Knicks" vīriem tik labs vairs nebija, jo pēc piecām minūtēm ar 10:8 vadībā jau bija "Nets", no groza apakšas izceļoties krievu centram Timofejam Mozgovam. Pēcāk viesi panāca arī 25:17 savā labā, bet Porziņģis, kurš aizmeta garām divus trejačus, ceturtdaļas beigās tika nomainīts.

Laukumā latvietis atgriezās otrās ceturtdaļas vidū, kad "Knicks" jau bija atguvuši vadību 35:34, turpinot krāt punktus. Viņš trieca bumbu grozā no augšas, tad divas reizes nobloķēja Džeretu Alenu, puslaika izskaņā ar diviem precīziem soda metieniem panākot 47:42 "Knicks" labā.

Pirmajā puslaikā Porziņģis guva 14 punktus, savukārt trešās ceturtdaļas pirmajā pusē viņš ar diviem pustāliem metieniem un vienu "sodiņu", laukuma saimniekus izvirzīja vadībā ar 58:44. "Knicks" vīri bija ieskrējušies, vēlāk panākot arī 76:54 savā labā.

Trešās ceturtdaļas vidū Porziņģim atkal tika dota atpūta, bet noslēdzošā spēles nogriežņa sākumā viņš beidzot bija precīzs no tālās distances. "Knicks" līderis pēc tam guva vēl sešus punktus, bet īpaši efektīvi bija pēdējie divi, jo latvietis laukuma centrā pārtvēra pretinieka piespēli, vienatnē aizskrēja līdz grozam un trieca bumbu tajā no augšas. Tā kā tobrīd mača liktenis jau bija izlemts, piedevām, pēc minētās epizodes latvietis nedaudz piekliboja, tad viņš tika nomainīts, mača izskaņā abām vienībām spēlējot ar rezervistiem.

"Knicks" ar vienu uzvaru četros mačos pacēlusies uz 12.vietu Austrumu konferencē, pametot turnīra tabulas apakšgalu, jo līdz šim bija vienīgā konferences komanda bez uzvarām. Savukārt "Nets" ar trim uzvarām sešos mačos ir Austrumu konferences devītajā pozīcijā.

Pirmajās trīs spēlēs, kurās "Knicks" cieta zaudējumus pret Oklahomasitijas "Thunder", Detroitas "Pistons" un Bostons "Celtics", Porziņģis vidēji guva 25,3 punktus.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs svētdien, kad viesos tiksies ar iepriekšējās sezonas NBA finālisti Klīvlendas "Cavaliers".

Iepriekšējā sezonā Porziņģis aizvadīja savu otro sezonu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Viņš 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kas NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru un Austrumu konferences kopvērtējumā palika 12.vietā.

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns pēc trim mačiem rezervē atkal devās laukumā Sanantonio "Spurs" komandas rindās, taču viņa pārstāvētā vienība piektdien aizvadīja vāju spēli un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā piedzīvoja pirmo neveiksmi.

"Spurs" komanda viesos ar 87:114 (18:32, 16:29, 30:34, 23:19) kapitulēja sezonu labi sākušajai Orlando "Magic" komandai, pārtraucot četru uzvaru sēriju.

Bertāns tikai otro reizi sezonā devās laukumā, gūstot sešus punktus, kas viņam bija pirmie šajā sezonā. Latvietis spēlēja 15 minūtes un 14 sekundes, trāpot vienu no trim divpunktu metieniem un vienu no četriem trejačiem, kā arī realizējot vienīgo sodiņu. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, bloķēja vienu metienu un nopelnīja divas piezīmes.

Zīmīgi, ka Bertānam esot laukumā, Sanantonio komanda iemeta tikpat punktu kā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs viesu rindās.

"Spurs", kas joprojām spēlē bez no traumām atlabstošajiem līderiem Kavai Lenarda un Tonija Pārkera, aizvadīja katastrofālu pirmo puslaiku, pēc kura zaudēja ar 34:61, pēc tam vairs nespējot atgūties, jo trešajā ceturtdaļā mājinieku pārsvars sasniedza arī 36 punktus.

Sanantonio komandā 24 punktus sameta un 11 atlēkušās bumbas izcīnīja Lemarkuss Oldridžs, kamēr pie 12+11 tika spāņu veterāns Po Gasols.

Savukārt "Magic" rindās ar 25 punktiem rezultatīvākais bija francūzis Evans Furnjē, bet Džonatons Simonss, kurš iepriekš divas sezonas spēlēja tieši "Spurs" komandā, pievienoja 17 punktus. Furnjē nodemonstrēja teicamas snaipera dotības, jo realizēja desmit no 12 metieniem, tostarp trāpot četrus no četriem tālmetieniem.

"Magic" no spēles uzbruka ar 57,1% precizitāti, tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas, kamēr "Spurs" trāpīja vien 33,7% metienu.

Bertāns pirmo reizi laukumā devās otrajā ceturtdaļā, taču tad trīs minūšu laikā ar metieniem neizcēlās, savukārt mača beigās, kad cīņas liktenis jau bija izšķirts, viņš nospēlēja noslēdzošo spēles nogriezni. Sezonas pirmos punktus viņš guva ceturtās ceturtdaļas sākumā ar precīzu trejaci, bet nepilnas piecas minūtes pirms mača beigām iemeta divpunktnieku ar sodu.

Jāpiebilst, ka šajā mačā "Spurs" galvenais treneris Gregs Popovičs neizmantoja iespēju panākt leģendāro Filu Džeksonu, kurš ir sestais panākumiem bagātākais treneris līgas vēsturē. Popovičam šobrīd ir 1154 uzvaras, kamēr Džeksons savulaik izcīnīja par vienu panākumu vairāk.

"Spurs" komanda ar četriem panākumiem piecos mačos ir Rietumu konferences ceturtajā pozīcijā, kamēr "Magic" ar tādu par bilanci ir Austrumu konferences līdere.

Vienīgā komanda, kura šosezon vēl nav zaudējusi, ir Losandželosas "Clippers", kas izcīnījusi četras uzvaras tikpat mačos.

Nākamajā mačā "Spurs" svētdien viesos tiksies ar Indiānas "Pacers" basketbolistiem.

Bertāns savā NBA debijas sezonā regulārajā čempionātā gāja laukumā 67 spēlēs, kurās vidēji nospēlēja 12,1 minūti, iemeta 4,5 punktus un izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas. Viņš četros mačos iemeta vismaz 15 punktus, bet rezultatīvākā cīņa latvietim bija 7.janvārī, kad pret Šarlotes "Hornets" tika gūts 21 punkts.

Regulārajā turnīrā Grega Popoviča trenētā "Spurs" komanda ieņēma otro vietu Rietumu konferences un arī visas līgas kopvērtējumā, atpaliekot tikai no nākamās čempiones Goldensteitas "Warriors", kurai pēc tam piekāpās konferences finālsērijā.

Savā iepriekšējā sezonā Bertāns kļuva par pirmo latvieti, kurš izgājis laukumā NBA konferences finālā. Tāpat viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu pēc Andra Biedriņa, kurš piedalījies NBA izslēgšanas turnīrā. Biedriņš savulaik "play-off" mačos pārstāvēja Goldensteitas "Warrors" vienību, ar kuru 2007. un 2013.gadā sasniedza otro kārtu.

Arī šajā sezonā katra no NBA komandām aizvadīs 82 spēles, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu konferencēs iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Regulārā sezona noslēgsies 11.aprīlī, bet "play-off" sāksies trīs dienas vēlāk. Savukārt NBA čempioni būs zināmi jūnijā.