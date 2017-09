"Es jūs visus mīlu!" Bagatska uzruna savai komandai pēc iekļūšanas Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā

Latvijas Basketbola savienība savos sociālo tīklu kontos ievietojusi video, kurā redzama izlases galvenā trenera Ainara Bagatska pēcspēles uzruna savai komandai pēc svarīgās uzvaras.

Mūsu puiši ar šo panākumu jau vismas atkārtojuši savu visu augstāko rezultātu Eiropas čempionātu finālturnīros kopš neatkarības atjaunošanas - astoto vietu, bet praktiski ir arī skaidrs, ka pat ceturtdaļfināla neveiksmes gadījumā noslēguma izvietojumā izdosies pakāpties vismaz solīti augstāk, bet pirmskara laikā (1935. gadā) mūsu basketbolisti kļuva par pirmajiem Eiropas čempioniem basketbolā.

Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Eiropas čempionāta astotdaļfināla mačā pret Melnkalni atrada balansu starp divpunktu un trīspunktu metieniem, pēc panākuma sacīja komandas galvenais treneris Ainars Bagatskis.

"Mums bija augsts trīspunktnieku procents, jo metieni bija pamatoti un izspēlēti. Bijām gatavi metieniem. Bija labs balanss - neviens mums nevar pārmest, ka aizrāvāmies ar trīspunktniekiem. Bija svarīgi atrast balansu starp divpunktu un trīspunktu metieniem," pēc mača teica Bagatskis. "Bija jārada arī spiediens zem groza apakšas. Labi izmantojām pretinieku garo spēlētāju trūkumus - viņi ir lieli, atlētiski un spēcīgi, bet lēni. Turklāt vēl bija brīdis, kad viņi koncentrējās tikai uz Kristapu Porziņģi, tāpēc mūsu mazajiem Dairim Bertānam un Jānim Timmam groza apakšā bija pilna brīvība, ko arī izmantojām."

Latvijas izlases rindās 24 minūtes šajā mačā nospēlēja saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks, kurš teju visu turnīru cīnās ar veselības likstām un kurš ceturtdienas spēli pret Turciju nevarēja pabeigt.

"Pēc mača komandas biedri norādīja, ka Strēlnieks atkal ir bāls, bet izskatās, ka viss bija labi. Viņš izdarīja lielu darba apjomu. Jānis ne tikai apgādāja komandas biedrus ar piespēlēm, bet arī pats uzbruka veiksmīgi. Viņš atrada balansu starp piespēli un metienu," ļoti priecīgs par saspēles vadītāja devumu bija Bagatskis.

"Šajā mačā spēlējām pēc situācijas. Protams, bija brīži, kad nomierinājāmies. Ir tāds teiciens, kas liela pārsvara dēļ īpaši tiek piemērots spēles beigās, - "garbage time". Es to neatzīstu, jo jāmāk spēlēt jebkurā brīdī," uzsvēra treneris. "Visiem spēlētājiem komandā ir savas lomas, nedrīkstam apstāties. Ir jāspēlē ar domu, ka uz tablo visu laiku ir 0:0 vai līdzīgs rezultāts."

Jau otro maču pēc kārtas Latvijas izlases rindās neizgāja pieredzējušais Kristaps Janičenoks, kurš vienīgais no komandas šajā turnīrā punktus vēl nav guvis.

"Kristapam viss pienāks. Viņš ir mentāli stiprs spēlētājs, viņa minūtes un laiks būs," noteica Bagatskis.

Latvijas valstsvienībai nākamais pretinieks šajā Eiropas čempionātā būs Slovēnija, kas pazīstama kā ātra komanda, turklāt tā izcīnījusi uzvaras visās sešās šī turnīra spēlēs.

"Slovēnijai viss darbs sākas no mazās līnijas - Gorans Dragičs un Luka Dončičs, kā arī tam klāt vēl trīs četri labi snaiperi. Šajā komandā ir pieredzējuši spēlētāji, kas komentārus neprasa. Stils viņiem ir līdzīgs kā mums - spēlē ātru basketbolu, daudz uzbrūk, it īpaši Dragičs. Galvenais, ko mums darīt - pēc metiena ātri jāatgriežas aizsardzībā. Mums viņiem jāliek spēlēt pozicionāls basketbols, jo šai vienībai nedrīkst ļaut ieskrieties. Viņi pārskrēja pāri Francijai un Grieķijai, kas ir labs uzskates materiāls un mums no tā vajadzētu izdarīt secinājumus," sacīja Bagatskis.

Ceturtdaļfinālā Latvijas izlasei otrdienas vakarā 21:30 pretī stāsies spēcīgā Slovēnoijas izlase, kurā uzvarējusi visos piecos mačos Helsinku grupā (pret Somiju, Grieķiju, Franciju, Islandi un Poliju), kā arī astotdaļfinālā pārliecinoši tikusi galā ar Ukrainas valstsvienību. Slovēņi ir ļoti ātra komanda ar izcilu ārējo līniju, kuras galvenie balsti ir NBA kluba Maiami "Heat" viens no līderiem Gorans Dragičs un nākamās sezonas NBA drafta viena no pirmajām izvēlēm Madrides "Real" pamatsastāva spēlētājs vien 18 gadu vecais Luka Dončičs. Paredzams, ka laukumā būs gaidāms ļoti ātrs un rezultatīvs basketbols, jo Latvijas izlase pagaidām ir pati rezultatīvākā Eiropas čempionātā, bet slovēņi ir trešie veiksmīgākie uzbrukumā.