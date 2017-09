Divu Eiropas basketbola organizāciju Starptautiskās basketbola savienības (FIBA) Eiropas nodaļas un Eiropas Basketbola Līgu savienības (ULEB) nesakaņu dēļ jau šajās kontinenta meistarsacīkstēs nevarēja piedalīties labākie tiesneši, kuri ikdienā strādā ULEB paspārnē, bet turpinājumā, mainoties čempionātu kvalifikācijas principiem (sezonas laikā notiks atlase gluži kā futbolā), dalība izlašu atlases cīņās būs liegta arī Eiropas spēcīgākā klubu turnīrā ULEB Eirolīgā spēlējošajiem basketbolistiem. Latvijas izlasi šajā turnīrā nākamsezon, visticamāk, pārstāvēs vismaz četri basketbolisti: Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, Jānis Timma un jaunais Rodions Kurucs, bet NBA spēlē vēl Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns. Pasaules spēcīgākā basketbola līga, protams, arī nepakļaujas FIBA plāniem un par NBA basketbolistu dalību kvalifikāciju nemaz netika lolotas cerības.

“Ir pagājušas nedaudz vairāk kā 24 stundas kopš pēdējās spēles Stambulā, un, jāatzīst, ka emocijas vēl ir diez gan sāpīgas! Neskatoties uz to, pirmām kārtām, gribēju pateikt lielu paldies manai ģimenei, kas bija kopā ar mani, faniem un atbalstītājiem – jūsu atbalsts bija jūtams gan Turcijā, gan Latvijā! Visas pozitīvās ziņas, kuras saņēmu no jums – tas bija neticami un iespaidīgi! Jūs tiešām esat mūsu 6. Spēlētājs! Liels paldies!!!! Un, protams, mana komanda! Tiešām KOMANDA! Nevar pārvērtēt visus tos čaļus, kuri kopā ar mani cēlās un krita, aizstāvot sarkanbaltsarkano karogu, ziedojot jau kārtējo vasaru tikai tāpēc, ka tas ir liels gods to darīt savas valsts labā,” raksta Timma.

Latvijas izlases uzbrucējs veltīja arī skarbus vārdus jaunajam FIBA formātam: “No saviem komandas biedriem esmu ļoti daudz ko ieguvis, mācījies un sapratis, kas ir basketbols laukumā un ārpus tā! ES JŪS VISUS MĪLU!!! Diemžēl, bet skatoties uz situāciju reāli, nezinu, kad nākamo reizi mums tiks dota iespēja atkal visiem kopā pārstāvēt savu valsti. Un vai vispār tas kādreiz notiks! Jaunais FIBA formāts maina daudz, ļoti daudz! Piemēram, kā tas izskatīsies, ja sezonas laikā vieni čaļi kapāsies par tikšanu un Pasaules vai Eiropas čempionātiem, izcīnīs šo iespēju un tad uz turieni aicinās jau pavisam citus spēlētājus, pastumjot malā tos, kuri būs šo vietu izcīnījuši… Tā nevar! Vismaz es tā tiešām nevaru! Uz finālu ir jābrauc tiem, kuri ar saviem sviedriem būs šo iespēju nopelnījuši! Attiecīgi šobrīd ir ļoti grūti paredzēt ne tikai to, kad atkal varēsim pārstāvēt savu Valsti šādā sastāvā, bet pat to, kad man pašam atkal tiks dota šāda iespēja – kad atkal FIBA un ULEB darbosies saskaņoti, nevis lai ieriebtu viena otrai.”

“Nešaubos, ka gan mūsu komandas, gan atsevišķu spēlētāju sniegums ir iezīmējis jaunu, nozīmīgu, vietu Latvijai Eiropas basketbolā! Nešaubos, ka tas palīdzēs un jau palīdz talantīgākajiem Latvijas jaunās paaudzes spēlētājiem attīstīt savas karjeras gan Eiropā, gan ASV. Nešaubos, ka mūsu ziedotais laiks un veselība būs labs pamats, lai LBS attīstītu jaunatnes basketbola organizāciju, lai mēs visi kļūtu labāki un spēcīgāki!

MŪSU ZEME LATVIJA! 🇱🇻🤞🏽,” noslēdza viens no Latvijas izlases balstiem Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Ir pagājušas nedaudz vairāk kā 24 stundas kopš pēdējās spēles Stambulā un, jāatzīst, ka emocijas… https://t.co/iWEc8bFgMg — Janis Timma (@JTii6) September 14, 2017