Aļona Ostapenko uzsākusi sadarbību ar banku "Citadele"

Ostapenko ir kļuvusi par "Citadeles" zīmola vēstnesi.

"Man ir liels prieks, ka esmu kļuvusi par vēstnesi Latvijas finanšu industrijas lepnumam - bankai "Citadele". Īpašs gandarījums ir par to, ka tieku novērtēta pašmāju uzņēmēju vidū. Bankas sniegtais atbalsts man palīdzēs daļēji segt milzīgos izdevumus, ko pieprasa profesionālas tenisistes karjera, kā arī optimizēt ienākumus," banka citē Latvijas tenisisti, kura šonedēļ veiksmīgi cīnās Ķīnā notiekošā Uhaņas WTA "Premier" turnīrā, kur sasniegusi pusfinālu.

"Sadarbība ar "Citadeli" ir nozīmīgs solis, la stiprinātu manu tēlu un veicinātu tenisa popularitāti Latvijā," uzskata tenisiste.

Tikmēr bankas valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis uzsver, ka Ostapenko stāsts un tenisa virsotnēm ir iedvesmojošs.

"Mēs visi iedvesmojamies no stāstiem, kas atgādina mums par to, ka viss ir iespējams. Līdzīgi kā no Liepājas basketbola zāles dažu gadu laikā var izaugt par Ņujorkas sporta karali, arī Aļona mums skaidri parāda ceļu - ar darbu, aizrautību, patriotismu var sasniegt neticamus panākumus. Tas ir ļoti atbilstoši mūsu misijai un nes Latvijas vardu pasaulē," norādīja Beļavskis. "Mēs esam pagodināti, ka Aļona piekrita pievienoties mūsu čempionu komandai."

Sadarbības ietvaros tenisa līdzjutējiem un tiks radīta iespēja tikt pie ekskluzīviem ar tenisu un Aļonu Ostapenko saistītiem suvenīriem, kā arī banka plāno citas aktivitātes ar sabiedrības un interesentu iesaisti.

Jau vēstīts, ka vasarā Ostapenko sensacionāli triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, sagādājot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sportā.

"Citadele" līdz šim ir noslēgusi sadarbības līgumus ar tādiem pasaules līmeņa sportistiem kā Porziņģi, Briedi, Nitišu un lietuviešu basketbolistu Mindaugu Kuzminsku.

Banka kopā ar Porziņģi jau divus gadus pēc kārtas ir organizējusi fanu tikšanās pasākumus jaunajiem basketbolistiem, ir atvērusi basketbola laukumus Rīgā un Liepājā.