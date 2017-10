Latvijas futbola federācija daļēji atzīst vainu, ka nav notikusi Latvijas kausa finālspēle sievietēm

Svētdien neitrālā laukumā Iecavā bija paredzēts Latvijas kausa fināls sievietēm starp "Rīgas Futbola skolu" (RFS) un "Liepāju", tomēr spēli tur nebija iespējams uzsākt saistībā ar vārtu konstrukciju neatbilstību, kas nebija pienācīgi nostiprināta.

Tika nolemts spēli pāris stundu vēlāk aizvadīt Rīgā stadionā "Arkādija", kas ir RFS mājvieta. Tiesa, "Liepāja" atteicās no šādas iespējas.

"Pirms mača tiesneši konstatēja, ka vārti neatbilst reglamenta prasībām un nav stabili. Tos uz vietas mēģināja nostiprināt, cik vien varēja, bet pēc tam sapratām, ka citu vārtu atrašana aizņems krietni ilgāku laiku," aģentūrai LETA atklāja sieviešu futbola speciālists Jevgēnijs Gedertsons. "Pēc tam no RFS izskanēja piedāvājums maču aizvadīt stadionā "Arkādija", kam sākotnēji abas komandas arī piekrita. Visi devās uz turieni, bet pēc stundas vai nedaudz vairāk "Liepājas" treneris piezvanīja un pateica, ka viņi uz spēli nebrauks un dodas māju virzienā. Protams, cerējām, ka liepājnieces tomēr atbrauks, taču tas nepiepildījās."

Izskanējusi informācija, ka "Liepājas" pārstāvji jau laicīgi brīdinājuši, ka nedosies uz Rīgu, tomēr Gedertsons to noliedz. "Ir liecinieki, kas var pateikt, ka tā nebija. Ja viņu treneris būtu aizgājis un pavaicājis meitenēm, viņu nebraukšana būtu zināma jau īsu brīdi pēc tam."

Gedertsons pauda arī pateicību RFS komandai, kas finālspēles norisei ļoti operatīvi sagatavoja stadionu "Arkādija".

"Vaina par nenotikušo finālspēli jāuzņemas arī mums, federācijai. LFF kā turnīra rīkotāja ir atbildīga par nenotikušo spēli. Laicīgi nepārbaudījām situāciju ar vārtiem. Ikdienā tur spēles aizvadīja sieviešu pirmās līgas komanda "Iecava"/"Jelgava", un pirms tam nekas neliecināja par problēmām," uzsvēra sieviešu futbola speciālists.

"Negribētu kausu pasniegt bez tā uzvarētājām un spēles, tāpēc centīsimies maču pārcelt uz citu datumu. Šobrīd notiek sarunas ar klubu pārstāvjiem. Skaidrs, ka mačs notiktu vēlā rudenī - oktobra beigās vai novembra sākumā, jo tuvākās nedēļas būs saspringtas - Eiropas čempionāta atlasē mačus aizvadīs Latvijas U-17 un U-19 meiteņu izlasēs," izteicās Gedertsons.

Gedertsons atklāja, ka Latvijas kausa fināls varētu tikt pārcelts uz Olaini, kur ir mākslīgais laukums ar apgaismojumu. "Turklāt tas arī būtu neitrāls laukums. "Liepāja" tādēļ arī atteicās braukt uz Rīgu, jo tādā gadījumā mačs notiktu pretinieču laukumā. No šīs komandas pārstāvjiem bieži varēja dzirdēt, ka fināli tiek rīkoti Rīgā, kas šīs pilsētas komandām ir kā mājas, lai arī kurā pilsētas laukumā tiktu spēlēts. Mēģināsim panākt, lai fināls tiktu izspēlēts."

Speciālists prognozēja, ka informācija par jaunas finālspēles vietu varētu būt 24 stundu laikā.

Tikmēr "Liepājas" galvenais treneris Kārlis Kņūts, no aģentūras LETA dzirdot variantu par spēles aizvadīšanu vēlāk rudenī, uzsvēra, ka nepiekritīs šādai iespējai.

"No rīta tikos ar mūsu futbola skolas direktoru un visu izrunājām. Viņš savukārt šovakar tiksies ar LFF izpilddirektoru Edgaru Pukinsku, kurš ir Liepājā, lai risinātu tālāk šo situāciju. Mēs būtu gatavi spēlēt, bet atkal Olaine... Jau kuro gadu. Kāpēc mēs nevaram spēlēt Ventspilī? Tas arī ir neitrāls laukums," teica Kņūts.

"Meitenēm šomēnes ir spēles izlasēs, bet nav zināms, kādā kondīcijā viņas pēc tām atbrauks. Visi ir noguruši no futbola, ir sezonas beigas. Ja mēs tiešām spēlētu kausa finālu, tas būtu pirms sezonas. Marta vidus, piemēram," norādīja liepājnieču treneris. "Tomēr, ja no federācijas saņemsim aicinājumu, mēs to izskatīsim. Jāsaprot, ka meitenes nav profesionāles - viņas strādā un mācās. Futbols "sit" pa viņu privāto dzīvi."

Tāpat Kņūts arī apgalvoja, ka svētdien Liepājas vienība savlaicīgāk brīdinājusi organizatorus, ka tomēr nedosies uz Rīgu aizvadīt kausa finālu Arkādijas stadionā.

"Sieviešu futbolā Latvijā federācija veikusi daudz labu darbu, tomēr ir daudz negāciju. Pirmais nepatīkamais bija tas, ka tika izveidota virslīga tikai ar četrām komandām. Tas ir absurds. Pirmās līgas pirmā četrinieka komandas mierīgi varētu spēlēt virslīgā," uzskata Kņūts. "Pirms sezonas tika izveidots kalendārs, bet, izrādās, tas nav saskaņots ar nacionālajām izlasēm, tāpēc mačus bija jāpārceļ. Protams, federācija vairākkārt ir arī palīdzējusi un nākusi pretī, ja, piemēram, spēlētājai steidzami jānokārto licence."

Zīmīgi, ka pirmdien turpat Iecavā norisinās pārbaudes mačs starp Latvijas U-19 puišu komandu un virslīgas vienību RFS. Gedertsons nezināja, vai vārti stadionā beidzot ir nostiprināti, taču pieļāva iespēju, ka darbinieki strādājuši, lai to izdarītu.

Pēc mača atcelšanas LFF vēstīja, ka situāciju izskatīs Disciplinārlietu komisija (DK), turklāt pastāvēja iespējamība, ka "Liepājai" tiks piešķirts tehniskais zaudējums, tomēr šāds scenārijs, visticamāk, nenotiks.

"Rīgas Futbola skola" turnīra finālā iekļuva ceturto reizi pēc kārtas, bet "Liepāja" - trešo reizi. Rīdzinieces trofeju izcīnījušas visos līdzšinējos šī turnīra pastāvēšanas gados.