"Dinamo", sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, bija vadībā ar 2:0, taču ielaida divus vārtus, kā rezultātā uzvarētāja 60 minūtēs netika noskaidrota. Pagarinājumā vārti netika gūti, līdz ar to bija jāaizvada pēcspēles metienu sērija, kurā laukuma saimnieki cieta zaudējumu, piekāpdamies arī mačā.

"Dinamo" labā vārtus guva amerikāņu uzbrucējs Denijs Kristo un somu aizsargs Ansi Salmela. Savukārt par labāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš līdz pamatlaika pēdējai minūtei nostāvēja "sausā".

Līdz ar zaudējumu "Dinamo" komandai neizdevās otrā reizi sezonā tikt pie diviem panākumiem pēc kārtas. Pēdējās piecās spēlēs "Dinamo" hokejisti cietuši četrus zaudējumus.

Spēles sākumā neliels pārsvars bija pretiniekiem, kamēr laukuma saimniekiem bija grūtības izslidot ārā no savas aizsardzības zonas. Pirmo bīstamo momentu "Dinamo" komandai sarūpēja Emīls Ģēģeris, taču "Sibrij" vārtsargs Aleksejs Krasikovs glāba viesus no nepatikšanām. Tāpat Krasikovam aktīvi spēlē vajadzēja iesaistīties perioda vidū, kad rīdzinieku uzbrucēju pirmais virknējums izveidoja vēl vienu bīstamu situāciju pie Novosibirskas komandas cietokšņa.

Četras minūtes pirms perioda beigām "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā izdevās nostāties pretinieku aizsardzības zonā, bet skaitliskais pārsvars netika realizēts. Turklāt "Sibirj" pēc mazākuma izturēšanas izslidoja divatā pret vienu aizsargu, taču uzdevumu augstumos bija Rīgas kluba vārtsargs Jānis Kalniņš.

Otrā perioda sākumā Guntis Galviņš atstāja mājiniekus mazākumā, kurā nācās izturēt pretinieku vairākus bīstamus uzbrukumus. Perioda vidū vēl vienu mazākumu "Dinamo" komandai atnesa Brendons Makmilans, un tikai lieliskā Kalniņa spēlē glāba Rīgas hokejistus no vārtu zaudējuma. Tāpat laukuma saimnieki tika pie iespējas minūti spēlēt vairākumā, taču arī šoreiz neizdevās atklāt cīņas rezultātu.

Piecas minūtes pēc "Dinamo" paviršības aizsardzībā "Sibrij" zviedru hokejistam Aleksanderam Bergstremam izdevās izslidot vienatnē pret Kalniņu, taču arī šoreiz latviešu vārtsargs neļāva viesiem gūt vārtus. Trešdaļas beigās "Dinamo" aktivizējās, taču nespēja atslēgt viesu vārtus.

Trešajā periodā pēc Galviņa un Viljama Rena noraidījumiem "Dinamo" komandai bija jāspēlē trijatā pret pieciem, taču lielais mazākums tika izturēts. Uzreiz pēc tam tika nopelnīts vairākumā, kurā beidzot izdevās gūt vārtus. Perioda devītajā minūtē precīzs no iemetienu apļa bija Kristo, kura mesto ripu Krasikovs neredzēja.

Perioda otrajā pusē "Dinamo" tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, otro no tiem realizējot Salmelam. "Sibrij" mazākumā iekrita aizsardzībā, kā rezultātā vārtu kreisajā pusē nepiesegts palika Salmela, kurš pēc Kristo piespēles panāca 2:0. Tiesa, nepilnas divas minūtes vēlāk viesi pēc ātra uzbrukuma vienus vārtus atguva, Kalniņa sargātajā cietoksnī ripu raidot Andrejam Sigarjovam. "Sibirj" ar to nebija gana un desmit sekundes pirms finālsvilpes Patriks Zakrisons panāca neizšķirtu 2:2.

Līdz ar to rīdzinieki izlaida no rokām panākumu pamatlaikā un bija jāaizvada pagarinājums, kurā gan vārti netika gūti, tādējādi uzvarētājs bija jānoskaidro pēcspēles metienu sērijā. Pirmie mēģinājumi abām komandām bija nesekmīgi, "Dinamo" rindās "bullīti" nerealizējot Mārim Bičevskim, bet otrajā sērijā pretinieki izvirzījās vadībā, jo neprecīzi meta arī Kristo. Trešajā sērijā izlīdzinājumu panāca "Dinamo" krievu uzbrucējs Nikolajs Žerdevs, bet "Sibirj" izdevās atjaunot vadību. Ceturtajā sērijā savu "bullīti" nerealizēja arī Salmela, bet Kalniņš nosargāja savus vārtus neskartus. Piektajā sērijā Mikam Indrašim neizdevās realizēt savu metienu, līdz ar to Novosibirskas komanda varēja svinēt uzvaru.

Neveiksmīgā snieguma dēļ "Dinamo" atrodas stabili pēdējā pozīcijā Rietumu konferencē un visā līgā. Rīdzinieki 24 spēlēs guvuši 11 punktus un no konferences priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" atpaliek 11 punktus. Tikmēr "Sibirj" ar 31 punktu 23 mačos ir desmitajā vietā Austrumu konferencē.

Šīs mājas spēļu sērijas turpinājumā rīdzinieki ceturtdien samēros spēkus ar Omskas "Avangard", bet svētdien gaidāma tikšanās ar Minskas "Dinamo".

Rīgas "Dinamo" un "Sibirj" savā starpā tikās pašā sezonas sākumā, kad 24.augustā uzvaru savā laukumā ar 2:1 izcīnīja Novosibirskas klubs. Abas vienības kopumā aizvadījušas 22 spēles, rīdziniekiem izcīnot tikai septiņas uzvaras.

Pagājušajā nedēļas nogalē krievu mediji ziņoja, ka Rīgas "Dinamo" papildināsies ar pieredzējušo krievu uzbrucēju Staņislavu Čistovu, kurš sezonu Maskavas "Spartak" komandā, tomēr pēc viena mača tika nosūtīts uz Krievijas Augstākās līgas (VHL) vienību Voskresenskas "Himik", kur deviņos mačos izcēlās ar diviem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Pagaidām gan šī informācija nav apstiprināta oficiāli.

Savā iepriekšējā mačā Rīgas "Dinamo" teju pirms nedēļas pagarinājumā ar 3:2 pārspēja Čerepovecas "Severstaļ" vienību, tiekot pie šosezon pirmās uzvaras savā laukumā. Pirms tam rīdzinieki bija piedzīvojuši trīs zaudējumus pēc kārtas. Savukārt šomēnes Latvijas klubs pārtrauca 14 zaudējumu sēriju.

Jau vēstīts, ka septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.