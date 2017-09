PSG pārliecinoši apspēlē arī spēcīgo Minhenes "Bayern"

B apakšgrupas cīņās PSG savās mājās ar 3:0 (2:0) pārspēja "Bayern", tiekot pie otrā panākuma turnīrā.

Mājinieki rezultātu atklāja jau otrajā minūtē, kad precīzs bija brazīliešu aizsargs Dani Alviss. Viņš pēc teicama sava tautieša Neimara reida pa kreiso malu, kā arī partnera precīzas piespēles, nonāca viens pret pretinieku vārtsargu Svenu Ulreihu, izdevību garām nelaižot.

Tikmēr spēles 31.minūtē pārsvaru dubultoja rezultatīvais urugvajiešu uzbrucējs Edinsons Kavani, kuram asistēja francūzis Kiljans Mbapē, savukārt 63.minūtē precīzs bija arī Neimars, izmantojot pretinieka apjukumu savu vārtu priekšā.

Zīmīgi, ka iepriekš Kavani un Neimara starpā bija konflikts, abiem pirms nedaudz vairāk kā nedēļas sastrīdoties par to, kurš izpildīs 11 metru soda sitienu Francijas čempionāta spēlē.

Jau vēstīts, ka pirms trešdienas mača "Bayern" pārstāvji nekautrējās kritizēt PSG komandu par tās iespaidīgajiem tēriņiem jaunu futbolistu piesaistē.

PSG augustā no "Barcelona" komandas par 222 miljoniem eiro iegādājās Neimaru, bet vēlāk ieguva arī augsti vērtēto Mbapē, kurš tiek izīrēts no "Monaco" komandas, tomēr izpirkuma gadījumā Parīzes komandai būs jāšķiras no 180 miljoniem eiro.

Tikmēr "Bayern" transfēru rekords ir vien 41,5 miljoni eiro, ko šī vienība jūnijā samaksāja par franču pussargu Korentēnu Toliso.

Tikmēr citā šīs apakšgrupas spēlē Skotijas klubs Glāzgovas "Celtic" viesos ar 3:0 (1:0) uzvarēja Beļģijas vienību Briseles "Anderlecht". Skotijas kluba labā ar vārtu guvumiem izcēlās Lī Grifitss, Patriks Robertss un Skots Sinklērs.

Pēc divām kārtām PSG ir seši punkti, pa trim punktiem guvušas "Bayern" un "Celtic" komandas, bet "Anderlecht" ir tukšā.

Pirmajā kārtā PSG viesos ar 5:0 sagrāva "Celtic", bet "Bayern" mājās ar 3:0 uzveica "Anderlecht".

Tikmēr C apakšgrupā "Chelsea" viesos pret Madrides "Atletico" svinēja uzvaru ar 2:1 (0:1), uzvaru izraujot pēdējā uzbrukumā.

Spānijas klubs 40.minūtē atklāja rezultātu, Antuānam Grīzmanam realizējot 11 metru soda sitienu, taču 60.minūtē Alvaro Morata panāca izlīdzinājumu, bet kompensācijas laika ceturtajā minūtē beļģu futbolists Mišī Bacuaji, pēc skaistas partneru saspēles, no tuvas distances izrāva Londonas klubam uzvaru.

Citā šīs grupas mačā Itālijas vienība "AS Roma" Azerbaidžānas futbolam vēsturiskā mačā viesos ar 2:1 (2:1) uzvarēja Agdamas "Qarabag". Tā bija pirmā UEFA Čempionu līgas grupu kārtas spēle Azerbaidžānā, piedevām mājiniekiem gūstot pirmos vārtus šī turnīra fāzē.

"AS Roma" labā izcēlās grieķis Kosts Manola un bosnietis Edins Džeko, kuri jau līdz 15.minūtei bija panākuši 2:0, bet "Qarabag" rindās precīzs bija Pedro Enrike.

Pēc divām kārtām šajā grupā "Chelsea" ir seši punkti, "AS Roma" tikusi pie četriem, "Atletico" trim punktiem, kamēr "Qarabag" ir tukšā.

Pirmajā kārtā Anglijas futbola premjerlīgas čempione mājās ar 6:0 sagrāva "Qarabag", bet "Atletico" viesos nospēlēja neizšķirti 0:0 ar "AS Roma".

Pie otrā pārliecinošā panākuma turnīrā tika angļu klubs Mančestras "United", kas A apakšgrupas spēlē viesos droši ar 4:1 (3:0) uzvarēja Maskavas CSKA, kamēr Šveices klubs "Basel" ar 5:0 (2:0) sagrāva Portugāles vienību "Benfica".

Mančestras vienībā divus vārtus guva Romelu Lukaku, viesiem jau spēles 27.minūtē esot vadībā ar 3:0. Tikmēr "Basel" rindās divas reizes izcēlās Dmitrijs Oberlins.

"United" komandai nu ir seši punkti, pa trim ieguvušas "Basel" un CSKA, bet "Benfica" zaudējusi abās cīņās.

Pirmajā kārtā CSKA viesos ar 2:1 uzvarēja "Benfica", bet Mančestras "United" mājās ar 3:0 pieveica "Basel".

Visbeidzot D apakšgrupā otro uzvaru izcīnīja Spānijas grands "Barcelona", kas pretinieku laukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Lisabonas "Sporting" no Portugāles, bet Itālijas čempione Turīnas "Juventus" mājās ar 2:0 (0:0) pieveica Pireju "Olimpiakos" no Grieķijas.

Lisabonā notikušajā spēlē vienīgie vārti tika gūti 49.minūtē, kad bumbu savos vārtos neveiksmīgi ieraidīja urugvajietis Sebastjans Koatess.

Tikmēr "Juventus" uzvaru nodrošināja mača beigās, precīzi sitot Gonsalo Igvainam, kurš rezultātu atklāja 69.minūtē, bet 11 minūtes vēlāk Mario Mandžukičs pārsvaru dubultoja.

Pēc divām kārtām šajā grupā "Barcelona" ir seši punktu, "Juventus" un "Sporting" ieguvušas pa trim punktiem, bet "Olimpiakos" abos mačos zaudējusi.

Jau ziņots, ka otrās kārtas pirmās astoņas spēles tika aizvadītas otrdien.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas ir salozētas astoņās grupās. Pēc divu apļu cīņām katras grupas divas labākās vienības iekļūs izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Madrides "Real", kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva Turīnas "Juventus".

Spāņu klubi Čempionu līgā triumfējuši četrus gadus pēc kārtas, trīs reizes par labākajiem kļūstot Madrides "Real" vīriem.

Čempionu līgā vasarā piedalījās arī Latvijas čempione Jūrmalas "Spartaks", taču kvalifikācijas otrajā kārtā, no kuras arī sāka dalību, zaudēja "Astana" komandai no Kazahstānas, kura pēc tam arī netika grupu turnīrā.