Briedis pastāsta, kā gatavosies cīņai pret spēcīgo ukraini Usiku

Kā vēstīts, Briedis naktī uz svētdienu "Arēnā Rīga" Pasaules boksa supersērijas ceturtdaļfināla cīņā pārspēja Maiku Peresu no Kubas, līdz ar to iekļūstot pusfinālā un aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu.

Briedis bija labākais pēc 12 raundu cīņas, triumfējot pēc punktiem. Uzvaru viņam deva visi trīs tiesneši - 116:110, 115:111, 114:112.

Janvārī Briedis supersērijas pusfinālā spēkosies ar Usiku, kurš savā ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti Marko Huku. Cīņā pret Usiku tiks sadalīta arī ukrainim piederošā Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta, bet finālā latvietis var pretendēt uz visiem tituliem.

Kā sarunā ar aģentūru LETA atzīmēja Pasaules boksa supersērijas izveidotājs Kalle Zauerlands, tiek lemts par Brieža un Usika pusfināla norises vietu, kas var būt kāda no boksera dzimtenēm vai cita valsts.

"Gaidām informāciju par to, kur vajadzēs aizvadīt cīņu, Rīgā, Ukrainā, Vācijā vai ASV. No cīņas norises vietas būs atkarīgs arī tas, kur un kā gatavosimies. Novembris un decembris ir drēgni mēneši, tie nav paši labākie, lai gatavotos tik nopietnai cīņai. Iespējams, pirmo reizi nāksies izbraukt no Latvijas un gatavoties, kur ir siltāks un var pilnvērtīgi gatavoties cīņai. Ja sagatavošanās būtu jāsāk janvārī, kad ir sals, bet nav mitrs, tad varētu arī trenēties Latvijā," intervijā radio "Radio SWH" stāstīja Briedis.

Usika un Brieža cīņas datums izvēlēts 20.janvāris. Par norises vietu tiks paziņots oktobra beigās.

"Viennozīmīgi, gribētu cīnīties Rīgā, tikai vēlētos uzlabot fizisko un emocionālo kondīciju. Uzskatu, ka vienmēr ir labāk sevi kritizēt, tiekties pēc kā augstāka un labāka. Iespējams, ka vajadzēja būt tādai cīņai, lai par to aizdomātos," stāstīja Briedis, kurš bija neapmierināts ar savu sniegumu duelī pret Peresu.

Patlaban 32 gadus vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis visās 23 profesionālajās cīņās, 18 gadījumos pretinieku nokautējot. Iepriekšējo dueli viņš aizvadīja 1.aprīlī, kad Dortmundē pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma 12 raundu cīņā uzveica vietējo favorītu Marko Huku un kļuva par pirmo Latvijas bokseri, kurš ieguvis čempiona jostu kādā no prestižākajām kategorijām, kļūstot par WBC čempionu.

Tikmēr otrā zarā IBF čempions Murats Gasijevs no Krievijas ceturtdaļfinalā mērosies spēkiem ar poli Kšištofu Vlodarčiku, šī dueļa uzvarētājam pēc tam tiekoties ar WBA čempionu Junieru Dortikosu no Kubas, kurš pirms divām nedēļām pārspēja krievu Dmitriju Kudrjašovu.