Latvijas izlase otrdien Stambulā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 97:103 (23:34, 32:17, 11:25, 31:27) zaudēja Slovēnijai, tādējādi latviešiem neizdevās pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sasniegt Vecā kontinenta meistarsacīkšu pusfinālu.

"Apsveicu Slovēniju ar uzvaru. Viņi aizvadīja ļoti labu spēli, izdarīja to, ko no paša sākuma gribēja, - dabūt man kādu ātro sodu. Līdz ar to atlikušo spēles daļu man bija jāspēlē nedaudz bailīgi, lai nedabūtu kārtējo piezīmi. Tas viņiem nāca par labu," pēc mača žurnālistiem norādīja Porziņģis.

Tiesa, par spīti ātri sakrātajām piezīmēm Porziņģis šajā mačā iemeta 34 punktus. Tomēr spēlētājs norādīja, ka tam nav nozīmes, jo Latvija piedzīvoja zaudējumu.

"Gribu pateikt paldies mūsu treneru korpusam un personālam. Visiem, kuri bija iesaistīti izlases darbā. Šī bija mana pirmā pieredze lielajā izlasē. Mums noteikti ir, kur augt - gan kā organizācijai, gan kā spēlētājiem. Faniem vēlos pateikt, ka šis ir tikai sākums. Šis bija pirmais turnīrs, kur parādījām, ko varam izdarīt. Nākamās šāda veida sacensības būs vēl labākas un spilgtākas. Nav, ko nokārt galvas," optimismu pēc sāpīgā zaudējuma centās saglabāt Porziņģis.

"Spēlēšanu izlasē es ļoti izbaudīju. Arī U-18 izlases čempionāts 2013.gadā nebeidzās, kā vēlējāmies. Tas ir kumoss, kas jāsagremo. Toties tikām pie lielas pieredzes, ar ko mums būs iespēja nākotnē tikt augstāk," pauda basketbolists.

Porziņģis izteicās, ka Latvijas valstsvienība trešās ceturtdaļas sākumā, iespējams, sasteigusi metienus, kas palīdzējis slovēņiem veikt 11:0 izrāvienu.

"Arī par spēles beigām gribu sev pārmest, jo sasteidzu metienus. Mēs visi gribējām izdarīt tikai labāk. Bija brīži, kad mums vajadzēja būt nedaudz nosvērtākiem un pieredzējušākiem. Tad arī metienu realizācijas procents augtu," uzskata Porziņģis. "Luka Dončičs un Gorans Dragičs izdarīja to, ko viņi dara vienmēr. Mēs varējām labāk cīnīties par bumbām, bet visu maču spēlēju kā centrs, lai gan mana pozīcija ir spēka uzbrucējs. Zem groza bija grūti un cīnījāmies, cik vien varējām. Krietni zaudējām soda metienos un atlēkušajās bumbās. Tiesnešiem varbūt pret Slovēniju ir nedaudz lielāks respekts."

Otrdienas mača beigās Porziņģis saķērās ar slovēņu naturalizēto amerikāni Entoniju Rendolfu, abiem tiekot pie tehniskajām piezīmēm.

"Rendolfs jau visu maču pret mani centās spēlēt netīri un agresīvi. Visu laiku kasījās. Beigās laikam nostrādāja viņa mazvērtības kompleksi un vajadzēja izcelties," norādīja Porziņģis. "Tiesnešiem arī nav pieredzes šādos turnīros, daudzas lietas nesaprot. Negribu viņus vainot. Ar gadiem augsim kā komanda un palielināsies respekts arī pret mums. Nākamajos turnīros būs tikai augstākas vietas un lielāki mērķi."

"Jau pašā sākumā teicām, ka gribam cīnīties par medaļām. Tas bija reāli iespējams. Manā galvā nevienā brīdī nebiju iedomājies, ka apstāsimies jau ceturtdaļfinālā. Tāpēc šobrīd ir pretīga sajūta. Kopumā tomēr tā ir nereāla pieredze. Arī man - kā būt komandas līderim, uz kura pleciem gulstas liels spiediens, taču man tik un tā jāspēj demonstrēt laba spēle un jāuzticas komandas biedriem," sacīja basketbolists.

