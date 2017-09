Mūsu tenisa spīdeklis Ostapenko sīvā cīņā iekļūst Uhaņas turnīra trešajā kārtā

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 105 WTA ranga punktus, bet sīvāko konkurenšu neveiksmes šajā turnīrā ļauj latvietei reāli cerēt uz iekļūšanu "WTA Finals" sacensībās.

Trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā Ostapenko tiksies ar ranga 24.numuru, ķīnieti Šuai Penu vai Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, kura WTA rangā atrodama 77.pozīcijā.

Ostapenko jau pirmajā geimā tika pie divām breika iespējām, taču tās palika neizmantotas. Otro geimu viņa zaudēja pie savas serves, bet nākamajā neizmantoja vēl vienu breikbumbu, nonākdama iedzinējos ar 0-3. Turpinājumā viņa uzvarēja nākamos divus geimus, piektajā geimā ar trešo breikbumbu gūstot virsroku pie Strīcovas serves. Tiesa, jau nākamajā geimā čehiete otrreiz lauza Ostapenko servi, saglabādama vadību.

Septītajā geimā Strīcova guva vieglu uzvaru un panāca jau 5-2, turklāt nākamajā geimā pie Ostapenko serves viņa uzvarēja pirmās divas izspēles. Lai gan Ostapenko panāca 15:30, taču viņa zaudēja nākamās divas izspēles, setā piekāpdamās ar 2-6.

Arī otrā seta sākums bija līdzīgs pirmajam, jo pirmajā geimā Ostapenko ieguva breikbumbu, kas palika neizmantota, turklāt tāda pati situācija bija trešajā geimā. Tikmēr Strīcova ceturtajā geimā izmantoja vienu no divām breikbumbām un lauza Latvijas sportistes servi, bet uzreiz pēc tam Ostapenko izdarīja to pašu, pēcāk panākot izlīdzinājumu 3-3. Pa to laiku starp abām spēlētājām izvērtās arī nelielas diskusijas par notiekošo laukumā, bet visvairāk uzvilkta bija Strīcova, kura vairākkārt izrādīja neapmierinātību ar tiesnešu lēmumiem.

Turpinājumā abas tenisistes aptuveni 30 grādu karstumā cīnījās līdzvērtīgi, tomēr 11.geimā Ostapenko lauza Strīcovas servi, bet pēc tam servēja par uzvaru otrajā setā. Lai arī Čehijas tenisiste pēc pretinieces kļūdām ieguva divas breikbumbas, Latvijas pirmā rakete tās atspēlēja un beigās arī uzvarēja setu ar 7-5.

Līdz ar to duelis turpinājās izšķirošajā - trešajā - setā, kura sākumā Ostapenko grūtā cīņā ieguva divas breikbumbas, bet nevienu no tām neizmantoja. Pašai Latvijas tenisistei Strīcova gan nesagādāja lielas problēmas noturēt servi, bet piektajā geimā viņa tika pie ļoti svarīga breika, pēc tam ar savas serves palīdzību panākot jau 5-3.

Tikmēr Strīcova joprojām izrādīja neapmierinātību te ar tiesnešiem, te ar Ostapenko spēli, kamēr Latvijas pārstāve saglabāja mieru. Devītajā geimā pie čehietes serves Ostapenko ieguva divas breikbumbas un izmantoja pirmo, nodrošinot uzvaru setā ar 6-3 un arī visā mačā.

55 Foto Ostapenko smagā cīņā Seulā izcīna otro WTA titulu karjerā +51

Jaunākajā pasaules rangā Ostapenko šonedēļ saglabājusi desmito vietu, kamēr sezonas griezumā viņa ir augstajā septītajā pozīcijā un reāli pretendē uz dalību noslēguma turnīrā, kur sacentīsies kalendārā gada astoņas labākās tenisistes. Pozīciju zemāk ir britu tenisiste Džoanna Konta, bet devītajā vietā esošā francūziete Kristīna Mladenoviča, kas pēdējā laikā spēlē ļoti nesekmīgi, nopelnījusi jau par 896 punktiem mazāk.

Zaudējumus pirmajās divās kārtās cietušas sezonas pirmā astotnieka tuvākās sekotājas, tādējādi Ostapenko paspērusi vēl vienu soli tuvāk sezonas noslēguma turnīram. Neveiksmīgi Uhaņas turnīru aizvadījušas Latvijas sportistes tuvākā sekotājas Konta (zaudējums pirmajā kārtā), Mladenoviča (pirmā kārta), krieviete Svetlana Kuzņecova (otrā kārta), kamēr šajās sacensībās nemaz nestartēja amerikāniete Koko Vandeveja, turklāt zaudējumus pirmajā kārtā piedzīvoja arī ASV atklātā čempionāta uzvarētāja, amerikāniete Sloena Stīvensa un Latvijas sportiste Anastasija Sevastova.

