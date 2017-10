Dāvis Bertāns paliek rezervē "Spurs" uzvarā pār "Bulls"

Pēc ļoti līdzīga pirmā puslaika, otrajā lēnām "Spurs" salauza pretiniekus un pēdējās minūtēs jau par uzvaru varēja vairs neuztraukties. Visā mačā gan "Spurs" trāpīja tikai vienu no 12 tālmetieniem.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 28 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Lemarkuss Oldridžs, kamēr 12 punktus mazrezultatīvajā cīņā sameta Rūdijs Gejs.

Oldridžs 12 no saviem punktiem iemeta trešajā ceturtdaļā, kad "Spurs" ieguva drošu vadību.

Savukārt "Bulls" vienībai ar 16 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām palīdzēja Robins Lopess, kurš mača laikā trāpīja pirmo tālmetienu savā NBA karjerā, bet 15 punktus iemeta Džastins Holidejs.

Tikmēr ar 13 punktiem un 12 bumbām zem groziem izcēlās somu talants Lauri Markanens, kuru šogad NBA draftā izvēlējās ar septīto numuru. Zīmīgi, ka pirms sezonas Markanenam netika prognozēta vieta sākumsastāvā, bet situācija mainījās pagājušajā otrdienā, kad "Bulls" treniņā Bobijs Portiss iesita Nikola Mirotičam. Tas noslēdzās, ka otrais no viņiem guva traumu, bet Portiss saņēma astoņu spēļu diskvalifikāciju, tāpēc pagaidām "Bulls" iztiek bez viņiem abiem.

Jaunās NBA sezonas ievadā "Spurs" komandai traumas dēļ nevar palīdzēt pagājušās sezonas līderis Kavai Lendards, kurš izlaida arī sagatavošanās posmu. Komanda, kas jau divas desmitgades ir viens no vadošajiem spēkiem NBA, kā ierasts, saglabājusi iepriekšējo sezonu kodolu. Šosezon vienībā vairs nav uzbrucējs Deivids Lī (šobrīd brīvais aģents) un strauji progresējušais Džonatans Simonss (Orlando "Magic"), bet sastāvu starpsezonā papildināja rezultatīvais Rūdijs Gejs.

Lenarda nespēlēšana gan nav liegusi "Spurs" sezonu sākt ar divām uzvarām divos mačos. Tiesa, Bertānam arī pirmajā mačā bija pavisam neliels spēles laiks.

Nākamajā spēlē "Spurs" pirmdien uzņems Toronto "Raptors" komandu, kas arī šosezon vēl nav zaudējusi un sestdien ar 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23) sagrāva Filadelfijas "76ers".

Bertāns savā NBA debijas sezonā regulārajā čempionātā gāja laukumā 67 spēlēs, kurās vidēji nospēlēja 12,1 minūti, iemeta 4,5 punktus un izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas. Viņš četros mačos iemeta vismaz 15 punktus, bet rezultatīvākā cīņa latvietim bija 7.janvārī, kad pret Šarlotes "Hornets" tika gūts 21 punkts.

Regulārajā turnīrā Grega Popoviča trenētā "Spurs" komanda ieņēma otro vietu Rietumu konferences un arī visas līgas kopvērtējumā, atpaliekot tikai no nākamās čempiones Goldensteitas "Warriors", kurai pēc tam piekāpās konferences finālsērijā.

Savā iepriekšējā sezonā Bertāns kļuva par pirmo latvieti, kurš izgājis laukumā NBA konferences finālā. Tāpat viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu pēc Andra Biedriņa, kurš piedalījies NBA izslēgšanas turnīrā. Biedriņš savulaik "play-off" mačos pārstāvēja Goldensteitas "Warrors" vienību, ar kuru 2007. un 2013.gadā sasniedza otro kārtu.

Arī šajā sezonā katra no NBA komandām aizvadīs 82 spēles, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu konferencēs iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Regulārā sezona noslēgsies 11.aprīlī, bet "play-off" sāksies trīs dienas vēlāk. Savukārt NBA čempioni būs zināmi jūnijā.





