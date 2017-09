„Kaut arī Kristaps ir Amerikā un bieži ar viņu neiznāk sazināties, ik pa laikam redzu televizorā, tādēļ liekas, ka tepat jau viņš ir,” saka slavenā basketbolista Porziņģa ome Antonija Trumsiņa.

Porziņga vecmāmiņa Kuldīgas laikrakstam „Kurzemnieks” teikusi, ka ir ne tikai īstena suitene, bet arī kaislīga sporta līdzjutēja un televizorā skatījusies visas mazdēla spēles Eiropas čempionātā. „Ar Krieviju pirmajā puslaikā mūsu puikām tā negāja, ka sanervozējos un starplaikā gāju istabā sist mušas, pie katras domājot, lai mūsējie tā sadod pretiniekiem,” teica Antonijas kundze.

Kā īsta sporta līdzjutēja Antonijas kundze neiztiek bez komentāriem un uzmundrinošiem izsaucieniem spēles laikā: „Nu, met, dēliņ, tev trīspunktnieki padodas! Ak, kungs, garām... Turies, turies, nekrīti! Nu, vai tad nepalaidīs to puiku malā atpūsties? Cilvēks taču arī nogurst. Yes! ”

Sazināties ar mazdēlu iznākot reti: „Bet es tik bieži viņu televīzijā redzu, ziņās dzirdu, kā viņam iet, ka man nemaz neliekas, ka viņu ilgi neesmu satikusi,” saka Trumsiņa.

Jautāta, kādas izjūtas raisa tas, ka mazdēla spēli vēro tik daudzi, Antonijas kundze „Kurzemniekam” atbildēja: „Tā ir mazdēla dzīves spožā puse, bet es tajā saredzu arī Kristapa un viņa ģimenes ieguldīto darbu. Viegli tas nav nācis. Kad Kristapam bija 14, viens pats aizbrauca uz Spāniju dzīvot, lai varētu spēlēt basketbolu. Man toreiz ļoti žēl bija, ka tik mazam puikam ar visu jātiek galā vienam. Vēlāk mamma pie viņa pārcēlās. Mans dēls, Kristapa tētis, viens tika galā ar darbiem Latvijā. Tagad viņi visi ir Amerikā, bet ceļā uz to ieguldīts ļoti daudz darba. Kristapā tāda mērķtiecība vienmēr bijusi. Ja kaut ko izdomājis, tā tam jābūt. Ja viņš ko dara, tad ar sirdi un dvēseli. Tētis, mamma, abi brāļi ir spēlējuši basketbolu. Tas pie sirds viņa ģimenē visiem, un arī pēc rakstura visi ir līdzīgi. Tāda aktīva darbošanās un mērķtiecība mums dzimtā piemīt visiem. Pārējie esam vairāk uz dziedāšanu, uz darbošanos kultūrā, bet Kristapa ģimene savu dzīvi sirsnīgi velta basketbolam,” stāsta vecmāmiņa.

Jāteic, ka no tēva puses Kristapa Porziņga dzimtas saknes meklējamas suitu pusē. Piemēram, basketbolista vecmāmiņas māsa Ilga Leimane ir ansambļa „Suitu sievu” vadītāja. Arī pati Antonija ir devusi nozīmīgu ieguldījumu suitu kultūrā. Šogad Valsts prezidents Raimonds Vējonis viņai pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni par nozīmīgo ieguldījumu suitu kultūras mantojuma kopšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Vairākus gadu desmitus Kristapa Porziņģa vecmāmiņa bijusi „Suitu sievu” dalībniece, ar ansambli piedalījusies teātra iestudējumos un citos pasākumos. Viņa darba mūžu aizvadījusi uz dzelzceļa un fermās, kopjot lopus. „Tagad es varētu sēdēt jaunās mājas pagalmā un gozēties saulītē, bet nē – tāds nav mans raksturs. Patīk darbs dārzā, dažādi rokdarbi. Man vienmēr paticis strādāt no sirds. Lai gan tas nekad nav bijis viegli, esmu to darījusi ar mīlestību. Priecājos, kad redzu, ka arī maniem bērniem un mazbērniem patīk darbu darīt no sirds,” saka Trumsiņa.