Ostapenko pirmā kārta Uhaņas turnīrā bija brīva. Šīs sacensības Latvijas pārstāve sagaida labā noskaņojumā, jo svētdien viņa triumfēja Seulas WTA "International" turnīrā, kas gan nav tik prestižs kā cīņas Uhaņā. Seulā gūtais panākums pēc šī gada uzvaras Francijas atklātajā čempionātā ir Ostapenko otrais tituls karjerā.

Ar astoto numuru turnīrā izliktās Ostapenko otrās kārtas pretiniece kļuva skaidra pēc tam, kad pirmajā kārtā pasaules ranga 25.vietas īpašniece Strīcova ar 6-1, 6-3 uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušo Onsu Žabēru no Tunisijas, kura ir planētas 88.rakete.

Ostapenko ar Strīcovu līdz šim savā starpā nebija tikušās.

Pašlaik 31 gadu vecā Strīcova karjeras laikā izcīnījusi tikai vienu WTA raudzes titulu, turklāt tas iespēts salīdzinoši tālajā 2011.gadā Kvebekā, bet finālos spēlējusi vēl sešos turnīros, taču neviens no tiem nav šogad. Tiesa, šī gada sākumā čehiete sasniedza savu rekordu pasaules rangā, kad pakāpās uz 16.vietu.

Pēdējās divas sezonas Strīcova allaž uzsākusi veiksmīgi, jo spējusi sasniegt Austrālijas atklātā čempionāta ceturto kārtu, bet pirms šī gada pirmā "Grand Slam" turnīra viņa iekļuva ceturtdaļfinālā Oklendas WTA "International" sacensībās un pusfinālā Sidnejas WTA "Premier" turnīrā, kas arī veicināja augšupeju pasaules rangā. Vēl vismaz līdz ceturtdaļfinālam viņa šosezon aizkļuvusi četros turnīros, tostarp pagājušajā nedēļā prestižajā Tokijas WTA "Premier", kur cīņā par pusfinālu piekāpās nākamajai sacensību čempionei Karolīnai Vozņacki no Dānijas.

Pērn Strīcova sasniedza Uhaņas turnīra ceturtdaļfinālu.

Labāk Strīcovai veicies dubultspēlēs, kur karjeras laikā viņa ieguvusi 20 WTA titulus, turklāt kopā ar Čehijas izlasi viņa piecas reizes ieguvusi Federāciju kausu.

Ostapenko vasaras sākumā sagādāja vienu no Latvijas sporta visu laiku lielākajām sensācijām un uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā, kas viņai pasaules rangā ļāva pacelties līdz 12.pozīcijai. Jau tobrīd Ostapenko kļuva par Latvijas rekordisti WTA rangā, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Tomēr pēc tam, kad nesen tika sasniegta trešā kārta ASV atklātajā čempionātā, Ostapenko turpināja labot rekordus un kā pirmā Latvijas dāmu tenisiste vēsturē iekļuva WTA ranga desmitniekā. Šī ir otrā reize vēsturē, kad kāds Latvijas tenisists ir pasaules vienspēļu ranga labāko desmitniekā, jo 2014.gadā tur dažas nedēļas atradās Ernests Gulbis.

Pērn pēc ASV atklātā čempionāta Ostapenko palika bez uzvarām, zaudējot gada sešos pēdējos mačos, līdz ar to šogad tenisistei ir iespēja nostiprināties desmitniekā.

Otrdien Ostapenko sāks arī dalību Uhaņas dubultspēļu turnīrā, kur duetā ar rumānieti Soranu Kirstju, mērosies spēkiem pret partneres tautietēm Simonu Halepu un Moniku Nikulesku.

Tāpat dubultspēļu pirmās kārtas cīņu aizvadīs Anastasija Sevastova, kura spēlēs kopā ar horvātieti Donnu Vekiču, abām mērojoties spēkiem ar Kiki Bertensu no Nīderlandes un Jūliju Gērgesu no Vācijas.

Jau vēstīts, ka Sevastova Uhaņas vienspēļu turnīra pirmajā kārtā svētdien ar 4-6, 2-6 zaudēja Jekaterinai Makarovai no Krievijas.