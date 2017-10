Kāds no latviešiem pirmo sezonas cīņu aizvadīs trešdien, kad spēcīgā "Spurs" savā laukumā uzņems Minesotas "Timberwolves", bet Latvijas lielākā basketbola zvaigzne Porziņģis "Knicks" vienību pirmajā cīņā vedīs ceturtdien viesos pret Oklahomasitijas "Thunder", ko tagad pārstāv bijušais Ņujorkas komandas līderis Karmelo Entonijs.

Arī šajā sezonā katra no NBA komandām aizvadīs 82 spēles, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu konferencēs iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Regulārā sezona noslēgsies 11.aprīlī, bet "play-off" sāksies trīs dienas vēlāk. Savukārt NBA čempioni būs zināmi jūnijā.

NBA Visu zvaigžņu spēle notiks 18.februārī Losandželosā, turklāt šoreiz sastāvu noteikšanai būs citādāks formāts. Tāpat kā iepriekš par saviem favorītiem balsos līdzjutēji, nosakot katras konferences kapteini. Pēc tam kapteiņi īpašā ceremonijā izvēlēsies savu komandu spēlētājus gan no tiem basketbolistiem, kuri balsojumā iekļuva spēles sākumsastāvā, gan tiem, kurus izvēlēsies abu vienību galvenie treneri. Kapteiņi no pārējiem 22 sastāvā iekļuvušajiem spēlētājiem varēs izvēlēties jebkuru, neskatoties uz to, kādā konferencē viņš spēlē, piemēram, pieļaujot iespēju, ka pretējās komandās spēlē viena kluba basketbolisti, kas iepriekš nebija iespējams.

Porziņģis pasaules spēcīgākajā basketbola līgā aizvadīs savu trešo sezonu, bet pirms tās viņš ir izvirzījis mērķi iekļūt Visu zvaigžņu spēlē. Basketbolists vasarā ieguldīja pamatīgu darbu sevis pilnveidošanā, kā arī bija neapstrīdams Latvijas izlases līderis, palīdzot tai Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīt augsto piekto vietu. Tiesa, secen negāja arī savainojumi, jo izlases rindās basketbolistam bija ceļgala problēmas, kamēr pirmssezonas treniņnometnē, jau būdams "Knicks" rīcībā, viņš iedzīvojās nelielā gurna traumā. Tā dēļ Porziņģis aizvadīja tikai divas no piecām pārbaudes spēlēm, tāpēc pašlaik par Latvijas basketbolista spējām vēl pāragri spriest.

Nelielas traumas šo divu sezonu laikā Porziņģim liegušas aizvadīt kopumā 26 spēles. Tieši tas licis latvietim uz Ņujorku aizvest spāņu fizioterapeitu Manolo Validvjeso, ar kuru basketbolists strādāja jau laikā, kad uzturējās Spānijā. Tomēr tāpat vismaz pirmssezonā Porziņģim no veselības likstām nav izdevies izvairīties.

Šajā starpsezonā "Knicks" piedzīvoja ievērojamas izmaiņas gan komandas sastāvā, gan kluba vadībā. Pēc iepriekšējās sezonas, kad Porziņģis neieradās uz noslēguma tikšanos ar "Knicks" vadību, bija ļoti daudz spekulāciju par latvieša nākotni šajā komandā. Nebija arī tālu no tā, lai viņš pirms NBA drafta tiktu aizmainīts uz citu vienību. Tomēr nekas tāds nenotika un beigās no "Knicks" prezidenta amata tika atlaists Fils Džeksons, kura vietu ieņēmis iepriekšējais ģenerālmenedžeris Stīvs Milss. Savukārt ģenerālmenedžera amatā tagad ir no Sakramento "Kings" vadības pārvilinātais Skots Perijs.