Porziņģis vēl tuvākajā laikā iecerējis atvilkt elpu dzimtenē, bet septembra otrajā pusē viņš dosies uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Ņujorkas "Knicks".

Blūms: Abas komandas bija pelnījušas iekļūt pusfinālā

Gan Latvija, gan Slovēnija bija pelnījušas iekļūt Eiropas čempionāta basketbolā pusfinālā, taču vienai komandai ceturtdaļfinālā bija jāzaudē, pēc neveiksmes atzina izlases kapteinis Jānis Blūms.

"Abas komandas bija pelnījušas spēlēt pusfinālā. Tās šajā turnīrā līdz šim demonstrēja labāko basketbolu. Diemžēl mums sanāca tikties jau ceturtdaļfinālā, tāpēc vienai bija jāpiedzīvo zaudējums," teica Blūms.

"Pirmo un trešo ceturtdaļu iesākām slikti. Nevajadzēja to pieļaut. Pēc tam it kā bijām atpakaļ spēlē, bet noslēgumā cīņas likteni izšķīra mazas kļūdiņas. Luka Dončičs iemeta no astoņiem metriem, Slovēnijai tādējādi tiekot pie psiholoģiskā pārsvara. Tomēr tik un tā atspēlējāmies," spēles gaitu raksturoja Blūms.

Slovēnijai šajā mačā piederēja liels pārsvars izcīnītajās atlēkušajās bumbās (41 pret 28) un izmestajos soda metienos - 32 iemesti no 39, kamēr Latvijai bija 15 no 18.

"Tas gan mums netraucēja turēties līdzi. Vienai izlasei gan bija jāzaudē. Taču esmu priecīgs par savu komandu, šos divus mēnešus izdarījām ļoti labu darbu. Visa valsts un līdzjutēji bija ar mums. Paldies gan tiem, kuri bija šeit, gan arī tiem, kuri mūs atbalstīja Latvijā. Mēs šo procesu izbaudījām no visas sirds. Latvijas basketbolam pacēlām citu latiņu. Ļoti žēl, ka netikām četriniekā, bet basketbolam Latvijā tagad jābūt citā līmenī. Ceru, ka tā arī būs," norādīja Blūms.

Pašlaik 35 gadus vecais izlases kapteinis Blūms sacīja, ka nesteidz ar karjeras beigām izlasē, jo apsver iespēju piedalīties Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā.

"Jaunais logs ir interesants, jo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) un ULEB Eirolīgas spēlētāji nevarēs spēlēt, tāpēc redzēsim. Apdomāšu, vai spēlēšu izlasē arī turpmāk," atklāja Blūms.

Dāvis Bertāns atcerēsies zaudējumu Slovēnijai

"Galvenais zaudējuma iemesls ir aizsardzība pirmajā un trešajā ceturtdaļā - slovēņi tobrīd veica izrāvienus. Pirmajā ceturtdaļā viņi iemeta 34 punktus, bet trešajā izrāvās vadībā," sacīja Bertāns. "Dzīties pakaļ visu spēli nav viegli, tas atņem daudz enerģijas. Tik un tā izvirzījāmies vadībā, bet dažas situācijas izšķīra spēles likteni."

"Par spēli ir vilšanās, Zinot to, ka spēlējām labi visu čempionātu. Ja būtu nospēlējuši aizsardzībā tāpat kā visus trīs iepriekšējos mačus, būtu šo spēli uzvarējuši," uzskata basketbolists.

Arī mačā pret Slovēniju lielu uzmanību izpelnījās tiesneši, kuri bieži pieņēma strīdīgus lēmumus.

"Nav jēgas komentēt tiesnešu darbu, jo tas šajā čempionātā ir darīts diezgan daudz. Domāju, tiesnešiem daudzo svilpju dēļ šis ir grūtāks čempionāts nekā citiem. Šajā turnīrā nav ULEB Eirolīgas tiesnešu, kuriem ir liela augstāko līmeņa maču pieredze. Protams, tiesnešiem ir grūti, ko arī spēles laikā mēģini saprast. Viņi neko nedara speciāli," sacīja Bertāns.

