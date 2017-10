Ronaldu juniors ir redzams uz ļoti smilšaina futbola laukuma, kurš netraucē izdarīt tik precīzu sitienu vārtu tālajā stūrī, ka mūsdienu futbolai leģendai savā komentārā jāparāda žests, ka viss ir lieliski.

"Ronaldu" vārds pasaules futbolā tiešām pēdējos gados ir ļoti zīmīgs, jo vēl pavisam spoži spēlēja Brazīlijas izlases snaiperis Ronaldo un kas zina, varbūt pēc kādiem desmit gadiem būs jau vēl iespaidīgāka maiņa šiem abiem futbolistiem.

Krištianu Ronaldu junioram šobrīd ir tikai septiņi gadi, bet viņa filigrānais sitiens pierāda, ka talanta līmenis savu vienaudžu vidū varētu būt visai augsts.

Interesanti, ka viņa tēvs Spānijas čempionātu ir iesācis ļoti pieticīgi, jo pirmos četrus mačus bija spiests izlaist diskvalifikācijas dēļ, kura tika piespriesta par rupjību pret tiesnesi kausa izcīņas mačā, bet turpinājumā četros mačos gūti tikai vieni vārti. Arī karaliskais "Real" šobrīd "La Liga" kopvērtējuma atrodas vien trešajā vietā ar astoņās spēlēs izcīnītiem 17 punktiem, kamēr galvenie konkurenti "Barcelona" deviņos mačos iekrājuši jau 25 punktus. Interesanti, ka ar katalāņu kluba līderis argentīnietis Lionels Mesi, kurš pēdējos gados ir vienīgais reālais Ronaldu konkurents uz planētas labākā futbolista titulu, Spānijas čempionātu iesācis ļoti sekmīgi, gūstot jau 11 vārtus.

Portāls Kasjauns.lv jau nesen vēstīja, ka Madrides “Real” superzvaigzne nesen pastāstījis iepriekš nedzirdētus faktus par savu bērnību. Viņš atklājis, ka futbolu iemīlējis, dzīvojot Madeirā, vēl pirms pievienojies slavenajai talantu kalvei – Lisabonas “Sporting” jaunatnes akadēmijai.

Pirms 12 gadiem mirušais Ronaldu tēvs gāja uz visām dēla spēlēm: “Man tēvs sēdēja tribīnēs katrā mačā. Viņa lielā bārda un darba bikses ir palikušas spilgti manā atmiņā. Viņš mīlēja nākt uzspēlēm, bet mammai un māsai futbols neinteresēja. Katras vakariņas tēvs mēģināja viņas abas pierunāt atnākt uz kādu manu spēli. Katru reizi, kad pārnācām mājās no spēles, tēvs teica, ka Krištianu iesitis vārtus, bet viņa tikai atbildēja, ka tas ir lieliski, bet nekāda sajūta nebija redzama. Tomēr vienu dienu – nekad neaizmirsīšu šo mirkli – es iesildījos spēlei un paskatījos apkārt, kad ieraudzīju mammu un māsu sēžam tribīnēs. Es jutos tik labi tajā mirklī. Tas man nozīmēs ļoti dauzi un manī iekšā kaut kas izmainījās,” blogā raksta Ronaldu.

Izcilajam sportistam jau pavisam agrā vecumā nācās spert nozīmīgus soļus un pamest ierasto video Madeirā, lai pārceltos uz Lisabonu. “Futbols man ir iedevis visu, bet arī aizsūtījis tālu prom no mājām vēl pirms biju tam gatavs. 11 gadu vecumā es pārcēlos no dzīves salā uz galvaspilsētas Lisabonas “Sporting” akadēmiju un tas bija vissmagākais laiks manā dzīvē. Tas ir traki tagad iedomāties, ka mans septiņus gadus vecais dēls Krištianu juniors pēc četriem gadiem varētu krāmēt somas, lai dotos uz, piemēram, Parīzi vai Londonu. Tas šķiet nereāli un esmu drošs, ka tāpat jutās arī mani vecāki.

Pēdējo gadu pasaules labākais futbolists Krištianu Ronaldu ir slavens ne vien ar savu tehniku un filigrānu sitienu, bet arī lieliski trenēto un spēcīgo augumu, bet tā nebūt nav bijis visu laiku.

Ronaldu atceras, kad par savu sniegumu pirmo reizi no kāda cita jaunā futbolista mutes sadzirdējis cildinošus vārdus: “Vai tu redzēji, ko viņš izdarīja?” “Tas puisis ir monstrs!” Es šādas uzslavas sāku dzirdēt bieži un nereti arī no treneriem, bet tad vienreiz kāds pateica, ka, jā, esmu labs, bet pārāk maza auguma. Tā bija taisnība! Es biju tiešām tievs un bez nekādiem muskuļiem. Tad 11 gadu vecumā es pieņēmu lēmumu: zināju, ka esmu talantīgais, bet es nolēmu, ka man ir jātrenējas smagāk nekā ikvienam citam. Tad es sāku naktīs lavīties ārā no kopmītnēm, lai trenētu savu fizisko sagatavotību. Es kļuvu lielāks un ātrāks. Izejot futbola laukumā, tagad tie cilvēki, kuri teica, ka esmu pārāk tievs uz mani skatījās ar tādā acīm it kā būtu ieraudzījuši pasaules galu.

Izcilā sportista tēvs Diniss Aveiro mira 2005. gadā no sirds problēmām un aknu mazspējas, kuru izraisīja pārmērīga alkohola lietošana. Visticamāk, tieši šī iemesla dēļ izcilais futbolists pilnībā ir atteicies no alkoholisku dzērienu lietošanas. Savu tēvu Ronaldu atceras un piemin tikai ar labu un katru savu vārtu guvumu futbola laukumā velta tieši viņam.

Krištianu Ronaldu šī gada jūnijā tika pie surogātmātes dāvātiem dvīņiem, bet jau pavisam drīz viņa 23 gadus vecā draudzene Džordžīna Rodrigeza Madrides "Real" futbola zvaigznei dāvās vēl vienu bērniņu.

Interesants fakts, kāpēc Krištianu Ronaldu ķermeni nerotā neviens tetovējums, jo viņš regulāri nodod asinis, bet tinte tās bojā.