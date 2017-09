43 gadus vecais Vecvagars bija viens no Latvijas izlases galvenā trenera Bagatska palīgiem šī gada Eiropas čempionātā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Viens no Vecvagara padomdevējiem varētu būt Bagatskis

Basketbols LETA

Viens no Latvijas basketbola izlases jaunā galvenā trenera Arņa Vecvagara padomdevējiem darbā ar valstsvienību varētu būt iepriekšējais stūrmanis Ainars Bagatskis, taču tas atkarīgs no viņa turpmākās karjeras kādā no klubiem, sarunā atklāja Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Valdis Voins.