"Domāju, ka savas provokācijas slovēņiem tikai sarežģīja spēli, turklāt viņi dabūja sev arī pāris tehniskās piezīmes. Arī tiesnešiem nepatīk tēlošanas," norādīja spēlētājs. "Šo čempionātu diemžēl atcerēšos ar zaudējumu Slovēnijai."

Žanim Peineram rūgtuma sajūta

Izlases spēlētājam Žanim Peineram pēc Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla palikusi rūgtuma sajūta, jo komanda gribēja turpināt cīņu par medaļām, sarunā ar žurnālistiem atzīmēja basketbolists.

"Bijām labāka komanda, bet šodien to neparādījām. Lielāko spēles daļu atradāmies iedzinējos, bet vajadzēja nedaudz pacietīgāk nospēlēt 1-2 epizodes, tad maču būtu uzvarējuši. Viņiem krita tādi metieni, kuriem vajadzēja krist arī mums. Viņi nospēlēja labi un kvalitatīvi, bet mēs ielaidām pārāk daudz," zaudējuma iemeslus skaidroja Peiners.

Latvijas basketbolisti pirmo puslaiku uzvarēja ar 55:51, bet spēles otro daļu iesāka ar 11 ielaistiem punktiem pēc kārtas.

"Trešās ceturtdaļas sākumā aizmetām garām kādus desmit tālmetienus. Tie visi bija no mūsu metējiem, varbūt daži bija sasteigti. No otras puses, mēs visu čempionātu šādi iemetām savus metienus. Savukārt slovēņi lielu daļu punktus guva no soda metienu līnijas," stāstīja rēzeknietis.

Šajā čempionātā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) tiesneši izceļas ar skrupulozu tiesāšanu.

"Tāds ir šis čempionāts. Nezinu, vai tas ir jauns uzstādījums, bet, manuprāt, ar to tikai tika bojāts mačs, neļāva paspēlēt. Ļoti daudz bija tādu momentu, ka vienkārši nosvilpj, un neviens nesaprot, kas notiek. Basketbolā jābūt cīņai. Kad svilpj šādus sodus, visi sāk tēlot, bet ja neiedod piezīmi, tad sāk prasīt, kāpēc nav soda. Viņiem vajadzēja ļaut mums nopietnāk paspēlēt un dot sodus par tēlošanu. Ieguvēji bija tie, kuri šajā situācijā prata pielāgoties," stāstīja Peiners.

Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas izlase trīs reizes iekļuvusi labāko astotniekā, bet ne reizi nav tikusi pusfinālā. Nākamā iespēja būs tikai 2021.gadā, jo ar nākamo ciklu Eiropas čempions tiks noskaidrots reizi četros gados.

"Palikusi rūgtuma sajūta, netaisījāmies braukt mājās. Apzinājāmies, ka slovēņi ir laba komanda. Slovēņiem līderi galotnē spēja iemest savus metienus. Mēs likām pretī labu spēli uzbrukumā, taču nespējām pielāgoties un nospēlēt ar vēsu prātu. Varbūt pārāk daudz paļāvāmies uz tālmetieniem, kas citās spēles krita," secināja Peiners.

Bagatskis: Labākās spēles mums vēl ir priekšā

"Spēle ir spēle, emocijas aizmirsīsies, bet rezultāts paliks. Pirms spēles runājām, ka Slovēnija ātri skrien, daudz pārķer bumbas. Teicām, ka mūsu aizsardzība būs vienkāršāka, ja nebūs sasteigtu metienu uzbrukumā," pēc dueļa žurnālistiem norādīja Bagatskis. "No vienas puses tas ir viegli izpildāms, bet no otras - slovēņu aizsardzība bija tāda, ka mūsu ārējie spēlētāji bija pusbrīvi. Tieši trešās ceturtdaļas sākumā viens vai divi sasteigti metieni deva slovēņiem iespēju atgriezties spēlē. Pēc tam turpinājās it kā līdzīga spēle."

