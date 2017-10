Tikmēr Latvijas pirmā rakete joprojām ir šogad negaidīti Francijas atklātajā čempionātā uzvarējusī Aļona Ostapenko, kura saglabājusi augsto septīto pozīciju. Viņa svētdien Singapūrā uzsāks dalību sezonas noslēguma turnīrā "WTA Finals", tiekoties ar ranga vicelīderi Garvinji Mugurusu no Spānijas. Duelis, visticamāk, sāksies plkst.14.30 pēc Latvijas laika, tomēr mačam iespējams arī vēlāks sākuma laiks. Turnīru tiešraidē pārraidīs televīzijas kanāls "Best4Sport".

Ostapenko uz pasaules ranga septīto vietu pakāpās pirms divām nedēļām, sasniedzot jaunu karjeras rekordu un vēl nebijušus augstumus Latvijas profesionālajā tenisā. Vēl septembrī viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā, bet turpinājumā viņa pakāpeniski savas pozīcijas uzlaboja. 2014.gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis.



Šogad Ostapenko uzvarējusi divos turnīros - bez sensacionālā triumfa Francijas atklātajā čempionātā viņa šoruden bija labākā arī "International" sacensībās Seulā, turklāt pusfinālus sasniegusi jau trīs turnīros pēc kārtas. Pēc uzvaras "French Open" viņa kļuva par Latvijas rekordisti WTA rangā, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.



Piektdien Ostapenko savā īpašumā ieguva WTA gada progresējušākās tenisistes balvu, turklāt viņa pretendēja arī uz sezonas labākās spēlētājas titulu, pie kuras beigās gan tika viņas svētdienas pretiniece Mugurusa.

Tikmēr Latvijas otrā rakete ir Sevastova, kura pasaules rangā veikusi kāpumu uzreiz par sešām vietām. Šonedēļ viņa Maskavas WTA "Premier" sērijas turnīra jeb Kremļa kausa izcīņas otrajā kārtā ar 4-6, 3-6 pusotras stundas laikā zaudēja rumānietei Irinai Begu, piedzīvojot jau ceturto zaudējumu pēc kārtas. Tiesa, Latvijas pārstāvei jau pagājušās sezonas izskaņa bija neveiksmīga, kas līdz ar to tagad neliek piedzīvot ievērojamu kritumu WTA rangā.

Latvijas tenisistes iepriekšējais karjers rekords bija 16.vieta, ko viņa sasniedza jūlijā.

Sevastova būs viena no sportistēm, kura oktobra un novembra mijā piedalīsies sezonas otrajā sieviešu finālturnīrā "WTA Elite Trophy", kurā ierasti piedalās 9.-19.sezonas spēcīgākā sportiste.s

Sezonas rangā, kam gan vairs nav tik būtiska nozīme, Ostapenko saglabājusi septīto vietu, kamēr Sevastova joprojām ir 15.pozīcijā.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča jaunākajā pasaules rangā zaudējusi 28.vietas un tagad ieņem 285.pozīciju, 17 gadus vecā Daniela Vismane pakāpusies par trim vietām un tagad ir 1001.pozīcijā, bet 18 gadus vecā Irina Ļapustina pacēlusies par piecām pozīcijām uz 1102.vietu.

Savukārt pasaules ranga pirmajā vietā trešo nedēļu pēc kārtas atrodas rumāniete Simona Halepa, kura ir 25.tenisiste līderes godā. Viņa pašlaik tikai par 40 punktiem apsteidz otrajā vietā esošo Mugurusu, kura WTA ranga pirmajā vietā pirms tam bija četras nedēļas.

Tikmēr trešā ir vēl viena bijusī pasaules ranga līdere Karolīna Plīškova no Čehijas, kurai seko Ukrainas sportiste Eļina Svitoļina. Piektā ir amerikāniete Venusa Viljamsa, kurai seko dāniete Karolīne Vozņacki, bet septītā ir Ostapenko. Astotā tagad ir francūziete Karolīna Garsija, kura pakāpusies par vienu vietu, bet devītā, arī veicot minimālu kāpumu, ir britu tenisiste Džoanna Konta. Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdz vēl viena Francijas sportiste Kristīna Mladenoviča, kura pirms tam bija 13.pozīcijā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Vācijas tenisiste Jūlija Gērgesa sestdien izcīnīja trešo titulu karjerā, jo Maskavas WTA "Premier" turnīra finālā ar rezultātu 6-1, 6-2 pieveica talantīgo mājinieci Darju Kasatkinu. Zīmīgi, ka Gērgesai tas bija jau ceturtais fināls šogad, taču to laikā viņa spējusi iegūt tikai vienu trofeju. Savukārt kā pēdējā sestdien pie ierindas WTA tituliem tika vāciete Karīna Vithefta, kura Luksemburgas WTA "International" sērijas sacensību titula mačā ar 6-3, 7-5 uzvarēja Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, tiekot pie sava pirmā titula karjerā.

Tikmēr WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju un tagad ir 42.vietā, Sevastova pakāpusies par vienu vietu augstāk un ir 86.pozīcijā, kas arī ir jauns viņas karjeras rekords, kamēr Marcinkēviča atrodas 183.vietā, piedzīvojot vienas pozīcijas kritumu.