Hamiltons uzvar arī ASV posmā un nonāk ļoti tuvu F-1 čempiona titulam

Aiz Hamiltona svētdien finišu sasniedza viņa sīvākais konkurents Sebastjans Fetels no Vācijas ("Ferrari"). Trīs posmus līdz sezonas beigām starp abiem tagad ir 66 punkti, bet šo etapu laikā maksimums iespējams iekrāt 75 punktus. Līdz ar to, lai vācietis varētu cerēt uz titula iegūšanu, viņam ne tikai jāuzvar atlikušie trīs posmi, bet arī jācer, ka brits kopumā tajos izcīnīs tikai astoņus punktus, kas ir maz ticams.

Lai nodrošinātu savu ceturto čempiontitulu, Hamiltonam nākamajā posmā Meksikā pietiks arī ar piekto vietu.

Savukārt trešais svētdien bija otrs "Ferrari" pilots Kimi Reikenens no Somijas. Viņu gan noslēdzošajos līkumos apdzina nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", kuram gan beigās tika piešķirts piecu sekunžu sods par līkuma nogriešanu, tāpēc soms beigās tomēr tika uz goda pjedestāla.

Šo sacīksti teicami sāka Fetels, kurš pirmajā līkumā apsteidza kvalifikācijā uzvarējušo Hamiltonu un vismaz pirmajos apļos noturēja britu aiz sevis. Pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis pirmo vietu šajā sacīkstē atguva septītajā aplī, kad spraigā cīņā apsteidza vācieti un lēnam palielināja savu pārsvaru. Tikmēr arvien augstāk rāpās Verstapens, kuram tika piemērots 15 starta vietu sods par jaudas aparāta maiņu, tāpēc viņš startēja vien no 17.pozīcijas.

Tikmēr 16.aplī neilgi pēc ātrākā apļa laika uzstādīšanas austrālietis Daniels Rikjardo no "Red Bull" komandas bija spiests izstāties pēc dzinēja defekta.

Savukārt Fetels divu boksu apmeklējumu dēļ sacensību izskaņā bija noslīdējis uz ceturto vietu, kamēr viņam priekšā braucošie Hamiltons, soms Kimi Reikenens ("Ferrari") un vēl viens Somijas pilots Valteri Botass ("Mercedes") to bija izdarījuši tikai vienreiz. Dažus apļus pirms beigām Botass tomēr iebrauca boksos, kas Fetelam ļāva pacelties uz trešo pozīciju, bet pēc tam viņu garām palaida Reikenens.

Tikmēr pēdējos līkumos par šovu parūpējās Verstapens, kurš spraigā cīņā apdzina Reikenenu, taču jau pēc finiša nīderlandietim tiesneši par līkuma nogriešanu piemēroja piecu sekunžu sodu. Līdz ar to noslēgumā viņš bija ceturtais, kamēr piektajā vietā ierindojās Botass.

Sesto vietu tikmēr izcīnīja "Force India" pilots Estebans Okons no Francijas, kuram sekoja "Renault" braucējs Karloss Sainss no Spānijas. Astoto pozīciju ieguva otrs "Force India" sportists Serhio Peress no Meksikas, kamēr pirmo desmitnieku noslēdza pieredzējušais brazīlietis Felipe Masa no "Williams" un krievs Daņiils Kvjats ("Toro Rosso").

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc veiktiem 17 posmiem Hamiltonam ir 331 punkts, kamēr Fetelam ir 265 punkti. Tikmēr trešais ar 244 punktiem ir Botass, kuram ar 192 punktiem seko Rikjardo. Pirmo piecinieku sezonas ieskaitē tikmēr ar 160 punktiem noslēdz Reikenens.

Tikmēr "Mercedes" jau ceturto gadu pēc kārtas izcīnījusi Konstruktoru kausu.

Līdz šī gada F-1 sezonas beigām atlikuši trīs posmi Meksikā, Brazīlijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.