"Šo maču sākām katastrofāli. Slovēnija ir komanda, kas pie katra mazākā kontakta krīt pie zemes un tēlo. Viņi turklāt to māk. Kādā brīdī pietrūka vēsas galvas, viena izcīnīta bumba, laba aizsardzība vai viens pamatots metiens - visas tās mazās lietiņas, kas ir basketbolā, taču ir pašas svarīgākās," atzina Bagatskis.

Latvijas izlases galvenais treneris nenoliedza, ka teicami mača izskaņā nospēlējis vien 18 gadus vecais Luka Dončičs, kurš iemetis pāris trakus metienus. Turklāt tobrīd arī Latvijas aizsardzība bijusi labā līmenī.

"Jau no pirmās dienas atkārtoju puišiem, ka ir jāmeklē balanss starp divpunktu un trīspunktu metieniem. Otrajā ceturtdaļā salauzām spēli, jo mēs to paātrinājām. Ar pretinieku aizsardzību mums uzbrukumā uzreiz bija iespējas, bet mēs gribējām tagad un tūlīt. Atsevišķās situācijās vajadzēja nospēlēt pacietīgāk," uzskata Bagatskis.

"Statistika šim mačam ir vienkārši iespaidīga. Pirmajā puslaikā mums bija divi soda metieni, kamēr viņiem - 13. Arī, totāli zaudējot cīņā par atlēkušajam bumbām un soda metienu skaitā, mēs visu laiku bijām spēlē," uzsvēra speciālists.

Tiesa, pēc mača Bagatskis neslēpa rūgtuma sajūtu, jo šī komandai bijusi laba iespēja pacīnīties par ko vairāk.

"Sapulcinājām labu izlasi un šajā vasarā veicām kolosālu darbu. Negribu teikt, ka ieguldītais būtu veltīgs, jo esam iekļuvuši astoņniekā. Aiz mums palika lielas un spēcīgas valstis. Tomēr varēja būt labāk," pauda Bagatskis.

Bagatskim par Latvijas izlases trenēšanu pašlaik ir beidzies līgums, bet darba izvērtēšana notiks vēlāk.

"Man bija milzīgs gandarījums strādāt ar šo komandu, es patiešām izbaudīju. Domāju, šis turnīrs visiem treneriem, spēlētājiem un Latvijas Basketbola savienībai ir kolosāla pieredze. Spēlētāji to varēs izmantot savos klubos. Jā, no turnīra braucam mājās piecas dienas ātrāk nekā vajadzēja, bet tās labākās spēles mums vēl ir priekšā," optimismu saglabāja Bagatskis.

Speciālists arī pieminēja, ka savienība izlasei šogad radījusi ideālus darba apstākļus un izturējusies ar sapratni pret komandas vēlmēm.

"Man gribētos, lai mēs būtu ģēniji, kas mācās no citu kļūdām, taču šoreiz mums jābūt tiem, kuri mācās no savējām. Domāju, ka, rādot atsevišķas spēles situācijas no šī turnīra pēc diviem trim gadiem, mēs sev varēsim teikt: "Vai tiešām tas biju es?", sacīja Bagatskis.

"Tā ir pieredze, ko nevar nopirkt. Mēs to šeit ieguvām. Mums nav jānokar deguni, mums ir lieliski spēlētāji un basketbola sistēma. Tikai jāturpina strādāt. Varbūt basketbola virtuvē vajadzētu mazāk "braukt virsū" viens otram, jo mums ir vairāki guru, kas zina visu... Mēs visi esam kolēģi, kuri dara vienu lietu," norādīja treneris.

Slovēnija pusfinālā ar Spāniju tiksies ceturtdien plkst.21.30. Trešdien par vietu pusfinālā mērosies Grieķija un Krievija, kā arī Itālija un Serbija.

Savukārt svētdien Eiropas čempionāts noslēgsies ar cīņām par medaļām.