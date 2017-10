Zaķis izrauj "Ventspils" basketbolistiem panākumu pār pagājušās sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētāju

"Ventspils" komanda ar rezultātu 73:72 (18:19, 18:18, 20:17, 17:18) ļoti līdzīgā mačā pieveica Spānijas klubu Tenerifes "Iberostar", kas pavasarī triumfēja šajās sacensībās.

Tenerifes komanda ir viena no labākajām spēcīgajā Spānijas čempionātā (ACB), tomēr mača gaitā tā arī nespēja iegūt pārsvaru un beigās samierinājās ar neveiksmi.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 14 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija tieši Zaķis, kamēr attiecīgi 13 un 12 punktus sameta Māris Gulbis un lietuvietis Juļs Juciks.

Tikmēr "Iberostar" vienībā labākais ar 20 punktiem bija amerikānis Maiks Tobijs, bet ar 14 punktiem atzīmējās Nikolass Rikoti.

Pirmajā ceturtdaļā "Iberostar" panāca četru punktu pārsvaru, ko gan nespēja nostiprināt. Zīmīgi, ka "Ventspils" realizēja pirmos trīs tālmetienu mēģinājumus, kamēr "Iberostar" pirmajā puslaikā kļūdījās visos 11 metienos no perimetra.

Otrās ceturtdaļas otro pusi kopumā sekmīgāk aizvadīja ventspilnieki, kas arī spēja panākt četru punktu pārsvaru, tomēr nogulēja pēdējo "Iberostar" komandas uzbrukumu, ielaižot divus ļoti vieglus punktus un pēc puslaika zaudēja ar 36:37.

Otrā puslaika sākumā Tenerifes komanda beidzot trāpīja pirmo tālmetienu, kam uzreiz sekoja vēl viens un latvieši nokļuva iedzinējos ar 36:43. Tālāk "Ventspils" pretiniekus neatlaida, turoties viņiem cieši klāt. Trešajā ceturtdaļā īpaši spilgti nospēlēja Zaķis, kurš izcēlās ar trim bumbas triecieniem grozā no augšas. Līdz ar trešās ceturtdaļas beigu signālu Bleiks Hamiltons ventspilniekiem trāpīja tālmetienu un atguva vadību - 56:54.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā jau iniciatīva piederēja "Ventspils" komandai un pēc tam, kad grūtu pustālo metienu trāpīja lietuvietis Juļs Juciks, mājinieki pirmoreiz panāca piecu punktu pārsvaru (65:60). Tomēr nākamos sešus punktus atkal iemeta Tenerifes komanda, kas trīs ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām bija priekšā.

Pēdējā minūte sākās, kad ventspilnieki bija iedzinējos ar 71:72, turklāt mājinieki kļūdījās piespēlē. Ventspilnieki atguva bumbu 24 sekundes pirms pamatlaika beigām un 7,7 sekundes pirms izskaņas Zaķis trāpīja divus punktus, eksplodējot emocijām. Kaut sekojošo sodu spēlētājs netrāpīja, pēdējo aizsardzību Latvijas komanda noturēja, turnīru sākot ar uzvaru.

"Ventspils" komanda, pie kuras stūres pirms šīs sezonas atgriezās Roberts Štelmahers, "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) sezonas ievadā izcīnījusi četras uzvaras tikpat mačos, kamēr "Iberostar" komanda Spānijas augstākajā līgā (ACB) ir tikusi pie diviem panākumiem trijos mačos.

Tāpat Tenerifes klubs sezonas ievadā triumfēja FIBA Starpkontinentālajā kausā, ar 76:71 pārspējot Kolumbijas vienību "Guaros de Lara".

"Iberostar" komandā ir četri Spānijas spēlētāji, trīs amerikāņi, kā arī pa vienam Senegālas, Ungārijas, Polijas, Bosnijas/Hercegovinas un Itālijas basketbolistam. Raženākais vīrs komandā ir Tobijs (2,13 metri).

Abas komandas FIBA Čempionu līgā spēlē B apakšgrupā, kur sacenšas arī latvieša Artūra Strautiņa pārstāvētā Itālijas komanda Kapo d'Orlando "SikeliArchivi", Vācijas vienība Ludvigsburgas "MHP Riesen", Grieķijas klubs Saloniku PAOK, Klaipēdas "Neptūnas" no Lietuvas, "Gaziantep" no Turcijas un Šalonas pie Sonas "Elan" no Francijas.

Pirmās trīs spēles šajā grupā notika jau otrdien, kad Strautiņa pārstāvētā "SikeliArchivi" ar 77:82 zaudēja "Gaziantep" komandai, "Neptūnas" ar 75:73 uzvarēja "Elan", bet "MHP Riesen" ar 103:70 sagrāva PAOK basketbolistus.

Arī šajā sezonā "Ventspili" pārstāv tādi zināmi pašmāju basketbolisti kā Ronalds Zaķis, Rihards Lomažs, Ingus Jakovičs, Aigars Šķēle, Māris Gulbis, bet komandai pievienojušies Artūrs Bērziņš, amerikāņi Bleiks Hamiltons, Emanuēls Ubilla un Veslijs Brusevics, lietuvietis Juļs Juciks un baltkrievs Vlads Mikulskis. Tikmēr iepriekšējo sezonu kapteinis Kristaps Janičenoks atgriezies "VEF Rīga" vienībā.

Starpsezonā no dalības FIBA Čempionu līgas turnīrā atteicās Latvijas čempione "VEF Rīga", tāpēc tiesības sacensties tajā ieguva "Ventspils", kas šo iespēju izmantoja. Zīmīgi, ka arī pērn "Ventspils" bija līdzīgā situācijā, jo startēt FIBA Čempionu līgā atteicās tā brīža Latvijas čempioni "Valmiera"/ORDO un sudraba godalgas ieguvusī "VEF Rīga".

Šosezon FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā komandu skaits no 40 samazināts uz 32, lai veicinātu turnīra kvalitāti. Novembra beigās un februārī turnīrā būs pārtraukumi, lai basketbolisti varētu palīdzēt valstsvienībām FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

FIBA Čempionu līgas balvu fondā šajā sezonā paredzēts miljons eiro uzvarētājiem. Rīkotāji sedz tiesnešu izdevumus, piedevām katra pamatturnīra dalībniece saņems 50 000 eiro prēmiju. Papildus prēmijas paredzētas arī par iekļūšanu katrā nākamajā kārtā - astotdaļfinālā 70 000 eiro, ceturtdaļfinālā 100 000, par ceturto vietu 140 000 eiro, trešo vietu - 200 000, otro vietu - 400 000 eiro, bet turnīra čempioni saņems miljonu.

Pagājušajā sezonā "Ventspils" nepārvarēja šī turnīra izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".