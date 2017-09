Lēmums atstāt Rīgas ''Dinamo'' netika pieņemts emociju uzplūdā, apgalvo Ozoliņš

Jau ziņots, ka 45 gadus vecais Ozoliņš ceturtdien pēc abpusējas vienošanās ar kluba vadību atstājis Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu. Viņa vadībā komanda piedzīvojusi 12 zaudējumus pēc kārtas.

"Tas nebija mirkļa un emociju uzplūdā pieņemts lēmums. Manu lēmumu komandas vadība akceptēja, un tika pieņemts kopējs risinājums šai situācijai," norādīja Ozoliņš.

Latvijas hokeja leģenda gan atzina, ka šobrīd analizēt komandas sniegumu būtu pāragri un neatbilstoši pašreizējai situāciju.

"No vadības puses es saņēmu pilnīgu atbalstu jau no pašām pirmajām dienām - gan pārmaiņās, kādas vēlējos redzēt, gan arī pieņemtajos lēmumos. Viņi bija ļoti pretimnākoši, tāpēc par to jāsaka paldies. Ja vienības iekšienē bija jautājumi, tie tika apsvērti un netika likti nekādi šķēršļi," sacīja Ozoliņš.

Ozoliņš par rīdzinieku galveno treneri negaidīti tika apstiprināts maijā, turklāt leģendārajam latviešu aizsargam šī bija pirmā pieredze pie kādas komandas stūres.

"Šī man ir ļoti vērtīga pieredze, vērtējot gan no sportiskā viedokļa, gan no personīgās pieredzes. Pašlaik savā turpmākajā nākotnē negribu iedziļināties, bet entuziasms un optimisms trenēt man nav zudis," pauda bijušais aizsargs.

Tikmēr Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs Juris Savickis ceturtdien atklāja, ka Ozoliņš, visticamāk, nekur nepazudīs un viņam tiks piemeklēta kāda loma kluba sistēmā.

"Par to mēs vēl neesam runājuši, bet redzēsim. Šobrīd komanda ir pirmajā vietā, bet pēc tam viss pārējais," teica Ozoliņš.

Par Rīgas "Dinamo" galvenā trenera pienākumu izpildītāju apstiprināts Ģirts Ankipāns, kurš pilda arī komandas ģenerālmenedžera pienākumus. Ozoliņš savam pēctecim novēlēja izdošanos un sava redzējuma piepildīšanu.

"Puiši komandā ir labi cilvēki, viņi cenšas, pārvar sevi un mēģina. Es ticu, ka izdosies," optimisma devu saglabāja Ozoliņš, kurš uzskata, ka tieši komandas trenerim jābūt pirmajam, kam jāuzņemas atbildība par vienības sniegumu. Tāpēc viņš arī pieņēma lēmumu atstāt Rīgas "Dinamo" galvenā trenera posteni. "Esmu puišiem teicis, ka katram jāuzņemas atbildība par savu sniegumu un lēmumu pieņemšanu. Un man kā trenerim ar to arī ir jāsāk."

Rīgas "Dinamo" piedzīvojusi 12 zaudējumus pēc kārtas, kas ir kluba antirekords. Latvijas klubs ar pieciem punktiem 16 mačos ir pēdējā vietā visā līgā.

Daļu no iepriekšējās sezonas Ozoliņš bija viens no Rīgas "Dinamo" galvenā trenera Normunda Sējēja palīgiem.

Ozoliņš par hokejista karjeras beigām paziņoja 2014.gadā, kad tobrīd vēl bija Rīgas "Dinamo" kapteinis.

Profesionālā hokejista karjeru Ozoliņš sāka 1990.gadā Rīgas "Dinamo" sastāvā, bet nākamā gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā viņu ar 30.numuru izvēlējās Sanhosē "Sharks". Gadu vēlāk latvietis debitēja NHL, bet 1996.gadā kopā ar Kolorado "Avalanche" viņš izcīnīja Stenlija kausu.

Līdz 2008.gadam Ozoliņš pārstāvēja arī Karolīnas "Hurricanes", Floridas "Panthers", Anaheimas "Mighty Ducks" un Ņujorkas "Rangers" vienību.

Ozoliņš 2009.gadā atgriezās profesionālajā hokejā, pievienojoties Rīgas "Dinamo" komandai. Viņš tajā pavadīja nākamās trīs sezonas, 2012./2013.gada sezonā spēlēja Krievijas klubā Mitišču "Atlant", bet 2013.gadā atgriezās Rīgas komandā vēl uz vienu sezonu.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā no amata tika atbrīvoti Ozoliņa asistenti Rodrigo Laviņš un Aleksandrs Ņiživjs, bet par galvenā trenera palīgu kļuva Ankipāns.