"Red Bull" komandas pilots Verstapens, kurš sestdien atzīmēja savu 20.dzimšanas dienu, aizvadīja lielisku sacīksti, kuru sāka no otrās pozīcijas, taču ceturtajā aplī apsteidza "Mercedes" britu pilotu Hamiltonu, pēc tam nosargājot vadību.

Verstapens savu pirmo uzvaru F-1 posmos izcīnīja pērn Spānijas "Grand Prix" izcīņā, tagad tiekot pie otrā panākuma. Zīmīgi, ka viņš kļuvis par jaunāko F-1 pilotu vēsturē, kurš ticis pie divām uzvarām, jo savulaik Fetels ko tādu paveica 21 gada vecumā.

Tikmēr Hamiltons sacensības noslēdza otrajā vietā, kas viņam ļāva palielināt pārsvaru kopvērtējumā pār "Ferrari" pilotu vācu pilotu Fetelu līdz 34 punktiem.

"Ferrari" komandai šīs bija divējādu sajūtu sacīkstes, jo komandas otra pilota soma Kimi Reikenena formulai vēl pirms starta radās tehniskas problēmas, tāpēc braucamais tika nogādāts boksos, pēcāk trasē somam nedodoties, lai gan sestdien kvalifikācijā viņš bija izcīnījis otro vietu.

Tikmēr Fetels, kurš sestdien kvalifikācijā piedzīvotu tehnisku ķibeļu dēļ, svētdien sacīksti sāka no pēdējās vietas, ar teicamu cīņu aizkļuva līdz ceturtajai pozīcijai, kurā arī finišēja. Tiesa, jau pēc finiša līnijas šķērsošanas Fetels sadūrās ar kanādiešu tīni Lensu Strolu no "Williams", "Ferrari" mašīnai nolaužot aizmugurēju riteni.

Savukārt trešo vietu izcīnīja otrs "Red Bull" pilots Daniels Rikjardo no Austrālijas.

Tikmēr piektais palika soms Valteri Botass ar "Mercedes", aiz kura finišēja meksikānis Serhio Peress no "Force India" komandas. Tāpat desmitniekā tika beļģis Stofels Vandorns no "McLaren", abi "Williams" piloti Strols un Felipe Masa no Brazīlijas, kā arī francūzis Estebans Okons no "Force India".

Malaizijas "Grand Prix" izcīņa tika aizvadīta pēdējo reizi, jo organizatori pēdējos gados cietuši finansiālus zaudējumus, tāpēc valsts vismaz uz laiku ir atteikusies no F-1 sacensību rīkošanas. Pirmo reizi F-1 posms Malaizijā norisinājās 1999.gadā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 15 posmiem Hamiltonam ir 281 punkts, kamēr Fetels ticis pie 247 punktiem.

Stabili trešais ar 222 punktiem ir piekto vietu etapā ieguvušais soms Valteri Botass ar "Mercedes", kuram ar 177 punktiem seko Rikjardo, bet 138 punkti ir Reikenenam. Savukārt sešinieku noslēdz Verstapens ar 93 punktiem.

Konstruktoru kausā "Mercedes" kontā ir 503 punkti, bet "Ferrari" pēc neveiksmes palikusi ar 385 punktiem, bet trešo vietu ar 270 punktiem ieņem "Red Bull".

Šosezon tiek aizvadīti 20 posmi, sezonai novembra beigās noslēdzoties ar etapu Abū Dabī.