Līdzīgi kā bija pirms iepriekšējās, arī pirms šīs sezonas "Knicks" sastāvs piedzīvojis ievērojamas izmaiņas. Pati svarīgākā - ilgi aprunātajai maiņai beidzot piekrita Karmelo Entonijs, kurš tagad nonācis Oklahomasitijas "Thunder" vienībā, kamēr pretējā virzienā uz Ņujorku devās turku centrs Eness Kanters un uzbrucējs Dags Makdermots, kā arī izvēle nākamā gada NBA drafta otrajā kārtā. Līdz ar to šobrīd par "Knicks" lielāko zvaigzni tiek uzskatīts tieši Porzinģis, kurš noteikti tiks pie lielas lomas komandas uzbrukumā.

No zināmākiem basketbolistiem ar "Knicks" vairs nav arī saspēles vadītāja Derika Rouza, kurš kā brīvais aģents pārcēlās uz Klīvlendas "Cavaliers", kā arī citus klubus atraduši Džastins Holidejs (Čikāgas "Bulls") un labs Porzinģa draugs Saša Vujačičs (Turīnas "Auxilium", Itālija).

Sezonas sākumā Ņujorkas komandai būs jāiztiek arī bez franču centra Žoakima Noā, kurš jau iepriekšējās sezonas beigās par aizliegto vielu lietošanu saņēma 20 spēļu diskvalifikāciju. No soda vēl atlikuši 12 mači, tāpēc francūzis laukumā neatgriezīsies ātrāk par novembra vidu.

Savukārt starpsezonā "Knicks" noslēdza līgumu ar uzbrūkošo aizsargu Timu Hārdaveju, kurš ieradies no Atlantas "Hawks". Ar viņu tika parakstīts četru gadu līgums 71 miljona dolāru (60 miljona eiro) vērtībā. Šī basketbolistam ir atgriešanās Ņujorkas vienībā, jo tieši tā viņu izvēlējās 2013.gada draftā ar kopējo 24.numuru. Sagaidāms, ka Hārdavejs ar Porziņģi būs "Knicks" līderi.

Tāpat "Knicks" piesaistījusi 2008.gada NBA drafta otro numuru Maiklu Bīsliju, kurš toreiz tika izvēlēts aiz Rouza, tomēr pārāk veiksmīgu karjeru pasaules spēcīgākajā līgā nav pieredzējis, pa šo laiku vairākkārt iekuļoties nepatikšanās ar varasiestādēm un uzspēlējot arī Ķīnā.

Tikmēr šī gada draftā "Knicks" ar astoto numuru izraudzījās šobrīd vien 19 gadus veco saspēles vadītāju Franku Nikilinā, kuru pirms sezonas gan piemeklēja veselības likstas, taču uz pirmo maču visam vajadzētu būt kārtībā.

Pirms sezonas "Knicks" vadība neslēpa, ka tā pašlaik ir pārbūves procesā. Tas apliecinājās arī pirmssezonas pārbaudes spēlēs, jo komanda piedzīvoja zaudējumus visos piecos mačos. Turklāt vidēji mačā tika ielaisti teju 113 punkti, kas pamatīgi licis bažīties par vienības aizsardzību. Tiesa, arī iepriekšējā sezonā "Knicks" basketbolisti aizsardzībā spēlēja itin pieticīgi.

Aizvadītajā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru, kas bija 12.labākais rādītājs Austrumu konferencē. Gana veiksmīgais sezonas ievads ļāva ticēt iekļūšanai izslēgšanas turnīrā, tomēr ap Ziemassvētku laiku komanda sāka piedzīvot neveiksmi pēc neveiksmes, kas ātri vien lika atvadīties no cerībām turpināt sezonu arī pēc regulārā čempionāta. Sezonas otrajā pusē arī nebija skaidrības, kā "Knicks" vienībai vajadzētu spēlēt, turklāt par vīzijas trūkumu neapmierināts bija arī Porziņģis. Tas tiek dēvēts kā galvenais iemesls, kāpēc latvietis neieradās uz sezonas noslēguma tikšanos ar Džeksonu un Milsu.

Pavisam skaidrs, ka šajā sezonā redzēsim citādāku "Knicks" komandu - ne tikai sastāvā, bet arī sniegumā, jo klubā vairs nav Džeksona, kurš uzspieda paša izloloto trijstūra uzbrukumu. Līdz ar to izpausties varēs Ņujorkas komandas galvenais treneris Džefs Hornačeks, jo iepriekšējā sezonā viņš saņēma daudz kritikas gan par aizsardzību, gan par uzbrukumu, gan par noskaņu ģērbtuvē.

