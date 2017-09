Porziņģa "Knicks" tuvu līguma parakstīšanai ar pieredzējušu saspēles vadītāju

Tiek ziņots, ka "Knicks" un patlaban 33 gadus vecais Džeks, kuram pēdējā laikā gan bijušas nopietnas traumas, sarunās par līgumu nonākuši noslēguma stadijā. "Knicks" basketbolistam piedāvā viena gada līgumu, taču nebūs pilnībā garantēts, jo klubs vēlas nodrošināties gadījumam, ja Džekam būs veselības problēmas.

Iepriekšējās sezonās Džeks divas reizes iedzīvojās nopietnā labā ceļgala savainojumā, tāpēc spēlējis ir ļoti maz. Tā 2015./2016.gada sezonā viņš piedalījās 32 cīņās Bruklinas "Nets" rindās, bet pērn aizvadīja vien divas spēles Ņūorleānas "Pelicans" komandā.

Zīmīgi, ka pirms iepriekšējās sezonas Džekam bija līgums ar Atlantas "Hawks" komandu, tomēr klubs no viņa atteicās, jo aizsargs vēl nebija atlabis no ceļgala saišu plīsuma un nevarēja piedalīties treniņnometnē. Pēc tam viņš februārī no "Pelicans" saņēma desmit dienu līgumu, taču jau savā otrajā spēlē sarāva menisku un atkal izkrita no aprites.

"Knicks" vēlas pieredzējušus saspēles vadītājus, lai tie palīdzētu līgā iejusties šovasar draftētajam francūzim Frankam Nilikinam, kurš šī gada draftā tika izraudzīts ar astoto numuru un spēlē līdzīgā ampluā. Šī iemesla dēļ augusta sākumā "Knicks" jau vienojās ar 31 gadu veco aizsargu Remonu Sešensu, kuram arī, visticamāk, tiks atvēlēta mentora loma Nilikina debijas sezonā.

Džeku 2005.gada NBA drafta pirmajā kārtā ar 22.numuru izvēlējās Denveras "Nuggets", bet NBA viņš pārstāvējis astoņus klubus, kur 13 sezonās nospēlējis 805 spēles, vidēji mačā izceļoties ar 11 gūtiem punktiem un 4,5 rezultatīvām piespēlēm.

Gadījumā, ja Džeks noslēgs vienošanos, tad "Knicks" rīcībā pirms treniņnometnes būs 20 basketbolisti ar līgumiem, kas ir maksimāli atļautais skaits.

NBA 72.sezona sāksies 17.oktobrī, bet "Knicks" pirmo spēli aizvadīs divas dienas vēlāk, viesos tiekoties ar Oklahomsitijas "Thunder".

Jau vēstīts, ka Porziņģis otrdien ar Latvijas izlasi noslēdza dalību Eiropas čempionātā, izcīnot augsto piekto vietu. Porziņģis, debitējot valstsvienībā šāda līmeņa sacensībās, bija komandas līderis, vidēji mačā gūstot 23,6 punktus.