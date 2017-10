Basketbola savienība cer līdz novembrim atrast jaunu izlases direktoru

Pēc šī gada Eiropas čempionāta, kur komanda izcīnīja augsto piekto vietu, Latvijas izlases direktora amatu atstāja ilggadējs šo pienākumu veicējs Māris Jučmanis. LBS gan jaunu izlases direktoru cenšas atrast vēl ilgāk, tomēr pagaidām meklējumi nav vainagojušies panākumiem.

27.septembrī notikušajā LBS valdes sēdē par izlases jauno galveno treneri tika apstiprināts Arnis Vecvagars. Sākotnēji bija plānots, ka šajā dienā nosauks arī jauno valstsvienības direktoru, taču tas nenotika. Uz šo amatu bija divi kandidāti - basketbola sabiedrībā labi zināmie Mārtiņš Lauva un Kaspars Cipruss.

"Abi bija uzaicināti uz valdes sēdi kā konkursa finālisti. Valde viņus uzklausīja un dažādu iemeslu dēļ neviens no viņiem nevarēja tikt apstiprināts par direktoru," izteicās Voins, vienlaikus piebilstot, ka uz izlases direktora amatu šie abi kandidāti vairs netiekot izskatīti. "Valde viņus kopumā uzklausīja pat divas reizes. Abi ir zinoši un basketbola aprindās pazīstami cilvēki, par to šaubu nav. Taču bija citi, tostarp riska, apstākļi, kāpēc neviens no viņiem netika apstiprināts. Viedoklis tika prasīts arī jaunieceltajam galvenajam trenerim Vecvagaram."

Lauva iepriekš paudis, ka atsauca savu kandidatūru pēc tam, kad amatā tika apstiprināts Vecvagars.

Kā piebilda savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps, galvenais iemesls kāpēc neviens no kandidātiem netika apstiprināts ir, jo viņi abi saistīti ar aģenta darbu un tas varētu radīt interešu konflikta risku.

Līdz ar to valstsvienība pašlaik ir bez direktora, bet Voins pauda cerību, ka 1.novembrī gaidāmajā LBS valdes sēdē jaunais šī amata veicējs ja ne tiks apstiprināts, tad vismaz virzība būs skaidra. Individuālas pārrunas ar kandidātiem uzdots veikt Šnepam.

"Mums ir jāatrod kompetents un daudzām pusēm pieņemams direktors. Ne tikai labs administrators, bet arī cilvēks, kurš saprot basketbolu. Konkurss uz šo posteni ir jau ilgi, bet līdz izlases spēlēm novembrī vairs nav palicis daudz laika," sacīja Voins.

"Šobrīd notiek sarunas, bet saukt cilvēkus vārdos negribu. Mēs nevēlētos vienkārši kādu augstas klases administratoru no bankas, jo šim cilvēkam ir kaut kas jāsaprot arī no basketbola, jābūt pazīstamam šī sporta veida aprindās un jāpārzina nianses. Viņam jāprot komunicēt arī ar izlases dalībniekiem, lai viņš netiktu uztverts kā ienācējs no malas," vēlamās kandidāta prasmes uzskaitīja Voins.

Latvijas izlase pirmo spēli 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijā aizvadīs 24. novembrī, kad Ankarā spēkosies ar vietējo Turcijas valstsvienību.