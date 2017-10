Porziņģis: "Spēlēšana pret Entoniju būs liels izaicinājums.Tagad es zinu, kā viņu segt"

Entonijs iepriekšējās septiņas sezonas pārstāvēja "Knicks" krāsas, bet pirms nepilna mēneša tika aizmainīts uz "Thunder" komandu, līdz ar to Ņujorkas vienībā līdera loma paredzēta Porziņģim.

"Gribēju, lai Karmelo paliek Ņujorkā, spēlēt kopā un mācīties no viņa. Tomēr no otras puses skatoties, saprotu, ka viņam vajadzīgs jauns izaicinājums karjerā un to, ka viņš kādu dienu grib tikt pie titula. Esmu laimīgs par viņu. Viņš ir vidē, kur drīz to būs iespējams sasniegt," ESPN citē latvieša teikto.

Jaunajai NBA sezonai starts tika dots otrdien, bet "Knicks" savu pirmo maču aizvadīs ceturtdien, kad viesosies tieši pie "Thunder" komandas. Paredzams, ka Porziņģim būs jāsedz tieši Entonijs, kurš liepājniekiem bija labs skolotājs viņa karjeras pirmajās divās sezonās.

"Visi zina, ko Karmelo grasās darīt, taču nespēj viņu apturēt. Tas būs liels izaicinājums, centīšos parādīt savu labāko sniegumu. Divus gadus no vietas katru dienu skatījos viņa spēli. Zinu, ko viņš dara un kā var gūt punktus. Būtu labi, ja būtu konkrēts risinājums, kā pret viņu spēlēt aizsardzībā. Tomēr nav tāda video, kuru noskatoties varētu teikt: "Tagad es zinu, kā viņu segt". Centīšos izmantot savu garo augumu, cik vien spēšu," skaidroja Porziņģis.

Tāpat arī "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks nevar sagaidīt Porziņģa un Entonija spēkošanos laukumā

"Viņi pārzina viens otra spēli. Tā būs laba cīņa," solīja Hornačeks.

Porziņģis savā otrajā NBA sezonā 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kura NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.