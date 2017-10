Ainda sobre ontem galera , não esperava ter esse repercussão toda ! Esperava MT menos tanta gente ficar feliz por mim. Sim, eu fui apenas ver o evento , paguei ingresso normalmente , cheguei la e vi a luta mais importante da noite com desfalque , me ofereci e deu certo. Fiquei sabendo 40 minutos antes , fiz minha estreia no MMA com um atleta duríssimo que vendeu caro a vitória , sem me preparar , treinando apenas muitoooo jiu jitsu , mas eu acreditei o tempo todo que eu iria vencer e fui lá e fiz. Nunca imaginei que seria dessa forma, nem no meu melhor sonho , lutei bem e sai com essa vitória. É uma lembrança que vou carregar por toda minha vida , se eu fosse lá e tivesse perdido , teriam vários me chamando de louco , falando que eu me queimei atoa. Mas fomos lá e contrariando todas as expectativas vencemos!! Queria agradecer primeira a Deus, depois minha noiva , aos meus mestres Felipe Silva e Fabiano Silva que acreditaram em mim e me botaram mesmo sem treinar corretamente pra uma luta desse porte , ao meu mestre de jiu jitsu Ricardo Marques que é um cara abençoado por Deus e eu sou muito grato à ele. Agradecer a todo mundo que sorriu por mim , que me abraçou , pessoas que eu nem imaginavam chegaram na minha e me abraçaram , foi uma experiência surreal , no qual eu hj me acho um retardado de ter feito isso kkkkk mas faria tudo denovo , CHEGUEI NO MAIOR EVENTO DA REGIÃO E ENTREI PELA JANELA , HOJE ACORDEI COMO CAMPEAO ! mas enfim nada mudou , tamo junto galera

