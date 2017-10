Sevastova Maskavā pusotras stundas laikā atzīst Begu pārākumu

Latvijas tenisistei vienspēlēs šobrīd ir četru zaudējumu sērija, kas ievilkusies kopš ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfināla. Zīmīgi, ka identiskā situācijā sportiste bija arī pērn, pēc ceturtdaļfināla sasniegšanas "US Open", turpinājumā līdz gada beigām vairs gūstot tikai vienu uzvaru.

Sezonas noslēguma rangā Sevastova pašlaik ieņem 15.vietu. Sagaidāms, ka viņa spēlēs otrajā sezonas noslēguma turnīrā "WTA Elite Trophy", kurā piedalās 9.-19.spēcīgākā sportiste. Šīs sacensības no 31. oktobra līdz 6.novembrim notiks Ķīnā.

Pirmajos divos geimos tenisistes apmainījās ar lauztām servēm, abām tenisistēm atspēlējot pa vienai breikbumbai. Begu piektajā geimā tika pie vēl vienas iespējas nobreikot Sevastovu, taču Latvijas otrā rakete atspēlējās un nosargāja savu servi. Nākamo lūzuma punktu setā rumāniete centās panākt devītajā geimā, kurā guva virsroku pie Sevastovas servas un panāca 5-4.

Līdz ar to rumāniete ieguva iespēju servēt par uzvaru setā, kas gan nenāca tik viegli. Sevastova desmitajā geimā ieguva breika iespēju, taču to neizmantoja. Pēc divām uzvarētām izspēlēm Begu tika pie pirmās setbumbas, taču liepājniece to atspēlēja. Tiesa, otro setbumbu rumāniete realizēja un svinēja uzvaru setā ar 6-4.

Otrā seta otrajā geimā Sevastova tika pie breikbumbas, taču to neizmantoja, turklāt zaudēja savu nākamo servi. Sestajā geimā viņa varēja panākt lūzumu, jo tika pie piecām breikbumbām, taču Rumānijas tenisistei 19 izspēļu ilgā geimā izdevās nosargāt savu servi. Nākamajos divos geimos tenisistes apmainījās uzvarētām servēm, bet devītajā geimā Sevastova pie savas serves zaudēja "tīri" (3-6), rumānietei izcīnot uzvaru mačā.

Par zaudējumu pirmajā mačā Sevastova tika pie viena WTA ranga punkta.

Latvijas tenisistei, kura ir planētas 21.rakete un turnīrā izlikta ar ceturto numuru, pirmā kārta bija brīva. Tikmēr ranga 56.vietas īpašniece Begu otrdien pirmās kārtas mačā ar 6-1, 3-6, 6-3 pārspēja krievieti Jeļenu Ribakinu, kura rangā atrodama 497.pozīcijā un pirms tam pārvarēja šī turnīra kvalifikāciju.

Vienaudzes Sevastova un Begu profesionāļu līmenī spēkojušās piecas reizes, trijos mačos uzvarot Latvijas tenisistei. Sevastova bijusi pārāka abās iepriekšējās šosezon aizvadītajās cīņās, jo februārī ar 6-1, 7-5 pārspēja rumānieti Dubaijas WTA "Premier" pirmajā kārtā, bet maijā tajā pašā fāzē Romas WTA "Premier" sacensībās guva virsroku ar 6-4, 6-4.

Trešajā kārtā Begu tiksies ar Austrālijas tenisisti Darju Gavrilovu, kura rangā ieņem 22.vietu un turnīrā izlikta ar sesto numuru, vai baltkrievieti Veru Lapko, kura WTA rangā atrodama 167.pozīcijā.

Pašlaik 27 gadus vecā Begu karjeras laikā tikusi pie četriem WTA vienspēļu tituliem, no kuriem pēdējais tika izcīnīts jūlija beigās savā dzimtenē Bukarestes WTA "International" turnīrā. Pēc tam viņu vajājušas neveiksmes, un trešdien viņa tika vien pie trešās uzvaras pamatturnīros pēc triumfa savās mājās notikušajā turnīrā. No pēdējām četrām uzveiktajām tenisistēm tikai Sevastova atrodama ranga pirmajā simtniekā.

Iepriekšējā turnīrā viņa apstājās jau pirmajā kārtā, Tjaņdziņas WTA "International" sacensību ievadā zaudējot titulētajai krievietei Marijai Šarpaovai, kura pēc tam tika pie trofejas. Zīmīgi, ka arī Sevastova savu iepriekšējo zaudējumu piedzīvoja tieši pret Šarapovu, bet tas notika vēl pirms nedēļas WTA "Premier" sacensībās Pekinā.

Sevastova šajā turnīrā spēlēja trešo gadu pēc kārtas. Pirms diviem gadiem viņa, pārvarot kvalifikāciju, aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, bet pērn, neveiksmīgi aizvadot sezonas izskaņu, cieta neveiksmi jau pirmajā kārtā, turklāt neizmantoja piecas mačbumbas.

Tikmēr Begu Maskavas turnīrā piedalās ceturto gadu pēc kārtas. 2014.gadā viņa aizkļuva līdz finālam, kurā zaudēja mājiniecei Anastasijai Pavļučenkovai.

Sevastovai šī ir veiksmīgākā sezona karjerā, kas izpaužas arī pasaules rangā. Šogad viņa retu reizi apstājusies kāda turnīra pirmajā kārtā, turklāt jūnija beigās viņa triumfēja Maljorkas WTA sacensībās, tiekot pie otrā šāda līmeņa titula karjerā. Tiesa, viņa pagaidām palikusi Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko fonā, kura triumfēja Francijas atklātajā čempionātā un jau sasniegusi ranga pirmo desmitnieku.

Maskavas turnīru parasti tenisistes izmanto kā pēdējo, lai krātu punktus sezonas noslēguma sacensībām Singapūrā, bet šoreiz "WTA Finals" turnīra dalībnieces zināmas jau laicīgi, tāpēc startēt Maskavas turnīrā atteikušās vairākas spēcīgas tenisistes, tostarp Latvijas pirmā rakete Ostapenko un iepriekšējo divu gadu čempione Svetlana Kuzņecova no Krievijas. Ostapenko otrdien devusies uz "WTA Finals" turnīru, kas sāksies jau svētdien.

Maskavas turnīrā ar pirmo numuru izlikta francūziete Kristīna Mladenoviča, kura ir pasaules ranga 13.vietas īpašniece. Šajās sacensībās piedalījās arī Šarapova, kura saņēma rīkotāju piešķirto īpašo ielūgumu jeb "wild card", taču pirmajā kārtā zaudēja slovākietei Magdalēnai Ribārikovai.