Viena nelaimīga futbola spēle telekompānijai "FOX" nozīmē vējā izmestus 400 miljonus ASV dolāru

81 Foto ASV futbola izlases vēsturiskais zaudējums pret Trinidādu un Tobāgo +77

ASV futbolisti pirmajā puslaikā kontrolēja bumbu daudz vairāk, bet tā arī nespēja izdarīt nevienu sitienu vārtu rāmī un vēl jo vairāk: ielaida divus vārtus. Vienu reizi bumbu savos vārtos ļoti trāpīgi raidīja Omars Gonzaless, bet vienu reizi ar elegantu tālsitienu izcēlās Alvins Džounss. Otrajā puslaikā amerikāņi vienus vārtus atguva pēc Kristiana Pulisiča sitiena, tomēr neko vairāk viņi nespēja. Ja būtu izcīnīta uzvara, tad tiktu iegūta tiešā ceļazīme uz Pasaules kausu Krievijā, bet šī zaudējuma dēļ pat neizdevās tikt uz "play-off" spēlēm.

Pārliecinoši Ziemeļamerikas zonā triumfēja Meksika, kura gan punktu kvalifikācijas turnīram lika ar pnegaidītu zaudējumu (2:3) pret Hondurasu, kas tādējādi izrāva ceturto vietu grupā. Šī uzvara Hondurasai ļaus piedalīties pārspēlē par vietu finālturnīrā pret Austrāliju. Otro vietu jau iepriekš garantējusi bija Kostarika, kas arī grupas pēdējā mačā nespēja uzvarēt - 1:2 pret Panamu, kurai tie bija ļoti svarīgi trīs punkti. Panama ar šo uzvaru izrāva trešo vietu grupā, uzreiz garantējot vietu 2018. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā, kur šīs valsts izlase iekļuvusi pirmo reizi.

Šis zaudējums īpaši sāpīgs bija vienai no pasaules lielākajām telekompānijām "FOX", kura bija nolēmusi vēlreiz mēģināt ASV popularizēt futbolu un par 400 miljoniem ASV dolāru iegādājās translācijas tiesības, kuras nu būs krietni mazāk aktuālas, jo valstsvienība nespēja kvalificēties Pasaules kausam.

Rupertam Mērdokam piederošais "FOX" varēs translēt savā ēterā tādu zvaigžņu kā Krištianu Ronaldu, Neimāra, Lionela Mesi un daudzu citu spēles, tomēr amerikāņu lokālpatriotisms varētu sniegt pavisam citus reitingus un reklāmu ieņēmums. Austrālijā dzimušajam mediju magnātam gan vēl nav uzreiz skaidrs, vai šis iespaidīgais pirkums ir pilnīga izgāšanās, jo "komplektā nāca" arī 2022. gadā Katarā notiekošā Pasaules kausa finālturnīra translācijas, bet līdz tam vēl jāgaida pieci gadi un jācer, ka amerikāņiem futbola laukumā veiksies krietni labāk.

Šobrīd Pasaules kausa finālturnīram Krievijā, kas risināsies no nākamā gada 14. jūnija līdz 15. jūlijam, ir zināmas 23 no 32 dalībniecēm: Ziemeļamerikas pārstāves Meksika, Kostarika un Panama, no Dienvidamerikas zonas kvalificējās Brazīlija, Urugvaja, Argentīna, un Kolumbija. No Eiropas zonas sacensībām kvalificējās Beļģija, Vācija, Anglija, Spānija, Polija, Islande, Serbija, Portugāle un Francija, kamēr no Āfrikas iekļuvušas Nigērija un Ēģipte. Vieta turnīrā ir garantēta arī mājiniecei Krievijai. Savukārt no Āzijas finālturnīram kvalificējušās Irāna, Japāna, Dienvidkoreja un Saūda Arābija. Izslēgšanas spēļu pāros spēkosies jau minētās Hondurasa un Austrālija, kā arī Peru un Jaunzēlande.

Tāpat vēl nav noskaidrotas trīs valstis no Āfrikas zonas un četras no Eiropas, kuras arī spēlēs Pasaules kausā.