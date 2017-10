NBA klubu dūži Porziņģi uzskata par ceturto labāko ārzemju spēlētāju

Tradicionālajā 30 NBA klubu ģenerālmenedžeru pirmssezonas aptaujā Porziņģis ieņēma dalīto otro vietu balsojumā par spēlētājiem, kuri sezonas gaitā varētu visvairāk progresēt. Latvietim un Mailsam Tērneram no Indiānas "Pacers" tika pa 14% balsu, kamēr 21% respondentu savu balsi atdeva Karlam Entonijam Taunsam no Minesotas "Timberwolves".

Savukārt balsojumā par labāko ārzemnieku līgā Porziņģis ieguvis septiņus procentus balsu, kamēr par pārliecinoši labāko NBA "leģionāru" atzīts grieķis Jannis Andetakumbo no Milvoki "Bucks" komandas, kurš saņēmis 69% balsu.

Tikmēr otro vietu ar 14% balsu ieguvis serbs Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", bet trešais ar 10% ir spānis Marks Gasols no Memfisas "Grizzlies".

Zīmīgi, ka arī pērn Andetakumbo ieguva lielāko balsu skaitu šajā kategorijā, bet pēc iepriekšējās sezonas viņš saņēma progresējušākā spēlētāja balvu.

Ģenerālmenedžeri arī pērn Porziņģi nosauca par ceturto labāko starptautisko spēlētāju, aiz Andetakumbo, Marka Gasola un vācieša Dirka Novicka (Dalasas "Mavericks"), bet izlaušanās kategorijā pērn kāds no ģenerālmenedžeriem bija viņu atzīmējis, tomēr latvietis netika pirmajā četriniekā.

Savukārt pirms debijas sezonas Porziņģis neiekļuva četriniekā balsojumā par labākajiem debitantiem.

Tāpat 93% ģenerālmenedžeru (28 no 30) uzskata, ka Goldensteitas "Warriors" atkārtos iepriekšējā sezonā gūto panākumu un saglabās NBA čempionu titulu, kamēr septiņi procenti balsu atdotas par Klīvlendas "Cavaliers".

Sezonas vērtīgākā spēlētāja tituls prognozēts "Cavaliers" līderim Lebronam Džeimsam, kurš savācis tieši pusi no visām balsīm, bet 29% saņēmis Kevins Durants no "Warriors", kamēr trešajā vietā ar 11% balsu ierindojies Kavai Lenards no Sanantonio "Spurs".

Ģenerālmenedžeriem aptaujā nācās atbildēt uz 47 dažādiem jautājumiem, taču viņi nevarēja balsot par savām komandām un to spēlētājiem.

NBA 72.sezona sāksies 17.oktobrī. Otro gadu pēc kārtas tajā būs divi latviešu basketbolisti, jo "Spurs" rindās turpinās spēlēt Dāvis Bertāns.