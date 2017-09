Kad emocijas nedaudz norimušas! Bagatskis pastāsta, kāpēc neizdevās iekļūt pusfinālā

Latvijas izlase otrdienas vakarā Stambulā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 97:103, zaudēja Slovēnijai. Tādējādi latviešiem neizdevās pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sasniegt Vecā kontinenta meistarsacīkšu pusfinālu.

Latvijas izlase Eiropas čempionātu noslēgs piektajā vai sestajā pozīcijā, kas būs augstākais rezultāts pēc neatkarības atjaunošanas, jo iepriekš tā divreiz spējusi būt astotā, un trešdienas rītā jau atgriezās Rīgā.

"Aizvadījām labu čempionātu. Gribējām palikt ilgāk, nesanāca, bet šīs izlases labākās spēles noteikti vēl ir priekšā, ja komanda būs tādā sastāvā. Šonakt bija daudz runājams, daudz, ko atcerēties, bet tāda ir daļa no mūsu sporta," pēc atgriešanās žurnālistiem teica Bagatskis. "Ja mēs atbrauktu pirmdien no rīta, varētu teikt, ka izdarīts maksimums. Tagad ir tā, ka nebija slikti, bet varēja būt labāk. Noteikti varēja būt arī sliktāk, bet vairāk vai mazāk aizvadījām stabilu čempionātu un bilance ir pozitīva. Mēs centāmies un izdarījām gandrīz visu."

"Vēl pāragri komentēt, kas notika spēlē ar Slovēniju. Tagad negribas skatīties tās cīņas video, bet laikam pietrūka emociju kontroles - esam mentāli stipri, jo spēles laikā bijām arī bezcerīgās situācijas, tomēr jākontrolē emocijas un jāizdara sīkās lietas. Brīžiem sīkās lietas basketbolā pat ir svarīgākās," uzskata treneris.

"Tagad atpūtīšos un turpināšu būt basketbolā. Pēdējā laikā bijusi tikai viesnīca un basketbols, tāpēc tagad gribas paelpot svaigu gaisu, bet noteikti ne tālu no basketbola," stāstīja treneris. "Labākais, ko varam paņemt no šī čempionāta, ir pieredze, to mums neviens neatņems."

Jau novembrī Latvijas izlase sāks 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru, kura pirmajā kārtā spēkosies ar Zviedriju, Turciju un Ukrainu. Izlasei šīm sacensībām, visticamāk, būs jāgatavojas jauna galvenā trenera amatā - jau iepriekš bija skaidrs, ka ārzemju klubos strādājoši speciālisti nevarēs trenēt valstsvienību spēlēs sezonas laikā.