Vēstule no biznesa partnera pastiprina šaubas par skandalozā basketbola aģenta Artūra Kalnīša godīgumu

Artūra Kalnīša vārds sociālajos tīklos un Latvijas basketbola funkcionāru, kā arī līdzjutēju vidū šovasar izraisīja plašu rezonansi, jo vairāki šī basketbola aģenta spēlētāji atteicās palīdzēt dažādām Latvijas valstsvienībām. Kuluāros izskanējušas runas, ka tieši Kalnītis ir teicis saviem pārstāvētajiem spēlētājiem: Anžejam Pasečņikam, brāļiem Kuruciem un citiem nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasēm. Šādām runām gan oficiāla apstiprinājuma nav, jo nevienam aģentam juridiski nav tiesību aizliegt spēlētājam pārstāvēt savu valsti.

Portāla Kasjauns.lv rīcībā tagad nonākusi pazīstamās basketbola aģentūras "Entersport, LLC" direktora Marka Flaišera vēstule, kura viņš atklāj, ka viņa uzņēmumam ar maksātnespējīgo Artūru Kalnīti ir bijis noslēgts līgums no 2010. gada 27 aprīļa līdz 2016. gada 2. maijam. Šajā laikā latviešu basketbola aģents ir saņēmis regulārus maksājumus no uzņēmuma par kopējo summu 157 705,66 ASV dolāri, piemēram, laika posmā no 2014. gada maija (brīdis, kad Kalnītim tika pasludināta maksātnespēja) viņš saņēmis no "Entersport, LLC" vairāk nekā 90 tūkstošus ASV dolāru.

Redzot šādas basketbola aģenta Kalnīša finansu mahinācijas atliek vien cerēta, ka visiem viņa pārstāvētajiem spēlētājiem ar nodokļu maksāšanu viss ir kārtībā.

Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka pavērojot Artūra Kalnīša profilus sociālajos tīklos, rodas priekšstats, ka šis puisis jau nu gan badu nemirst, var atļauties peldēties šampanieša upēs un pārtikt tik no kaviāra vien... Te viņš ceļojumā Turcijā, te viņš ASV iepozē ar Latvijas izlases un NBA kluba Sanantonio "Spurs" cīnītāju Dāvi Bertānu, te līksmo kopā ar brāļiem Dairi un Dāvi Bertāniem, kā arī Latvijas izlases un jaunizcepto Pireju "Olympiacos" saspēles vadītāju Jāni Strēlnieku un viņu ģimenēm. Savukārt pagājušajā nedēļas nogalē Artūrs bija redzams Kanāriju salās, kur viņa klients Anžejs Pasečņiks Grankanārijas "Herbalife" sastāvā cīnījās par Spānijas Superkausu.

Aģents basketbolistiem, kuri pelna miljonus

FIBA oficiālajā mājaslapā atrodams, ka Artūrs Kalnītis ir FIBA licencēts basketbolistu aģents no "Baltic Sports Agency" un pārstāv 12 dažādu vecumu Latvijas basketbolistus, tostarp Dairi Bertānu, Jāni Strēlnieku, Anžeju Pasečņiku, kuru līgumi ar klubiem nav par kapeikām, bet, iespējams, sasnieguši vai tuvojas pat miljonam eiro par sezonu. Tāpat Kalnītis pārstāv tādas uzlecošās basketbola zvaigznes kā Rodions un Arturs Kuruci, pašu mājās veiksmīgi spēlējošos Aigaru Šķēli, Dāvi Geku un citus. Noapaļojot itin droši var teikt, ka Kalnītis ir aģents basketbolistiem, kuru kopējais atalgojums šajā sezonā grozās ap trim miljoniem eiro.

Eiropas vispārpieņemtā prakse ir tāda, ka aģents saņem aptuveni desmit procentus no pārstāvētā spēlētāja atalgojuma, tātad, rupji rēķinot, Kalnīša ieņēmumiem vajadzētu būt ap 300 tūkstošiem eiro.

Vēl jau pieminams arī NBA kluba Sanantonio "Spurs" basketbolists Dāvis Bertāns, par kuru savulaik tika runāts, ka arī viņa aģents ir Kalnītis. 2017./2018. gada sezonā Dāvja alga ir vairāk nekā 1,3 miljoni ASV dolāru. Oficiāli gan par Bertāna aģentu okeāna viņā krastā reģistrēts Kriss Patriks, kā pārraudzībā ir vēl divi NBA basketbolisti ar gada atalgojumu nedaudz virs miljona ASV dolāru.

No 132 tūkstošu parāda jāatmaksā tikai četri?

Lursoft datu bāzes par Artūru Kalnīti teic tikvien kā to, ka viņš ir maksātnespējīga persona, un viņa maksātnespējas procesam saknes aug šā gadsimta pirmās desmitgades nogalē – viņš bijis līdzaizņēmējs, kad ievērojamus naudas līdzekļus saņēmis basketbolists Armands Šķēle. Kalnīša maksātnespējas procesa gala verdikts tika pasludināts 2014. gadā, un tas bija: Kalnīša parādsaistības ir vairāk nekā 132 tūkstoši eiro, un viņš tās nespēj segt. Tāpat viņš nespēja segt arī tolaik Maksātnespējas likumā noteiktos 20 procentus no šā parāda, jo viņam nekā nebija, izņemot algu, kas bija vidēji 260 eiro mēnesī.

Tolaik tika nospriests, ka Kalnīša maksātnespējas process ilgs trīsarpus gadu un ik mēnesi Kalnītim iztikšanai nepieciešami 150 eiro, bet parāda dzēšanai viņš novirza ne mazāk kā 110 eiro, kā arī tika sastādīts maksājuma grafiks līdz šā gada oktobrim. Visa tā rezultātā pa šiem gadiem Kalnītim nākas atmaksāt vien 4620 eiro.

Maksātnespējas administratoram aizdomas

Artūra Kalnīša maksātnespējas process ir maksātnespējas administratora Aloiza Stepēna pārraudzībā. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Stepēns uzsvēra, ka tiešām šim procesam noslēgums ir paredzēts jau šomēnes, taču viņš atzina, ka šī lieta var arī tik vienkārši nebeigties.

Administrators sacīja, ka jau vērsies bankās saistībā ar šo lietu un arī viņam pašam ir radušās aizdomas – pārāk jau neticami, ka tādu slavenu basketbolistu aģents tiešām ienākumos var saņemt tikai minimālo algu.

„Kalnīša maksātnespējas lietā kādas konkrētas atbildes varēšu sniegt pēc apmēram mēneša, kad būšu saņēmis lietas skatīšanai nepieciešamos dokumentus. Ir diezgan daudz nezināmā un neizprotamā. Paredzu, ka procesu tik vienkārši noslēgt nevarēs,” bilda administrators.

Tāpat Aloizs Stepēns vērsa uzmanību uz to, ka pats maksātnespējas pieteicējs Artūrs Kalnītis šo gadu laikā nav vērsies pie viņa ar kādiem priekšlikumiem ātrāk segt parādsaistības vai informēt par to, ka ienākumos varētu būt notikušas kādas izmaiņas. Basketbolistu aģents maksājis un maksā pēc iepriekš noteiktā maksājumu grafika, it kā viņa ienākumi būtu tikai un vienīgi minimālā alga.