Bagatskis: "Dzīvību mums vairs nav..."

Latvijas un Slovēnijas izlases otrdien Stambulā mērosies spēkiem plkst.21.30. Šī pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar pašreizējo čempioni Spāniju vai Vāciju, kamēr zaudētājiem būs jādodas mājās.

"Šajā mačā mums katram jāzina savi basketbolisti, pret ko konkrētās situācijās spēlēsim. Slovēnijas izlasei mazie spēlētāji ir ļoti aktīvi, provocē un cīnās par atlēkušajām bumbām. Mums tam jābūt gataviem," pēc pirmdienas vakara treniņa žurnālistiem teica Bagatskis. "Nedrīkstam paļauties uz to, ka aizsardzībā kāds cits no mūsu spēlētājiem paņems atlēkušo bumbu. Katram jāsāk ar sevi, jābūt atbildīgam par savu pretspēlētāju."

"Domāju, psiholoģiski puiši šim mačam nekādā mērā nav jānoskaņo. Mēs zinām, kāpēc esam šeit ieradušies. Apzināmies spēles nozīmi un saprotam, pret ko spēlēsim. Jābūt mierīgiem, pārliecinātiem un agresīviem," uzsvēra Bagatskis.

Vairākkārt minēts, ka Latvijas un Slovēnijas valstsvienības spēlē līdzīga stila basketbolu - ātra pāreja uzbrukumā, kam gan Bagatskis piekrita vien daļēji.

"Abām vienībām patīk spēlēt ātri. Slovēnijai arī ir ļoti ātra pāreja uzbrukumā. Tomēr tas arī viss, jo uzskatu, ka abu komandu spēlētāju stils ir atšķirīgs," teica Bagatskis. "Slovēnija ir ļoti vispusīga komanda. Tā var visādos veidos gūt punktus un tos arī zaudēt. Slovēnija ļoti daudz provocē un izmanto "fake steal". Protams, mums ir vajadzīgs ekstra piespēles, bet par to ir jādomā, jo viņi ļoti agresīvi mēģina iet uz pārtveršanu. Šī izlase lielu daļu punktu gūst no pārejas uzbrukumā, it sevišķi, ja pie bumbas ir Gorans Dragičs."

"Mums šī ir kārtējā spēle. Dzīvību mums vairs nav. Zinām mača nozīmi," kaujiniecisks bija Bagatskis.

Latvijas izlases galvenais treneris arī atklāja, ka ne visi spēlētāji mikrotraumu dēļ pirmdien varēja pilnvērtīgi piedalīties treniņā, tomēr mača būšot gatavi pilnīgi visi.

Eiropas čempionāts basketbolā noslēgsies svētdien. Pusfinālu cīņas gaidāmas ceturtdien un piektdien, kamēr dueļi ar vietām būs svētdien.

