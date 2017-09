Blūms: "Kopā ar līdzjutējiem bijām kā viena vesela komanda"

Latvijas basketbola izlase otrdien Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā ar 97:103 piekāpās Slovēnijai, tādējādi latviešiem neizdevās pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas iekļūt Vecā kontinenta meistarsacīkšu pusfinālā.

"Šajā čempionātā parādījām labu basketbolu, tik daudz komplimentus par komandas sniegumu sen nebiju dzirdējis. Varējām tikt pusfinālā un spēlēt vēl divas spēles. Izbaudījām šo procesu divu nedēļu garumā. Paldies tiem līdzjutējiem, kuri bija Stambulā un visur citur. Tiešām no sirds novērtējām to," žurnālistiem pēc atgriešanās mājās stāstīja Blūms.

Pašlaik 35 gadus vecais Blūms pagaidām nesteidz pieņemt lēmumu par karjeras beigām izlasē, jo apsver iespēju piedalīties Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā.

"Tagad ir neziņa, jo izlasē sabraukumi būs novembrī un februārī. Nezinu, kā tur tagad būs. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) basketbolisti noteikti, ka nevarēs spēlēt, kamēr ULEB Eirolīgas spēlētāji ir zem jautājuma zīmes, bet izskatās, ka arī diez vai būs. Būs jāspēlē ar nosacīti otro sastāvu. Kas attiecas uz mani, tagad skaļus saukļus neteikšu. Mierīgi apdomāšu. Ja būs šādi izlases logi, tad kādam noteikti vajadzēs spēlēt. Ja vajadzēs, noteikti ka palīdzēšu," stāstīja Blūms.

Viņš uzsver, ka Pasaules kausa kvalifikācijā izlasei vajadzēs spēlēt ar jaunu spēku palīdzību.

"Ja arī ULEB Eiropas kausa komandu basketbolisti nevarēs spēlēt, tad vispār sanāk, ka jāspēlē ar Latvijas komandu spēlētājiem un leģionāriem, kuri nepārstāv NBA, Eirolīgas vai Eiropas kausa klubus. Noteikti, ka būs pārmaiņas, bet basketbolam tas nenāk par labu. Ne tikai Latvijā, bet arī pārējās valstīs, visi grib redzēt labākos spēlētājus pārstāvam izlasi," secināja saldenieks.

Viņam šis čempionāts šķita īpašs ar to, ka valstsvienībai palīdzēja teju visi uzaicinātie basketbolisti.

"Džeki tiešām kapāja visos treniņos. Nebija tā, ka skatījās uz mums vecajiem, bet paši zālē ieradās stundu pirms treniņa. Visi trenējās un atdeva sirdi laukumā, lēja sviedrus. Fani to novērtēja. Ja maijā ir hokeja bums, tad tagad rudenī bija basketbola bums. Pacēlām augstu latiņu. Bērni skolās redzēja, kā mūsu NBA un Eirolīgas džeki spēlēja, un ar septembri sāks trenēties basketbolā. Latvijas Basketbola savienība (LBS) sarīkoja pārbaudes spēles ar augsta līmeņa organizāciju. Visi to izbaudījām - mēs spēlētāji, kā arī līdzjutēji. Visi kopā bijām liela komanda, jutām atbalstu no visiem faniem. Nebija tā, ka mēs bijām tikai izlase, bijām viens vesels - spēlētāji, fani, LBS, ārsti. Visi bija vienoti, gribēja izcīnīt rezultātu. Džeki pārdzīvoja un gribēja tikt četriniekā. Tagad jau nospriests, ka nākamajā čempionātā nav variantu, jābūt nevis sudrabam vai bronzai, bet tikai zeltam," atzīmēja Blūms.

Latvijas izlase neesot likusi vilties saviem līdzjutējiem.

"Ceturtdaļfināls pret slovēņiem bija kā visu zvaigžņu spēle, viena komanda iemeta simtu, otra arī gandrīz. It kā saka, ka nebija aizsardzības, bet spēle bija skatāma, līdzjutējiem tas bija basketbola saldais ēdiens. Visu laiku rezultāts mainījās. Žēl, ka mums tas rezultāts sanāca ar mīnus zīmi," teica Blūms.

Šajā čempionātā daudz tiek lauzti šķēpi par Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) nozīmētajiem soģiem, kuri brīžiem tiesā skrupulozi, mačiem notiekot saraustīti.

"Pietrūka labāko Eirolīgas tiesnešu. Tas tomēr ir cits līmenis, arī savstarpējā komunikācija citādāka. Eiropas čempionātam pieslēdzās citu kontinentu pārstāvji, mēs varbūt pie viņu stila nebijām pieraduši. Tomēr varbūt nevajag pie visa vainot tiesnešus, tāpēc ka paši slikti iesākām pirmo un trešo ceturtdaļu. Patērējām daudz enerģijas, lai atnāktu atpakaļ. Cīnījāmies līdz pēdējai sekundei. Rezultāts varēja būt arī citādāks," atzīmēja Blūms.

Tāpat arī Dāvis Bertāns secināja, ka bijis grūti, visu spēli dzenoties pakaļ slovēņiem.

"Pirms ceturtdaļfināla bija sajūta, ka varētu uzvarēt visus pēc kārtas un atbraukt mājās ar zeltu. Visi bijām pārliecināti, ka varam to izdarīt. Pēc spēles viesnīcā mēģināju aizmigt, sešos no rīta bija autobuss, tā arī gulēt neaizgāju," atklāja jaunākais no brāļiem Bertāniem.

Latvijas izlase turnīru noslēdza piektajā vietā, kas tai ir labākais rezultāts kopš neatkarības atgūšanas.

Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas izlase trīs reizes iekļuvusi labāko astotniekā, bet ne reizi nav tikusi pusfinālā. Nākamā iespēja būs tikai 2021.gadā, jo ar nākamo ciklu Eiropas čempions tiks noskaidrots reizi četros gados.

