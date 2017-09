Pērnā gada decembra sākumā Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgā izmeklēšanas komisija kanādiešu jurista Ričarda Maklarena vadībā publicēja sava ziņojuma otro daļu par dopinga lietošanu Krievijā, kurā tika paziņots, ka laika posmā no 2011. līdz 2015.gadam vairāk kā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā.

Tāpat ziņojumā tika atklāts, ka Soču olimpisko spēļu laikā 12 Krievijas sportistiem, kuri izcīnīja medaļas, bijušas pozitīvas dopinga analīzes, taču tās tika samainītas pret negatīviem paraugiem. Maklarena ziņojumā uzsvērts, ka dopinga sistēmas izveidošanu atbalstīja Krievijas valdība, tostarp Krievijas Sporta ministrijas augstākās amatpersonas, bet sistēmas uzturēšanā bija iesaistīts arī Krievijas Federālais drošības dienests (FSB), Krievijas Antidopinga aģentūra (RUSADA) un Maskavas antidopinga laboratorija.

Maklarena ziņojumā bija norādīts, ka pārbaudot 95 Krievijas sportistu Sočos nodoto dopinga analīžu paraugus, 28 gadījumos konstatētas ar tām iepriekš notikušas manipulācijas.

Kā piektdien paziņoja Osvalds, kurš vada vienu no divām SOK īpaši izveidotajām komisijām, lietā ir neliels progress un jau tuvākajā laikā varētu sekot pirmās sankcijas pret sportistiem.

Osvalds atklāja, ka ir atrasta jauna metode, kas palīdz noteikt, vai urīna paraugu trauki ir pretlikumīgi atvērti, un tajos paraugs samainīts pret citu. Tuvākajā laikā plānota arī sportistu uzklausīšanas procedūra.

"Saprotam situācijas steidzamību un mēģinām rast risinājumus pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Domājam, ka mums pietiek, lai apsūdzētu dažus sportistus... Esam bijuši efektīvi, cik vien varam. Mums vajadzētu pieņemt lēmumus 1-2 mēnešus pirms olimpiskajām spēlēm," stāstīja Osvalds.

Tiesa, portāls "Insidethegames.biz" piektdien ziņo, ka WADA pierādījumu trūkuma dēļ slēgusi lietas, kurās 95 Krievijas sportistiem bija izvirzītas apsūdzības par atlētu līdzdalību šīs valsts vērienīgajā dopinga programmā. Šonedēļ laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka tā rīcībā nonācis WADA ģenerāldirektora Olivjē Nigli parakstīts dokumentus, kurā teikts ka pret 95 no 96 aizdomās turētajiem Krievijas atlētiem, izmeklēšana tiks beigta, jo nav izdevies iegūt daudz pierādījumu.

WADA pēc Maklarena ziņojuma apturēja Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) darbību, ka arī slēdza Maskavā bāzēto antidopinga laboratoriju.

Maskava līdz šim ir noliegusi, ka Krievijā būtu darbojusies valsts izveidota dopinga programma.