Hamiltons uzvar Malaizijas posma kvalifikācijā; Fetels svētdien startēs no pēdējās vietas

Līdz ar to Hamiltons pirmo starta vietu kādā no F-1 posmiem šogad ieguvis jau devīto reizi. Turklāt viņš Malaizijas posmā pie "pole-position" ticis jau piekto reizi karjerā, kas ir leģendārā vācieša Mihaela Šūmahera rekorda atkārtojums.



Pirms tam šosezon Hamiltons pārspēja Šūmahera rekordu kā visvairāk reižu kvalifikācijā uzvarējušais pilots. Viņa kontā šobrīd ir jau 70 "pole-position", kamēr Šūmahers savas karjeras laikā tika pie 68.



Kvalifikācijas trešajā kārtā Hamiltons apli veica vienā minūtē un 30,076 sekundēs, kas ir jauns trases rekords. Viņš par 0,045 sekundēm apsteidza pieredzējušo somu braucēju Kimi Reikenenu no "Ferrari", kamēr trešais bija sestdien 20.gadu dzimšanas dienu svinošais Makss Verstapens no Nīderlandes ("Red Bull").

Citi šobrīd lasa Kas ir Barselonas leģenda Antonio Gaudi – Dieva arhitekts vai svētais? Madarai Botmanei melnais periods ir beidzies 93 gados noskriets maratons. Visvaldis Lācis: "Pēdējoreiz alkoholu pārdzēros 31 gada vecumā, baltmaizi neēdu jau gadiem"

Uzreiz aiz pirmā četrinieka sekoja otrs "Red Bull" pilots Daniels Rikjardo no Austrālijas un soms Valteri Botass ("Mercedes"), bet pirmo sešinieku noslēdza francūzis Estebans Okons.

Neveiksme tikmēr piemeklēja Fetelu, kuram jau kvalifikācijas sākumā bija nedienas ar "Ferrari" formulas dzinēju. Jau pirms tam sestdienas noslēdzošajā treniņsesijā viņam bija problēmas ar motoru, bet pēcāk tās pasliktinājās tiktāl, ka bija nepieciešama tā maiņa.

"Ferrari" komandas inženieri līdz kvalifikācijas pirmās kārtas beigām netika galā ar Fetela problēmu, tāpēc vācietim nācās izstāties un svētdien viņš sacīksti sāks no pēdējās vietas.

"Sacensības ir rīt nevis šodien. Mūsu rīcībā ir ļoti ātra formula, turklāt šodien izdevās pietaupīt riepas," pēc neveiksmīgās kvalifikācijas teica Fetels, kurš bez ieskaitīta rezultāta tika klasificēts 20.vietā. "Ja problēmas ar dzinēju būtu rīt nevis šodien, mēs būtu krietni lielākā ķezā. Rīt notikt var viskaut kas."

Fetels jau iepriekšējā posmā Singapūrā pamatīgi ietekmēja savas izredzes pacīnīties par F-1 čempiona titulu, jo, startējot no pirmās pozīcijas, viņš jau startā saskrējās ar Verstapenu un komandas biedru Reikenenu.

Vēl kvalifikācijā septītais sestdien bija beļģis Stofels Vandorns no "McLaren", kuram sekoja vācietis Niko Hilkenbergs ("Renault") un meksikānis Serhio Peress ("Force India"). Savukārt pirmo desmitnieku noslēdza pieredzējušais spānis Fernando Alonso ("McLaren").

Malaizijas Lielās balvas izcīņa svētdien gaidāma plkst.10 pēc Latvijas laika.

Malaizijas "Grand Prix" izcīņa tiek aizvadīta pēdējo reizi, jo organizatori pēdējos gados cietuši finansiālus zaudējumus, tāpēc valsts vismaz uz laiku ir atteikusies no F-1 sacensību rīkošanas. Pirmo reizi F-1 posms Malaizijā norisinājās 1999.gadā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 14 posmiem Hamiltonam ir 263 punkti, kamēr Fetels ticis pie 235 punktiem.

Stabili trešais ar 212 punktiem ir Botass, kuram ar 162 punktiem seko Rikjardo, bet 138 punkti ir Reikenenam. Savukārt sešinieku noslēdz Verstapens un meksikānis Serhio Peress no "Force India" ar 68 punktiem.

Konstruktoru kausā "Mercedes" kontā ir 475 punkti, bet "Ferrari" pēc neveiksmes palikusi ar 373 punktiem, bet trešo vietu ar 230 punktiem ieņem "Red Bull".

Šosezon tiek aizvadīti 20 posmi, sezonai novembra beigās noslēdzoties ar etapu Abū Dabī.