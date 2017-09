Serbu treneris Džordževičs domā, ka finālā favorīti ir slovēņi

Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempione Serbija piektdien Stambulā Eiropas čempionāta pusfinālā ar 87:79 (25:20, 23:14, 18:23, 21:22) pārspēja Krieviju.

Finālmačā Serbija svētdien spēkosies ar Latvijas pāridarītāju ceturtdaļfinālā Slovēniju, kas ceturtdien ar 92:72 pārspēja Spāniju, kura tika uzskatīta par galveno pretendenti uz zeltu. Savukārt spāņi un krievi duelēsies par bronzu.

"Šis bija lielisks pusfināls, un abas komandas bija pelnījušas tajā spēlēt. Mani spēlētāji ļoti vēlējās uzvarēt šo maču - viņi bija koncentrējušies un cīnījās no visas sirds. Par to man viņiem būs jāpasakās visu savu atlikušo mūžu," pēc panākuma pār Krieviju preses konferencē teica Džordževičs. "Sagatavošanās periodā neviens no izlases spēlētājiem neizlaida nevienu treniņu. Smags darbs, milzu vēlme un komandas ķīmija ir iemesls, kāpēc esam finālā."

"Pret Krieviju mums bija lielisks pirmais puslaiks un bijām gatavi visām pretinieku taktiskajām viltībām," norādīja Džordževičs.

Abas komandas jau apakšgrupu turnīrā spēlēja Stambulā, kur kopā ar Latviju D grupā guva pa četrām uzvarām piecos mačos. Savstarpējā mačā 2.septembrī Krievija ar 75:72 pārspēja Serbiju, bet pēc tam Latvija ar 84:69 uzvarēja Krieviju. Pārējos mačos līdz pusfinālam abas izlases svinēja uzvaras, bet Krievija piektdien cieta savu otro zaudējumu šajā Eiropas čēmpionātā.

Šī mača otrajā puslaikā savainojumu guva viens no Serbijas izlases vadošajiem spēlētājiem Stefans Jovičs, kurš pēcāk cīņu nevarēja turpināt. Pagaidām gan vēl nav informācijas par traumas nopietnību.

"Mūsu pretiniece finālā Slovēnija šajā čempionātā vēl nav zaudējusi nevienu spēli. Viņi ir favorīti. Šī komanda spēlē lieliski, tai ir daudz teicamu spēlētāju, turklāt vienībā ir laba savstarpējā sapratne. Arī mans kolēģis trenera arodā Igors Kokoškovs veic fantastisku darbu," savu svētdienas sāncensi slavēja Džordževičs.

Tikmēr Serbijas izlases kapteinis Milans Mačvans pēc spēles sacīja, ka Krievija ir spēcīgs pretinieks, kas attaisnojusi savu nokļūšanu starp kontinenta četrām spēcīgākajām valstsvienībām. "Krievija ir vienīgā komanda, kas mūs šajā čempionātā spējusi uzvarēt. Lai arī vairākas reizes šajā spēlē mums bija solīds pārsvars, krievi katru reizi prata atspēlēties," pauda Mačvans. "Uzskatu, ka esam pelnījuši būt finālā. Tagad nedaudz jāatpūšas un jāgatavojas cīņai pret Slovēniju."

Krievijas izlases galvenais treneris Sergejs Bazarevičs savukārt izteicās, ka viņa vadītā komanda šajā duelī neveiksmīgi centusies noslēpt savas vājās vietas. "Serbija mūs sodīja ar savu rezervistu iesaistīšanos. Tomēr galvenais ir tas, ka ticu Krievijas komandai, un cilvēki, kuri mūs atbalsta, var būt lepni par šo izlasi. Mēs spējām atspēlēties un cīnījāmies līdz galam. Mums bija iespēja uzvarēt, taču tāds ir basketbols," atzina speciālists.

Visbeidzot Krievijas valstsvienības basketbolists Andrejs Zubkovs uzsvēra, ka komanda neveiksmīgi aizvadījusi pirmo puslaiku, lai gan cīņai pret Serbiju bija pamatīgi noskaņojusies. "Pēc tam pretiniekus panākt bija ļoti grūti, lai gan cīnījāmies, cik varējām. Bija iespējas uzvarēt, bet nepratām tās izmantot," teica Zubkovs. "Tomēr nenokaram galvas, jo mums priekšā ir mačs pret Spāniju par bronzas medaļām. Tam būsim pilnībā gatavi."

Pirms diviem gadiem pie trešā titula vēsturē tika Spānija, kas finālā ar 80:63 apspēlēja Lietuvu, bet pie bronzas medaļām tika Francijas basketbolisti. Lietuva un Francija šajā čempionātā jau ir beigušas dalību, zaudējot astotdaļfināla cīņās.