Šogad nopelnītajos punktos Ostapenko ar 4121 punktu ieņem septīto vietu, bet sezonas noslēguma turnīrā piedalīsies labākās astoņas tenisistes.

Sezonas atlikušajos turnīros viņu no pirmā astotnieka varēja izstumt tikai Konta kopā ar francūzieti Karolīnu Garsiju, bet Lielbritānijas tenisiste pēc dalības atsaukšanas no Honkongas turnīra vairs nevar apsteigt Latvijas pirmo raketi, līdz ar to Ostapenko oficiāli nodrošinājusi dalību sezonas noslēguma turnīrā, kas no 22. līdz 29.oktobrim norisināsies Singapūrā.

Konta plāno piedalīties Maskavas "Premier" turnīrā, kas norisināsies aiznākamajā nedēļā, taču pat ar uzvaru tajā viņa neizgrūstu Ostapenko no pirmā astotnieka.

Ostapenko vietu sezonas noslēguma turnīrā būtu nodrošinājusi arī gadījumā, ja trešdien Pekinas WTA "Premier" turnīra otrajā kārtā uzvarētu Austrālijas tenisisti Samantu Stosuru.

Šī gada "French Open" čempione Ostapenko šonedēļ sasniegusi astoto vietu WTA rangā, kas ir viņas karjeras un Latvijas rekords.