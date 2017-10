Ostapenko nervus kutinošā trīs stundas ilgā spēlē zaudē veterānei Venusai Viljamsai

Ostapenko cieta otro zaudējumu turnīrā, krietni samazinot izredzes sasniegt sacensību pusfinālu, tomēr tās nav pilnībā zudušas. Zīmīgi, ka iepriekšējos divos gados nākamās čempiones Agņeška Radvaņska un Dominika Cibulkova zaudēja pirmajās divās turnīra spēlēs, taču pēc tam tika pusfinālā un vēlāk arī triumfēja turnīrā.

Ostapenko pirmajā setā bija vadībā ar 5-3, tomēr zaudēja nākamajos sešos geimos. Otrajā setā Ostapenko pie 4-5 bija izspēles attālumā no zaudējuma visā mačā, tomēr atspēlējās un panāca trešo setu. Tikmēr trešajā setā nevienai no tenisistēm neizdevās iegūt divu punktu pārsvaru, jo abas vienlīdz slikti spēlēja pie savas serves. Arī šajā setā Ostapenko bija viena punkta attālumā no uzvaras, taču šādu iespēju neizmantoja.

Latvijas tenisiste šajā mačā pieļāva 13 dubultkļūdas, kamēr Viljamsai tādu bija desmit. Trešajā setā vien Ostapenko izcēlās ar astoņām dubultkļūdām.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka turnīra pirmajā spēlē Ostapenko svētdien trenera Anda Juškas vadībā ar 3-6, 4-6 zaudēja ranga vicelīderei Garvinjei Mugurusai no Spānijas, bet V.Viljamsa ar 2-6, 2-6 kapitulēja Karolīnai Plīškovai.

Apakšgrupu turnīra noslēgumā Ostapenko ceturtdien spēkosies ar Plīškovu, kura vēlāk otrdien tiksies ar Mugurusu.

Tikmēr Sarkanajā grupā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas pirmajā mačā pirmdien ar 6-4, 6-2 droši uzveica Francijas sportisti Karolīnu Garsiju, pārtraucot pretinieces 11 uzvaru sēriju, bet dāniete Karolīna Vozņacki ar 6-2, 6-0 sagrāva ukrainieti Eļinu Svitoļinu, pretinieci uzvarot pirmoreiz karjerā.