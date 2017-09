Baumanis piektais pasaules čempionāta rallijkrosā Latvijas posmā; Sūlbergam nopietna trauma

Tāpat titulu nodrošināja Kristofešsona pārstāvētā "PSRX Volkswagen Sweden" vienība, taču dubulttriumfu aizēnoja fakts, ka šīs komandas pilots Peters Sūlbergs pēc sadursmes pusfinālā ar Baumani tika nogādāts slimnīcā.

STARD pilots Baumanis finālā, startējot no trešās rindas, izvirzījās otrajā pozīcijā, kuru gan ātri zaudēja zviedram Matīasam Ēkstremam, kamēr līderpozīcijā izvirzījās Kristofešsons. Ceturtajā aplī Baumanis devās Džokera aplī un atgriezās trasē piektais aiz francūža Sebastjana Lēba un norvēģa Andreasa Bakerūda, kuriem pirms tam bija priekšā.

Finālā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Kristofešsons, kurš tika kronēts par pasaules čempionu, otrajā vietā finišēja Ēkstrems, trešais bija Lēbs, kuram sekoja Bakerūds, Baumanis un šveicietis Timo Millers.

Kā vēstīts pirms tam pusfinālā Baumanis nespēja izvairīties no ietriekšanās slavenā norvēģa Sūlberga auto. No pirmā līkuma Baumanis aizbrauca otrais, taču smagās avārijas dēļ sacensības tika apturētas, mediķiem Sūlbergam sniedzot pirmo palīdzību. Sūlbergam ilgi tika sniegta medicīniskā palīdzība, pēc tam viņu ātrās palīdzības mašīnā aizvedot no trases.

Norvēģu autosporta zvaigzne Peters Sūlbergs lauzis atslēgas kaulu, bet citu nopietnu savainojumu viņam neesot, vēsta sacensību rīkotāji.

Līdz ar to pusfināla brauciens bija jāatkārto, Baumanim izcīnot trešo vietu un kā pirmajam latvietim iekļūstot finālā, jo pērn pašmāju braucēji palika ārpus izšķirošā brauciena. Tikmēr EKS vienības braucējs Reinis Nitišs savā pusfinālā bija sestais, finālu nesasniedzot.

Čempionāta kopvērtējumā divus posmus pirms sezonas beigām līderis ar 271 punktu ir zviedrs Kristofešsons, kurš kļuvis konkurentiem neaizsniedzams. Viņam ar 209 punktiem seko komandas biedrs Sūlbergs, bet trešais ar 204 punktiem ir Ēkstrems.

Tikmēr komandu ieskaitē "PSRX Volkswagen Sweden" tikusi pie 480 punktiem, 346 punkti ir Lēba pārstāvētajai "Peugeot-Hansen" vienībai, bet Nitiša EKS ar 303 punktiem ir trešā.

Pērn Rīgā notikušajā etapā uzvaru guva leģendārais Francijas autosportists Sebastjans Lēbs.

Baumanis: mašīna pēc sadursmes ar Sūlbergu izskatījās drausmīgi un jau šķita, ka pusfināla nebūs

Latvijas rallijkrosa pilotam Jānim Baumanim pēc sadursmes ar Peteru Sūlbergu pasaules čempionāta Latvijas posmā šķita, ka ar sadauzīto mašīnu neizdosies pārvarēt pusfināla barjeru.



"Visiem bija labs starts. Redzēju, ka visi sāk spiesties pa labi, dūmi kūp. Spiedu bremzes, gāju iekšmalā, kur bija pilnīgi brīva trase. Ja nemaldos, viens no "Peugeot-Hansen" pilotiem jau bija priekšā, bet Matīass Ēkstrems nāca no sāniem paralēli. Paspēju nobremzēt, viņš pabrauca garām, spiedu atkal grīdā un pēkšņi Sūlbergs bremzēja. Šķiet, ka trāpīju pa aizmugurējo riteni, tomēr sitiens bija tik spēcīgs, ka priekšējais gaisa starpdzesētājs tika iebīdīts iekšā par 10-15 centimetriem, trubas visas bija pilnīgi aizsistas," sadursmi atcerējās Baumanis.

"Mehāniķi minūtēs, kas tika dotas, lai sataisītu mašīnu, kamēr mediķi strādāja ar Pēteru, paveica lielu darbu. Kad izkāpu no mašīnas, redzēju, ka tā izskatās drausmīgi un jau šķita, ka pusfināla nebūs," teica Baumanis.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Artis Baumanis svētdien Biķerniekos iekļuva Eiropas čempionāta piektā posma "Super 1600" klasē finālā, taču gāzes pedāļa defekta dēļ neizgāja uz starta un pamatīgi iedragāja cerības uz titulu, kamēr Juris Spīķis savā karjeras pirmajā finālā finišēja piektais.

Latvijas posmu, kurš pērn tika nosaukts par labāko pasaules rallijkrosa kalendārā, apmeklē arī Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidents Žans Tods.