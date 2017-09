FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. (Foto: Ieva Makare/LETA)

Nedēļas nogalē seko līdzi gada notikumam rallijkrosā, lai kur arī būtu!

Citi sporta veidi Karlīna Timofejeva

Neste World RX of Latvia partneris Lattelecom piedāvā ekskluzīvu iespēju tiešraidēs sekot līdzi Latvijas un pasaules labāko rallijkrosa braucēju startiem Rīgā un izjust neatkārtojamo pasaules līmeņa sacensību garu, kas šajā nedēļas nogalē valdīs Biķernieku trasē! Kanālā Best4Sport TV tiešraide no Biķerniekiem piektdienas vakarā plkst. 20.00, visu sestdienu no plkst. 7.55 līdz 17.15 un svētdienu plkst. 9.00-16.45. Katru sacensību dienu plkst. 20.30 sekos dienas apskata studija kopā ar studijas viesiem.