Ja pirms sezonas "Knicks" vienībai ar itin solīdo sastāvu (Entonijs, Rouzs, Podziņģis, Noā) eksperti paredzēja stabilu vietu Austrumu konferences astoņniekā, tad šoreiz situācija ir citādāka. Šīs komandas iekļūšanu starp astoņām labākajām neparedz neviens un jebkurā gadījumā tas būtu jāuzskata par pārsteigumu.

Pavisam citādāk ir ar otra latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" komandu, kas jau divas desmitgades ir viens no vadošajiem spēkiem NBA. Izņēmums nebūs arī jaunā sezona. Lai gan tā vēl joprojām ir ļoti pieredzējusi vienība, tagad tajā lielāku lomu spēlē jaunāki spēlētāji, nevis vecie "dūži" kā Tonijs Pārkers, Manu Džinobili un Po Gasols. Pašlaik vienības gaitas nosaka Kavai Lenarda un Lemarkusa Oldridža veiksmes, turklāt starpsezonā "Spurs" papildināja rezultatīvais Rūdijs Gejs.

Jaunās sezonas priekšvakarā "Spurs" ar Odridžu pagarināja līgumu uz trim gadiem, kas ir nedaudz negaidīts gājiens, jo ik pa laikam basketbolists bija iejaukts maiņas darījumu spekulācijās un izskanēja informācija, ka viņš Sanantonio klubā neesot pārāk apmierināts.

Kā ierasts, "Spurs" ir saglabājusi iepriekšējo sezonu kodolu, bet šoreiz vienībā vairs neredzēsim uzbrucējs Deividu Lī (šobrīd brīvais aģents) un strauji progresējušo Džonatanu Simonsu (Orlando "Magic").

Latvijas līdzjutēji noteikti sagaida, ka šajā sezonā pēc gana sekmīga debijas gada lielāka loma tiks arī Bertānam. Piecās pārbaudes spēlēs, kurās "Spurs" izcīnīja trīs uzvaras, latvietis gan neizcēlās ar atmiņā paliekošu sniegumu un pie liela spēles laika netika.

Sanantonio vienībai bažas šobrīd noteikti rada Lenarda veselība, jo viņš ne tikai izlaida treniņnometni, bet arī visas pārbaudes spēles. Turklāt kājas traumas dēļ viņš sezonas pirmajā mačā nevarēs piedalīties.

Lai arī "Spurs" komanda jau ilgu laiku ir starp vadošajām līgā, šosezon to gaida spraigas cīņas ar citām spēcīgām Rietumu konferences komandām - čempioni "Warriors", "Thunder" un "Rockets". Šīs konferences pirmais četrinieks izskatās ļoti draudīgs, tāpēc izslēgšanas turnīrs būs neprognozējams. Vēl iepriekšējā sezonā "Spurs" basketbolisti Rietumu konferences pusfināla sērijā pieveica "Rockets" vienību ar 4-2, bet jaunajā sezonā cīņa varētu būt krietni sīvāka.

Iepriekšējā sezonā "Spurs" izcīnīja 61 uzvaru, iegūstot stabilu otro vietu līgā un Rietumu konferencē. Labāk klājās tikai "Warriors" basketbolistiem, bet izslēgšanas turnīra pirmajās divās kārtās Sanantonio klubs pieveica Memfisas "Grizzlies" un "Rockets", kamēr konferences finālā pēc tam, kad Lenards guva traumu, pārliecinoši ar 0-4 piekāpās Goldensteitai.

Šīs sezonas galvenā favorīte gan joprojām ir Goldensteitas "Warriors", kas NBA ir dominējošs spēks jau pēdējos trīs gadus uz būs vismaz nākamos tikpat. Vismaz Kevina Duranta nolīgšana to ir nodrošinājusi, turklāt izskatās, ka šis basketbolists prom nekur negrasās doties.

