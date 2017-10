“Vai tiešām jums nebija nekā labāka, ko darīt?” šādi policijas aktivitātes Maira Brieža cīņas laikā uztvēra daļa sabiedrības.

Kā ziņots, lai aizsargātu autortiesības uz cīņas translāciju un novērstu nelikumīgu cīņas retranslēšanu no trešo personu puses, pagājušā sestdienā, laikā no pulksten 23.00, visā Latvijas teritorijā likumsargi veica 473 pārbaudes dažādās publiskās vietās – bāros, kafejnīcās un spēļu zālēs.

Pārkāpumi tika konstatēti 30 vietās.

Kā tika organizēti policijas reidi Maira Brieža cīņas laikā?

Mediju uzņēmuma “MTG” paspārnē esošajam satura pārraidītājam “Viaplay” Latvijā bija ekskluzīvas tiesības pārraidīt šīs boksa sacensības.

Līdz ar to iegūt īpašas sublicences, kas nepieciešamas šī satura pārraidīšanai publiskās vietās, tostarp bāros un kafejnīcās, varēja tikai pie viņiem, jāpiebilst, par pilnībā saprātīgu cenu – no 50 eiro līdz 150 eiro, atkarībā no vietu skaita bārā un telpu izmēriem.

Sublicence deva atļauju publiski izrādīt visu Rīgā notikušo Pasaules boksa supersērsijas ceturtdaļfinālu, iekļaujot arī citas "Arēnā Rīga" notikušās cīņas, sākot no pulksten 16:00 pēcpusdienā.

106 Foto Maira Brieža atklātais treniņš pirms cīņas ar Maiku Peresu +102

Dienu iepriekš, piektdienas vakarā es saņēmu sarakstu ar tām publiskajām vietām, kuru īpašnieki šādas sublicences ir iegādājušies, tādu bija ap 30 visā valstī.

Šo sarakstu pārsūtīju Valsts policijai, kura tad arī lēma par attiecīgu rīcību.

Tiem bāriem un kafejnīcām, kuru nebija šajā sarakstā, nebija arī sublicenču. Balstoties uz šīs informācijas, tika plānoti konkrētie reidi.

Paskaidrojiet šādu sublicenču būtību cilvēkam, kurš vienkārši nesaprot, kādēļ jāpiemaksā par mūsu pašu boksera cīņas vērošanu TV ekrānos tepat Rīgā?

Ir jāsaprot, ka šādi lieli sporta notikumi ir bizness ar mērķi nopelnīt un arī to pārraidīšana ir miljonu industrija.

Pasākuma rīkošanai ir nepieciešama sponsoru nauda, signāla pacelšana, un pārraidīšana arīdzan ir ļoti dārgs process, saturs ir jālokalizē un arī komentētājiem ir jāsamaksā algas.

Šādi arī veidojas izmaksas, un no nelegālām darbībām beigu beigās cieš neviens cits, kā pats Mairis Briedis.

Ieeja “Arēnā Rīga” arīdzan maksāja zināmu naudas summu. Kādēļ lai šī pasākuma vērošana TV ekrānos būtu bezmaksas?

Runājot par kritiku, kas nāca no sabiedrības, vēlos piebilst, ka īpaši skumji bija vērot atsevišķu mediju un arī juristu reakciju, kuri pauda neizpratni par šīm pārbaudēm, nemaz nerunājot par cilvēku aktīvu iesaisti dažādu nelegālu straumēšanas vietņu izplatīšanā sociālajos tīklos.

Cik lieli sodi ir par šādiem pārkāpumiem?

Fiziskām personām līdz 700 eiro, juridiskām personām līdz pat 7000 eiro. Lai noteiktu soda apmēru, katrs gadījums gan tiek izvērtēts atsevišķi.

Vēlos piebilst, ka sodīšana nebūt nav galvenais mērķis un no savas puses apņemamies nākotnē plašāk un vēl savlaicīgāk informēt sabiedrību.

Nedaudz pārsteidza atsevišķu publisko iestāžu īpašnieku vai pārstāvju neinformētība par šāda veida satura rādīšanu.

Daudzi uzskatīja, ka pietiek ar AKKA/LAA un “Laipa” licencēm par publisko izplatīšanu, taču šī licence būtībā ir vien pamata atļauja izmantot telpās audio vai vizuāla satura pārraidīšanas ierīces. Arī saturu ir jāpārraida no legāliem avotiem.

Cik liela ir nelegālā satura, pirātisma problēma ir Latvijā, ja salīdzinām ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas Savienību?

Lai uzsāktu problēmas risināšanu, pagājušajā gadā pasūtījām pētījumu Rīgas Ekonomikas augstskolas profesoram Dr. Arnim Saukam, kurš ir lielākais ēnu ekonomikas eksperts Latvijā.

Pētījumā atklājās, ka 707 000 mājsaimniecību, kurās ir televīzijas uztvērējs, 100 000 pērk pakalpojumus no nelegāliem operatoriem.

Saskaņā ar statistiku, vienā mājsaimniecībā ir 2,4 cilvēki līdz ar ko aptuveni 240 000 Latvijas iedzīvotāju izmanto nelegālus TV pieslēgumus.

Visvairāk pārkāpumu bijis Rīgas reģionā

Pagājušās nedēļas izskaņā notikušajos reidos visvairāk publisko telpu pārbaudīts Rīgas reģionā. Kopā apsekoti 278 objekti, kuros konstatēti 19 pārkāpumi.

Pozitīva tendence novērota Latgalē, Kurzemē un Vidzemē – katrā reģionā konstatēts tikai pa vienam pārkāpumam, savukārt Zemgalē konstatēti astoņi autortiesību neievērošanas pārkāpumi.

Pašmāju bokseris Mairis Briedis naktī uz svētdienu “Arēnā Rīga” Pasaules boksa supersērijas ceturtdaļfināla cīņā pārspēja Maiku Peresu no Kubas, līdz ar to iekļūstot pusfinālā un aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu.

Briedis bija pārāks pēc 12 raundu cīņas, triumfējot pēc punktiem. Uzvaru viņam deva visi trīs tiesneši - 116:110, 115:111, 114:112.