Porziņģis NBA sezonu sāk ar 31 punktu, taču zaudē Karmelo Entonija klubam

Porziņģis līdz ar to jau sezonas pirmajā spēlē ticis pie pirmā "double-double". Šajā mačā latvietis "Knicks" uzbrukumā bija centrālā figūra, pirmajā puslaikā iemetot 19 punktus, tomēr ar viņa pūliņiem bija krietni par maz, lai Ņujorkas vienība varētu iesaistīties cīņā par uzvaru.

Latvijas basketbolists tikai par četriem punktiem atpalika no sava karjeras rezultativitātes rekorda, ko viņš uzstādīja pērn novembrī pret Detroitas "Pistons".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 38 minūtes, kuru laikā pa grozu kopumā raidīja 25 metienus un no tiem iemeta 11. Latvietis grozā raidīja deviņus no 19 divpunktniekiem un divus no sešiem trīspunktniekiem, kā arī septiņus no deviņiem "sodiņiem".

Tāpat latvieša rēķinā 12 bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un trīs piezīmes.

Porziņģis pārliecinoši bija "Knicks" rezultatīvākais basketbolists, bet desmit punktus pievienoja Ņujorkas vienības vasaras jaunieguvums Eness Kanters, kurš iepriekš spēlēja tieši "Thunder" klubā.

Savukārt uzvarētājiem ar 28 punktiem izcēlās Pols Džordžs, bet 22 punktus iemeta Entonijs. Tikmēr iepriekšējās sezonas NBA vērtīgākais basketbolists Rasels Vestbruks atzīmējās ar "triple-double" - 21 punkts, 16 rezultatīvas piespēles un desmit atlēkušās bumbas.

"Knicks" šo maču aizvadīja bez vairākiem labi zināmiem basketbolistiem Mindauga Kuzminska un diskvalificētā Žoakima Noā. Ļoti minimāli spēlēja arī Villijs Ernangomess, kurš pirmo reizi laukumā nāca tikai noslēdzošajās četrās minūtēs.

Tāpat tikai septiņas minūtes nospēlēja NBA draftā ar astoto numuru izvēlētais franču saspēles vadītājs Franks Nikilinā, kuram acīmredzot vēl ir problēmas ar ceļgalu.

Jau līdz ar paša mača sākumu Porziņģis spēlēja pret savu bijušo komandas biedru Entoniju, turklāt trešajā minūtē latvietis viņu efektīgi nobloķēja. Savus pirmos punktus sezonā Latvijas basketbolists guva cīņas piektajā minūtē, kad realizēja pustālo metienu. Turpinājums vismaz pagaidām gan nesekoja, turklāt laukumā nebija vērojama pārāk rezultatīva spēle. Pirmās ceturtdaļas laikā latvietis uz laiku tika nomainīts. Pēc atgriešanās laukumā viņš bija rezultatīvāks, trāpot divus soda metienus, bet pēdējā minūtē basketbolists izcēlās skaistā ātrajā uzbrukumā un pašā ceturkšņa izskaņā ar trāpīgu pustālo raidījumu panāca 24:27.

Arī otrajā ceturtdaļā Porziņģis laukumā bija redzams, jo "Knicks" spēle bija caur viņu. Tās ievadā viņš iemeta savu pirmo trīspunktnieku šajā sezonā. Latvietis grozam uzbruka daudz un gana precīzi, kas pirmo puslaiku ļāva noslēgt ar 19 iemestiem punktiem un būt mača rezultatīvākajam basketbolistam. Ņujorkas vienībai pirmais puslaiks gan nebija pārāk sekmīgs, jo tā pēc tam, kad Porziņģis pēc neveiksmīga Kortnija Lī metiena panāca 42:42, ielaida 11 punktus pēc kārtas, ar šādu deficītu noslēdzot arī pirmo puslaiku.

Otrā puslaika sākumā Porziņģis iemeta savu kārtējo pustālo metienu šajā spēlē, bet kopumā "Thunder" bija pārņēmuši iniciatīvu. Trešajā ceturtdaļā "Knicks" bija ievērojams "sausuma" periods - šīs vienības basketbolisti vairākas minūtes pēc kārtas neguva nevienu punktu, kas mājiniekiem ļāva veikt 11 punktu izrāvienu un panākt ievērojamu pārsvaru - 73:52. Tas gan netraucēja latvietim šī ceturkšņa ievadā noformēt savu pirmo "double-double" sezonā.

Noslēdzošās 12 minūtes šajā mačā "Knicks" iesāka ar 20 punktu deficītu (59:79), turklāt ceturtās ceturtdaļas pirmajā uzbrukumā caurgājienā precīzs bija tieši Porziņģis. Ņujorkas vienība gan bija nonākusi pamatīgos iedzinējos, bet šajā ceturtdaļā latvietis atkal uzņēmās līdera lomu uzbrukumā, sešu minūšu laikā iemetot astoņus punktus.

Pēc tam Porziņģis iemeta trīs punktus ar soda metienu palīdzību, bet mača beigās viņš laukumā vairs neatradās, "Knicks" sezonas pirmajā mačā ciešot pārliecinošu zaudējumu.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs sestdien, kad savā laukumā tiksies ar Detroitas "Pistons".

Iepriekšējā sezonā Porziņģis aizvadīja savu otro sezonu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Viņš 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kas NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru un Austrumu konferences kopvērtējumā palika 12.vietā.