Ja "Warriors" vienībai lielu izmaiņu sastāvā nav bijis, tad sāncensēm gan. Vispirms jau pēdējo gadu sīvākā konkurente Klīvlendas "Cavaliers" no Austrumu konferences. Šīs abas vienības tikušās pēdējo trīs gadu NBA finālos, bet starpsezonā "Cavaliers" atvadījās no vērtīgā Ērvinga, kurš nonāca Bostonā, bet pretējā virzienā devās augumā īsais Aizija Tomass, kurš iepriekšējās pāris sezonas demonstrēja augstu rezultativitāti. Tāpat Klīvlendas komanda papildinājusies ar jau pieminēto Rouzu un labu Lebrona Džeimsa draugu Dveinu Veidu. Abi savulaik kopā ar Maiami "Heat" izcīnīja divus čempiontitulus, bet laiks nav stāvējis uz vietas, un Veids 35 gadu vecumā noteikti vairs nav tas pats, kas agrāk. Tiesa, pirms sezonas "Cavaliers" treneri norādīja, ka tieši Veids laukumā dosies sākumsastāvā, ieņemot Ērla Smita vietu. Tiek runāts, ka šāda rīcība vienībā jau izsaukusi nelielu "rīvēšanos".

Turpinot par Austrumu konferenci, kas jau kārtējo gadu būs krietni vājāka par Rietumiem, jāatzīmē arī "Celtics", jo tā, visticamāk, atkal būs "Cavaliers" niknākā konkurente, turklāt Ērvinga darījums šo dueli būs padarījis tikai principiālāku.

Pārējās sīvākās konkurentes "Warriors" vienībai gan nāk no pašas pārstāvētās Rietumu konferences. Citādākā veidolā ir Oklahomasitijas "Thunder" komanda, kas ieguvusi vienu no līgas labākajiem basketbolistiem Polu Džordžu, turklāt piesaistīts arī Karmelo Entonijs, bet nozīmīgākie aizgājēji noteikti ir turku centrs Eness Kanters ("Knicks") un Viktors Oladipo (devies uz Indiānas "Pacers"). Tomēr sagaidāms, ka ar šādu sastāvu, kura priekšgalā ir pagājušās sezonas vērtīgākais basketbolists Rasels Vestbruks, "Thunder" spēs izrādīt cienījamu pretestību "Warriors" basketbolistiem.

Tāpat citā līmenī vajadzētu būt Hjūstonas "Rockets" vienībai, kas vasarā piesaistīja vienu no līgas vadošajiem saspēles vadītājiem Krisu Polu. Arī tā, pieskaitot Džeimsu Hārdenu un Ēriku Gordonu, var pakutināt nervus līgas flagmanim. Abas vienības savstarpēju maču aizvadīs jau NBA sezonas pirmajā dienā.

Lai arī cik ļoti nebūtu pastiprinājušās konkurentes, portāla "NBA.com" pieaicinātie eksperti visi kā viens saka, ka par līgas čempionu atkal kļūs "Warriors", bet Austrumos labākā vienība būs "Cavaliers".

Iepriekšējās sezonas NBA finālsērijā "Warriors" bez īpašām grūtībām ar 4-1 pieveica 2016.gada čempioni "Cavaliers". Iespējams, pēc jaunās sezonas Klīvlendas komandu sagaidīs kārtējās lielās pārmaiņas. Pēc sezonas tās līderis Lebrons Džeimss varēs pats izlemt, vai turpināt sadarbību uz vēl vienu gadu, vai arī kārtējo reizi kļūt par brīvo aģentu. Ziemeļamerikas mediji nekautrējas spekulēt, ka basketbolistam šī ir pēdējā sezona Klīvlendā.

Šī gada NBA draftā tika izraudzīts vēl viens Latvijas basketbolists - centrs Anžejs Pasečņiks tika izvēlēts ar 25.numuru, un viņš nonāca Filadelfijas "76ers" pārraudzībā. Tomēr šo sezonu spēlētājs nolēmis pavadīt Eiropā un spēlēt Spānijas kluba Grankanārijas "Herbalife" sastāvā, sapni par NBA iekarošanu atliekot uz nākamo vasaru.